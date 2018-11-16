Новости Украины и Новороссии 16 ноября 2018

Ва-банк Порошенко: Вальцман теряет электорат

Это — конец. Попытка украинского президента Петра Порошенко остаться у власти на второй срок фактически потерпела фиаско. На какие бы рычаги он ни пытался надавить, его преследуют провал за провалом.

Порошенко хотел расположить своих граждан, создав на Украине независимую церковь — не получилось, желал сформировать образ самой мощной армии в Европе — не удалось, думал, тотальная украинизация поможет — не срослось.

В свою очередь, ситуация в стране только обострялась. Люди, которые осознали, что страна вымирает, разъехались кто куда: Европа, Россия, некоторые даже уехали на Ближний Восток, где воюют на стороне боевиков, чтобы прокормить свои оголодавшие и выкинутые за черту бедности семьи.

Вчера три самые авторитетные структуры — КМИС, «Рейтинг» и «Центр Разумкова» — опубликовали результаты антирейтинга, который возглавил Петр Порошенко. Согласно докладам, если бы выборы прошли «сегодня», то нынешний украинский президент не набрал бы 50% голосов избирателей.

Данные цифры подтвердили, что «кошелек победил телевизор», так как даже массированная информационная травля явных конкурентов Порошенко — Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского — не привела к результату.

Большинство опрошенных, которых, кстати, было около 10 тысяч человек, видят в будущем лидером Украины Тимошенко. По крайней мере, именно ей выражает симпатию большая часть граждан Незалежной.

Важно отметить, что даже украинские СМИ стали публиковать все больше негативных статей о Петре Порошенко. Никто не верит, что он достанет «козырь» из рукава и обернет ситуацию в свою пользу. Редакции разве что пишут об «утилизации» Порошенко и выходе на политическую сцену нового президента Украины.

В свою очередь, исключать то, что Порошенко пойдет ва-банк, нельзя. В украинском законе есть недочеты, которыми вполне может воспользоваться Вальцман. Не стоит забывать, какую кровавую бойню он устроил в 2014 году.

Не стоит списывать со счетов этого гнусного олигарха. Военное положение никто не отменял.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»