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Новости Украины и Новороссии 16 ноября 2018

08:29. 16 ноября 2018 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал:

«Утилизация» Порошенко (ИНФОГРАФИКА)

«Утилизация» Порошенко (ИНФОГРАФИКА) | Русская весна

Ва-банк Порошенко: Вальцман теряет электорат

Это — конец. Попытка украинского президента Петра Порошенко остаться у власти на второй срок фактически потерпела фиаско. На какие бы рычаги он ни пытался надавить, его преследуют провал за провалом.

Порошенко хотел расположить своих граждан, создав на Украине независимую церковь — не получилось, желал сформировать образ самой мощной армии в Европе — не удалось, думал, тотальная украинизация поможет — не срослось.

В свою очередь, ситуация в стране только обострялась. Люди, которые осознали, что страна вымирает, разъехались кто куда: Европа, Россия, некоторые даже уехали на Ближний Восток, где воюют на стороне боевиков, чтобы прокормить свои оголодавшие и выкинутые за черту бедности семьи.

Вчера три самые авторитетные структуры — КМИС, «Рейтинг» и «Центр Разумкова» — опубликовали результаты антирейтинга, который возглавил Петр Порошенко. Согласно докладам, если бы выборы прошли «сегодня», то нынешний украинский президент не набрал бы 50% голосов избирателей.

Данные цифры подтвердили, что «кошелек победил телевизор», так как даже массированная информационная травля явных конкурентов Порошенко — Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского — не привела к результату.

Большинство опрошенных, которых, кстати, было около 10 тысяч человек, видят в будущем лидером Украины Тимошенко. По крайней мере, именно ей выражает симпатию большая часть граждан Незалежной.

Важно отметить, что даже украинские СМИ стали публиковать все больше негативных статей о Петре Порошенко. Никто не верит, что он достанет «козырь» из рукава и обернет ситуацию в свою пользу. Редакции разве что пишут об «утилизации» Порошенко и выходе на политическую сцену нового президента Украины.

В свою очередь, исключать то, что Порошенко пойдет ва-банк, нельзя. В украинском законе есть недочеты, которыми вполне может воспользоваться Вальцман. Не стоит забывать, какую кровавую бойню он устроил в 2014 году.

Не стоит списывать со счетов этого гнусного олигарха. Военное положение никто не отменял.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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В Киеве нашли «важное» отличие украинцев от россиян

В Киеве нашли «важное» отличие украинцев от россиян | Русская весна

На Украине всерьёз задумались о том, чем же их нация отличается от россиян. Об этом поспешил рассказать известный в Незалежной капитан КВН-команды Виктор Розовый. Стоит отметить, что в России о нём никто ничего не знает.

Естественно, сравнивать он стал в той сфере, в которой, так сказать, трудится, то есть, в юморе. По его мнению, у россиян имперский юмор, потому как они могут смеяться над украинцами, украинским селом.

А жители Незалежной не шутят над селом. Странное, на самом деле, сравнение. Россияне смеются над многими вещами, потому что ирония — это великая вещь, и делается всё без какой-либо злобы.

Многие украинцы, видимо, в поддержку политического курса нынешнего правительства, пытаются подогревать ненависть в адрес России.

Но если серьёзно, чем же украинцы отличаются от русских, и так ли важны эти истории? Блогеры в соцсетях рассуждают об отличиях двух народов.

Многие считают, что украинцы более жадные и доверчивые. На отдыхе они больше экономят (это может быть связан и с бедностью, – прим. РВ), а своим СМИ верят довольно слепо — это объясняют сельским происхождением. Русские, в свою очередь, обладают более развитым аналитическим складом ума.

Также многие жители Незалежной существуют по принципу «Моя хата с краю, я ничего не знаю», в русских же есть отвага и героизм (отчасти это подтверждается огромным процентом уклонистом от службы в ВСУ и большим количеством добровольцев из России, отправившихся воевать за Донбасс).

Кстати, про жадность украинцев упоминают довольно часто. И это хорошо прослеживается в политике. Взять того же Петра Порошенко и его команду, которые экономят на государственном бюджете ради набивания собственных карманов.

Корректно ли вообще сравнивать русских и украинцев? Да, вполне. Наши народы долгое время существовали плечом к плечу, не по воле русских всё изменилось.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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Разбойничали, жгли авто и продавали оружие: В Киеве поймали банду бывших военных

Разбойничали, жгли авто и продавали оружие: В Киеве поймали банду бывших военных | Русская весна

В Киеве разоблачены и задержаны члены опасной банды, которые обоснованно подозреваются в совершении не менее 8 резонансных преступлений, в том числе с использованием гранатомётов, а также в незаконном обращении и сбыте боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает сайт прокуратуры.

В состав преступной группировки входило восемь человек в возрасте от 21 до 46 лет, которые имели навыки обращения с оружием или опыт военной службы.

Согласно материалам следствия, в течение 2018 года члены банды совершили в Киеве ряд вооруженных нападений на предприятия и учреждения с целью препятствования их законной хозяйственной деятельности.

Так, на счету этой банды серия нападений на помещения ЗАО «ХК «Киевгорстрой», которые произошли в апреле текущего года, когда путем умышленного поджога и обстрела с применением РПГ были повреждены здания указанного предприятия.

Кроме того, членами указанной преступной группировки на протяжении июня-октября текущего года по заказу неустановленных следствием лиц проведены масштабные поджоги торговых павильонов на ул. Декабристов и Срибнокильской, поджог 6 автомобилей на проспекте П. Григоренко и элитного автомобиля на бульваре Леси Украинки. Также участникам банды инкриминируется участие в рейдерском захвате частного предприятия, также совершенного по заказу физического лица.

В ходе следствия, среди прочего, собраны доказательства причастности организатора и других членов банды к незаконному перемещению из зоны боевых действий на Донбассе реактивных противотанковых гранатометов различных модификаций с целью их дальнейшего сбыта.

Реализация боеприпасов происходила путем обустройства «закладок» в лесопосадке на территории одной из областей. Географические координаты «закладок» предоставлялись покупателям после внесения ими оплаты.

Так, в рамках расследования задокументирован факт сбыта членами банды 10 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26.

По результатам проведения комплекса гласных и негласных следственных (разыскных) действий восемь участников банды, в том числе ее организаторы, задержаны.

В ходе проведения обысков у членов банды изъято автоматическое огнестрельное оружие, 5 пистолетов, глушители к огнестрельному оружию, прицелы, большое количество патронов, средства связи, банковские карточки, наркотические вещества и другие вещественные доказательства.

На сегодня всем фигурантам объявлено о подозрении, в том числе в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 УК Украины (бандитизм) и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Тарифы и стадо свиней

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Метки: важное, компиляция
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