ГЕНОЦИД СЛАВЯН. Это должен знать каждый!!!

Но придут из Мира Тьмы Чужеземные вороги,

и начнут глаголить Детям Человеческим

слова льстивые, ложью прикрытые.

Бог Перун.

Что с нами происходит? На этот вопрос труднее всего ответить нашим дедам – ровесникам 20 века, на глазах которых исчезла последняя Империя Русского народа, проиграно несколько войн, разрушены основы нравственности народа, загублена Природа, разворованы и «прихватизированы» национальные богатства и, самое страшное, идёт вымирание Русского народа.

Когда надо было поднять Державу, Пётр Аркадьевич Столыпин говорил, что если Империя примет мою программу, Россия сможет существовать и развиваться самодостаточно, независимо от всего мира четыре с половиной столетия. При этом каждые двадцать лет в два раза будет увеличиваться население, и всем Россия будет родной страной. За что его и убили евреи. Специально развязали мировую войну, поскольку программа Столыпина превращала Россию в систему превосходства, позволила бы Российской Империи стремительно развиваться. Поэтому стравили две братские системы: народы Германии и России. Стравили, и последняя Империя рухнула. Из плана Столыпина мы видим, что в 1910 г. нас было 150 млн. человек, а в Китае – 100 млн. Если бы программа Столыпина осуществлялась, то в 1930 г. нас должно было быть 300 млн., так и было бы. В Китае – 200 млн.

В 1950г. – 600 млн. В Китае – 400 млн.

В 1970 – 1,2 млрд. В Китае – 800млн.

В 1990г. – 2,4 млрд. В Китае – 1,6 млрд.

То, что предложил Столыпин, автоматически распространилось на соседнюю державу, и они осуществили эту программу. Они всегда приходили и перенимали наш опыт. Китайцы вписались в этот график. У нас сейчас 100 млн, значит, уничтожено 2,5 миллиарда Русских Людей. Смертность в данный период времени превышает рождаемость по одним данным на 1 миллион, по другим – на 2 миллиона человек. Нас должно быть в пределах трёх миллиардов человек.

Можно взять карту Китая, где проживает 1 миллиард человек. Они живут по окраинам, около океана, а остальное – горы. На маленьком участке территории проживает 1 миллиард человек. Если эти участки наложить на карту России, то получается, что в России может проживать около 100 миллиардов человек. Россия и себя прокормит, и других, т.к. Славяне всегда жили в гармонии с другими народами. Всё это в порядке вещей. Если в Китае это возможно, почему у нас это невозможно?

За годы правления Ленина и его еврейского окружения в России по состоянию на 16 ноября 1924 года было уничтожено 30 млн. славян. Во Второй Мировой войне – 55 млн. человек, в основном русских. Осмыслив эти цифры, можно сказать, что подобного геноцида не знала ещё мировая история. Но есть и последствия геноцида. Уничтожались лучшие люди как в физическом, так и в нравственном отношениях, особенно – в генетическом. Войны подбирали молодых, способных дать здоровое потомство. Это с одной стороны.

C другой стороны, в русских городах и сёлах появляется всё возрастающее количество людей не русской национальности. Появляются целые улицы и посёлки цыган, турок, курдов, вьетнамцев, китайцев, корейцев и т.п. Преступное сообщество в России явно имеет лицо кавказско-еврейской национальности. Это в России они армяне, грузины, азербайджанцы и т.д., в Америке они сразу становятся евреями. Надо учитывать, что есть славянские армяне, грузины и т.д., а есть еврейские, которые по команде бросились в Россию.

Вообразите себя единственным Белым человеком, живущим в городе, переполненном чёрными. Вы живёте в постоянном страхе, что однажды ворвутся в вашу квартиру. Это может случиться в любое время. Чёрные дети – члены банды, вовлечённые в зверский бизнес, грабят и режут друг друга. Целые дома, распространяющие зловоние человеческих экскрементов и общей гнили. После заката становится хуже. Вы слышите выстрелы в ночи, крики и стоны кого-то, избиваемого до смерти. Вы не осмеливаетесь выйти на улицу после 22 часов. Тишины не существует. Днём, когда вам приходится выходить на работу или в магазин, велик риск столкновения с чёрными еврейскими расистами, которые утверждают, что «Проливающий кровь гоев угоден Богу» (Талмуд – Святое писание иудеев). Всё это убеждает в реальности угрозы. Они представляют реальную власть в вашем городе, а милиция отказывается помогать вам. Вы сидите в своей комнате, зная о том, что чёрные превзошли численностью белое население, а чёрные расисты ненавидят вас, хотя вы не причинили им никакого вреда. Ваш цвет кожи – это цвет потенциальной жертвы. Это – конец жизни и начало выживания. В лучшем случае ваше будущее – безнадёжный тупик.

Идёт успешная «демократизация» общества, когда равные права имеют русские и чужеземцы, больные сифилисом и здоровые, преступники и честные граждане, проститутки и матери многодетных семей, «воры в законе» и чиновники, тунеядцы и труженики, наркоторговцы и их жертвы, и т.п. А обязанности пахать, сеять, служить в армии, умирать за Родину возложены в основном на русских. В настоящее время каждый год русское население уменьшается на 1 млн. человек. Русский крестьянин в Центральной России спился, вымер. Катастрофически падает рождаемость. В России осуществляется геноцид Русского народа на основе демократии.

«ГЕНОЦИД – одно из тягчайших преступлений против человечества, истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное уничтожение этих групп, равно как и меры по предотвращению деторождения в их среде». Как видим, все действия российских властей попадают под определение геноцида Русского народа.

Политики защищают интересы чьи угодно, но только не России и русского народа.

Русофобствующая пропаганда безнаказанно отравляет умы ловко поданой клеветой, будто всякий русский патриот обязательно антисемит, черносотенец и даже фашист. Слово «патриот» средства массовой дезинформации сделали ругательным. Телевидение нагнетает атмосферу аморальности, стяжательства, насилия, порнографии и нравственного падения народа. Борьба сионистов и русофобов с прозревающим русским народом растёт, ожесточается, приобретая новые формы.

На вопрос, кто виноват в бедах России, многие политики отвечают практически одинаково. Одни называют Тёмную Силу – «Глобальный Предиктор», другие – «Мировое правительство», цель которого – мировое господство. И средством в достижении этого господства является еврейский народ, рассеянный по всему свету. Механизмом же, приводящим в действие все винтики агрессии, является «жидомасонский заговор», синагога.

Сформулированные простые вопросы о причинах геноцида Русского народа на самом деле уводят от главного ответа, содержание которого лежит за пределами России и даже за пределами планеты Земли. Изучая Руническое Наследие наших Предков, Древнюю Мудрость, данную нам в Ведах, мы можем определённо раскрыть процесс уничтожения Белых Людей на Земле и в России, в частности.

Откуда в головах некоторой части землян появились человеконенавистнические идеи, стремление к мировому господству? Это не просто некое противоборство двух социальных систем или борьба плохих и хороших людей, не просто «жидомасонский заговор» еврейской верхушки, не просто происки каких-то «тёмных» жрецов. Всё происходящее с Россией, с её русским народом, так же как и с другими славянскими странами и их народами, есть продолжение борьбы Тёмных Сил из Пекельного Мира со Светлыми Богами из Мира Прави. Это подобие в Явном Мире тех процессов, которые проходят на Божественном уровне. Тьма – это мера измерения, соответствует десяти тысячам. Существует десять тысяч Земель, на которых установлены правила жизни Тёмных Миров. Правителями Тёмных Миров являются Кощеи и имеют своё войско из Бесов – низменные сущности Пекельного Мира. Осознание этого факта позволит подняться русскому человеку в своём мировоззрении на высший уровень и обеспечит распознавание с единой методологической платформы всех происходящих событий на Земле, вне зависимости их от времени и масштаба.

Древняя Мудрость Родов Расы Великой определяет иерархию властителей Тёмных Сил из Пекельного Мира: Князья Тьмы, Кощеи, тёмные Арлеги, темные Леги. На Земле, в мире Яви, иерархия Тёмных Сил следующая: Кощеи являются повелителями «серых». «Серые» через мондеалистов (Мировое правительство) управляют евреями. Последние являются обычным пушечным мясом, которое кидается их правителями в огонь раздуваемых войн и инспирируемых погромов без малейшего сожаления. Взамен евреи получают жизненные блага за счёт ограбления других народов. Имеют единую Духовную основу – иудаизм.

Священные писания Родов Расы Великой «Саньтии Веды Перуна», «Белый Путь» гласят нам:

«Чужеземцы зарятся на все чужое, им не принадлежащее. Все мысли только о власти над всеми Мирами, о захвате достояний и творений Светлых Миров. Слуги Мира Тьмы считают, что только им должны принадлежать все Миры, кои создал Бог-Творец. Цель Чужеземцев нарушить гармонию, царящую в Мире Света, и уничтожить Белых Людей. Ибо только они могут дать достойный отпор Силам Тьмы на Земле и не допустить её разграбления и уничтожения.

Тёмные Силы привлекают богатства и недра. Поэтому они покидают свое Пекло и стремятся в те Миры Светлые, где недра земные богатствами полнятся, а жители там ложь и обман не изведали. На Земли цветущие чужеземцы тайком прибывают. Используя ложь и лесть, проникают в доверие к жителям. Как только у жителей обретают доверие, постигать начинают их Древнее Наследие. Узнав все, что можно в Наследии, его в свою пользу толковать начинают, себя объявляя посланцами Божьими.

Всем Тёмным Мирам не угодны устои, по которым живут все рожденные в свете. Не нравится им Белый путь Духовного восхожденья, и черная зависть весь их взор затмевает. Им тяжко и тесно в том Пекельном мире, где алчность и злоба узаконена всюду, где нет любви, благоденствия, счастья, только корысть, да к наживе стремленье. Желанье чужого, обман и распутство – единственный смысл Пекельной жизни. Они считают Богатство своею вернейшей опорой, и строят свой мир на Богатстве.

Чужеземцы, прежде всего, стремятся приучить Детей Человеческих к Жадности (внедряется частная собственность и человек уходит от Духовности), ибо Жадность губит Познание (человек начинает больше думать, как сохранить собственность, и тем самым его познание развивается в пределах своей деятельности. Управляют сознанием человека через религии). Когда же Познание убито – Стыд погибает (с гибелью познания человек начинает руководствоваться своими внутренними инстинктами и чувствами. Человек думает только о себе, об удовлетворении своих потребностей. Это заставляет его не обращать внимание на родных, близких, а тем более на сторонних людей. Всё основано на желании чужого). Когда убит Стыд, угнетается Правда (человек начинает вступать в сделку с Совестью, совершает поступки, которые приносят выгоду только ему), с гибелью Правды и Счастье погибает (внутреннее спокойствие Души). Когда Счастье убито (человек находится в таком состоянии, когда его никто не понимает и он не хочет понимать других) – Человек погибает (человек становится зависимым от тех, в чьих руках концентрируются деньги), а если погибает Человек, то всяким богатством его свободно завладевают Чужеземцы (Мировое правительство через евреев).

Используя хитрость и деянья порочные, они молодых отвращают от Мудрости Предков. В безделии праздном их жить приучают, к несоблюдению традиций отцовских. Люди слабые Духом теряют рассудок, либо под власть Чужеземцев попадают, иные же в жажде стяжания к Чужеземцам идут в услужение. Несчастья таких заблудших людей хуже смерти. Теряя рассудок, люди совершают поступки жестокие вплоть до нарушения Заповедей Кровных (Законов РИТА).

Чужеземцы на Землях натравливают один народ на другой, призывая их к войнам, дабы убивали они друг друга за обладание достояниями земными. Так в Светлых Мирах рождены были распри и войны. Миллионы жизней уносят безсмысленные войны в угоду желаниям Чужеземцев, ибо чем больше войн и смертей между Детьми Человеческими, тем больше богатства обретают посланцы Мира Тьмы. Достояния по окончанию войн всегда достаются Чужеземцам. После того как заканчиваются войны, остаток живых людей облучают и лишают их Сознания и Воли. Люди по приказу врагов Чужеземных богатства и недра добывают. Когда же в Землях богатств не остаётся, и недра исчерпывают все до предела, тогда вороги вывозят все, что на Землях добыли, а всех людей уничтожают. А с коих Земель люди изгоняли Чужеземцев, туда отправляли они Фаш-разрушитель (Ядерные бомбы) и уничтожали Земли.

Подобным образом Чужеземные вороги многие Земли цветущие во прах превратили, кровь проливали невинных созданий, нигде не щадили ни малых, ни старых. Печальна участь Троары, что в Созвездии Рады Миры озаряла. Ныне Троара пустынна, без Жизни. Пепел пожарищ лежит в семь сажений. Такой же образ, печальный, унылый можно видеть на Рутте-Земле, что раньше сияла в созвездии Макошь. Всюду руины Великих Святилищ и Города порушены пламенем сильным. Нет больше Жизни в Земле той без Солнца, нет ни растений, ни птиц, ни животных. Ветер лишь пепел носит по долинам и засыпает ущелья. Фаш-разрушитель испарил реки, моря, и небо заполнили черные тучи, сквозь смрад непроглядный света луча не проходит и Жизнь не вернется в тот Мир никогда».

И в настоящее время по аналогичному сценарию агрессия Тёмных Сил осуществляется в нашей Солнечной Системе на планете Земля.

Соблюдая Духовно-нравственные Заповеди, Славянский и Арийский народы были Духовно неуязвимы! На это не влияло даже то, что потомки не знали всего своего прошлого. В Священной Земле – Беловодье, где первоначально проживали наши Предки после Великого Потопа, а затем на всех территориях, куда расселялись Славяне и Арии, в основе Древней Мудрости всегда лежит Культ Предков, а не каких-то мифических аморфных сил. Именно Культ Предков – основа той высокой Духовности, которой обладают народы Родов Расы Великой.

Жреческую Мудрость не всегда удавалось передать в полном объеме, что привело к неизбежным изменениям в культурном и Духовном облике Родов Расы Великой. Постепенно исчезла информация о той земле, из которой происходило их расселение. Если о Святой Земле Белых народов, о Беловодье, простые люди мало что знали в Х веке от Р.Х., то в XX веке стали знать еще меньше. Причиной тому является скрытая агрессия со стороны темных сил по всем направлениям нашей жизни, как в физическом, так и в Душевном плане.

Сначала заменили Родную Веру на чужую Религию. Миссионеры-проповедники из других стран призывали отречься от Родных Богов в пользу чужого бога. Изменили и упростили до предела Древнюю Азбуку, изъяв из нее "лишние буквы" и Образную основу под благим предлогом простоты и совершенства. Тем самым лишили детей Образного мышления и способности творчески мыслить, под стать Богам. Современные богословы пытаются доказать недоказуемое. В 1700 г. Пётр I поменял Календарь и тем самым лишил Русский народ собственного Наследия (истории) протяженностью в 5 тыс. лет. Библию сегодня пытаются представить как единственное Священное Писание у Славян и Ариев на рубеже IХ-ХП вв. по Р.Х.

С определённого момента жизни людей на Земле, зло, для Родов Расы Великой, стало находить дорогу в земном мире через евреев. Свидетельством тому является человеконенавистническая книга Талмуд, главная книга евреев.

Например, для обозначения не евреев, евреи пользуются следующими словами: гой – не еврей, язычник, нокри – иностранец, чужой; акум – идолопоклонник. Как видим, гой означает Славянина или любого русского, кто исповедует дохристианскую Веру. Талмуд разрешает иудею всячески притеснять гоев и уничтожать их физически. «Следует убивать самого честного среди гоев» (Тозефот, I, а), «Проливающий кровь гоев угоден Богу» (Ниддерас-бамидебар-раба, с.21). Талмуд постоянно внушает еврею, что человеком может называться только он. Человеком не признаётся никто, кроме евреев, ибо одни они произошли от первого человека, а все прочие народы от нечистого духа и должны, соответственно, называться скотами (Ялкут Рубени Параска Береш, л.10, 2).

Не отстаёт от Талмуда христианская Библия, в которой Ветхий Завет, писанный евреями и для евреев, даёт рекомендации евреям по экономическому удушению других народов с помощью ростовщичества, а также по их уничтожению. Механизм экономического порабощения народов с помощью ростовщичества или, как говорят на Руси, лихоимства (быстро и много иметь), расписан подробно в книге Второзаконие:

«4.1. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я [сегодня] научаю вас исполнять, дабы вы были живы [и размножились], и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, даёт вам [в наследие];

23.19. Не отдавай в рост брату твоему (по контексту – иудею) ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост;

23.20. иноземцу (т.е. не иудею) отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всём, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею;

28.12. …и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы [и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать]».

Книга Пророка Исаии уточняет, что надо сделать с теми народами, кто не подчинится экономической и территориальной экспансии евреев:

«60.10. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их – служить тебе;

60.11. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их.

60.12. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, – погибнут, и такие народы совершенно истребятся».

В книге Второзаконие дано прямое указание на уничтожение не только культуры Славян, Древней Веры их Первопредков, но и физического уничтожения народов вместе с их именем:

«12.2. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили Богам своим, на высоких горах, и на холмах, и под всяким ветвистым деревом;

12.3. и разрушьте Жертвенники их, и сокрушите Столбы их, и сожгите огнем Рощи их, и разбейте истуканы Богов их, и истребите имя их от места того».

Киевский Князь Владимир Красное Солнышко по роду был незаконнорожденным сыном новгородского князя Святослава от хазарки Малуши. Он одним из первых Русских Князей предал Веру Первопредков. Каган Земли Русской – так он называл сам себя. В результате крещения, а точнее первой гражданской войны, к 6508 г. (1000 г. по Р.Х.) из 12 миллионов русичей в Киевской Руси три четверти было уничтожено. Осталось всего 3 млн. человек, забитых, крещёных огнём и мечом. Христианами стали в основном купцы, торговцы, правящая «элита». На рубеже IХ-ХП веков была нарушена связь поколений. Родители – Славяне и Арии – истреблялись новоиспеченными христианами и миссионерами, а детям-сиротам вдалбливалась вера народа Израиля. Почитание Великих Предков стало преступлением, крамолой и идолопоклонством, а поклонение идолам Израильским – великой добродетелью.

Происходило искажение истории, которая переписывалась в угоду власть имущим. Белое становилось черным, а черное – белым. Разрушалась древняя, многотысячелетняя культурная традиция славянских народов. В Х-ХП века это познала Русь. Ранее доктрину Израиля познали римляне, греки, германцы, франки, саксы, скандинавы, венеды. Без участия противников Света не обошлось при уничтожении древних библиотек – хранилищ ценнейших Книг: Протошумерской в Вавилоне, Александрийской в Египте, разрушение архипелага Санторин, гибель Кладовых папирусов в Фивах и Мемфисе, уничтожение Этрусской библиотеки в Риме, поджог храма-Капища в Афинах, уничтожение громадной библиотеки в Царьграде, исчезновение библиотек Ярослава Мудрого и Ивана Грозного. Всего того, что свидетельствовало бы о 600-40-10-тысячелетней жизни народов, населявших Мидгард-Землю, просто нет, его «кто-то» уничтожил.

На Русской земле термин "Православие" был заимствован у Староверов-Инглингов и привнесен в Христианство только в XVII веке патриархом Никоном, во времена Алексея Михайловича Романова, а до этого Христианство византийского толка на Руси называлось ортодоксальным, т.е. правоверным. Династия Романовых уничтожила Рассению или Древнюю Русь. Деяния Пётра Первого: разрушил единую Державу, отошли Индия, Персия, Турция, Китай, Скандинавия, Палестина, Болгария, Сербия, Сибирь, Дальний Восток т.д.; предал Древнюю Веру Предков, уничтожал староверов, волхвов, подавлял восстания Русских людей; развязал гражданскую войну между центром и провинциями, снимал с храмов колокола на пушки; вырезал бояр, уничтожал старые родовые книги и обычаи; позволил кровосмешение, ввёл моду жениться на иностранках, разрешил родственные брачные связи, чем положил начало генетическому вырождению нации, особенно правящих слоёв; реформировал календарь, отняв у России полностью прошлое, начал писать историю и законы под себя; отменил патриаршество, ввёл Синод.

Вся церковная реформа Никона свелась не только к замене в богослужебных книгах словосочетания "правоверная вера христианская" на "православная вера христианская", двуперстия на трехперстие и т.д. Истинная цель реформы Никона состояла в том, чтобы стереть в памяти народной изначальный смысл слова "Православие" – Правь Славить (!!!) и покончить с периодом Двоеверия на Руси, когда веротерпимо сосуществовали на Русской земле "правоверные христиане" или, как называют себя Старообрядцы, – "Праведные Христиане", и Староверы – "Православные Славяне" исповедывающие Инглиизм, которых христиане называли Инглянами. Для Инглян (Староверов-Инглингов) христианским Патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем Романовым готовилась одна участь – полное физическое уничтожение, ибо этого требует Библия.

Особенно преуспели Силы Тьмы в пропаганде бездуховности и кровосмешения. Главный рецепт для вырождения Славян и Ариев – кровосмешение, т.е. нарушение Законов РИТА.

Из-за информационной войны, развязанной служителями монотеистических религий, началось разделение некогда единой и огромной Славяно-Арийской Державы на отдельные части. Забвение Веры Первопредков со стороны руководителей Родовых общин, дружин и казачьих формирований приводило к падению славянских Княжеств, что способствовало разложению единой Славяно-Арийской Державы на части по религиозным и национальным признакам и предопределило начало братоубийственных войн бывших славянских народов между собой.

В наше время можно наблюдать дробление на мелкие осколки того, что осталось от Великой Державы. И этот процесс продолжается усиленными темпами по сегодняшний день. Фактически на рубеже ХХ-ХХI веков мы наблюдаем финал трагедии Великой Державы – исчезновение её с лица Земли вместе с Родами Расы Великой.

Всё вышеперечисленное является лишь частью общей цели, которую преследует в своей деятельности Мировое правительство и те, кто стоит над ним. Содержание этой глобальной цели заключено в следующих словах из речи Аби Фоксмана, Президента А. D. L. (Еврейская организация США):

“Джентльмены! Приветствую вас на второй встрече по случаю столетнего юбилея учеников Старейшин Сиона. Мы достигли всех целей, сформулированных на нашей первой встрече 100 лет назад. Мы управляем правительствами. Мы создали противоречия среди наших врагов и заставили их уничтожить друг друга. Мы заставили действительно замолчать критиков наших дел и мы – самая богатая раса среди людей на Земле.

Я говорю о СМЕРТИ БЕЛОЙ РАСЫ. Мы полностью уничтожим все средства воспроизведения так называемой РАСЫ АРИЙЦЕВ. Настало время удостовериться, что БЕЛАЯ РАСА УГАСАЕТ ЧЕРЕЗ ГЕНОСМЕШЕНИЕ И ФАКТИЧЕСКИ СВЕДЁННУЮ К НУЛЮ РОЖДАЕМОСТЬ. Мы все наслаждаемся видением многократно повторёнными кадрами со всего того мира – ПОСЛЕДНИМИ БЕЛЫМИ ДЕТЬМИ, играющими с тёмными детьми, и знаем, что это – путь к окончательному разрушению белой расы. Мы можем разрушить ДРЕВНЮЮ ЧИСТУЮ ЛИНИЮ КРОВИ АРИЙЦЕВ, побуждать к альтруизму и производству смешанного потомства.

Существуют более агрессивные программы. Их цель – уничтожение следующего поколения белых детей – заслуживает любой цены. Мы хотим, чтобы каждый белый отец чувствовал неудобства от белых детей и производил смешанное потомство. Мы должны использовать нашу власть для шельмования белых мужчин и белых женщин, тех, кто ещё собирается сохранить свою расовую чистоту. Они будут в Новом обществе подвергнуты остракизму.

Чтобы гои не могли объединиться, их надо убивать и заключать в тюрьмы. Мы воочию убедимся в конце белой расы лишь тогда, когда разрыхлённые умы впечатлительных белых людей превратят их в агентов для их же собственного разрушения. Уже наши усилия в создании «людей» того типа для белой расы привели к успехам. Эти мужчины уже не самостоятельные люди.

Люди, вы и предки интенсивно работали, чтобы удостовериться, что у нас будет власть для того, чтобы держать судьбу белой расы в своих руках. Теперь мы имеем это.

ПОГИБАЙТЕ, АРИЙСКИЕ ГОИ (РОГАТЫЙ СКОТ)».

Конец речи. 25 августа, 1988, Нью-Йорк. (Газета «Славянин», № 5 (25) 2000 г.)

Уничтожение Белых людей является главной задачей Мирового зла на Земле. Люди Белой расы являются потомками Светлых Богов, умеют различать Добро и Зло и бороться со Злом. Имеют Совесть Божью в своих Душах. Уничтожение Белой Расы – первейшая задача Тёмных Сил на Земле. Кощеи-Князья Тьмы и Правители Серых – используют серых и их потомков – евреев для этой борьбы. Они не щадят их жизни для достижения своих целей. Кощеи имеют облик обычных людей, обладают мощными разрушительными знаниями, внутреннее содержание которых античеловечно. Противостоять им могут только народы кожи Света Чистого, вооружённые Древней Мудростью. Любой отход от Древней Мудрости ведёт к гибели национального государства и превращает его народ в рабов «серых» сущностей, а в конечном итоге – к истощению ресурсов и уничтожению планеты.

На уничтожение Белой расы направлены все усилия Мирового правительства во всех сферах деятельности человечества. Этого «не видят» только их потомки. Это происходит путём стравливания белых народов между собой. Революции, локальные и мировые войны, межнациональные и межрелигиозные конфликты – всё это формы стравливания людей, которые приводят к их физическому уничтожению. Освобождаются территории и ресурсы стран, где проживали белые люди, и захватываются Чужеземцами. Последняя Мировая война была режиссирована Мировым правительством для взаимоуничтожения двух великих славянских народов: западных славян-германцев и восточных славян-русских. Главная задача в последней войне была информационная. Чужеземцами специально осквернено родовое название «Ариец» и Славяно-Арийские Солярные (свастичные) символы. Это сделано для того, чтобы всегда иметь возможность обвинить нас в экстремизме и фашизме. Пресечь любые попытки славян обратиться к своему прошлому, к своим Духовным корням, к защите своего национального достоинства.

Информационная война не прекращается ни на минуту с тех времён, когда Чужеземцы появились на нашей Земле. Ниже процитированные документы подтверждают ещё раз, что и в современных условиях информационная война продолжается. Доктрина А.Даллеса, Директора ЦРУ США, 1945 год.

"Мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые... Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного угасания его самосознания.

Из литературы и искусства мы... постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх... и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу — всё это мы будем ловко и незаметно культивировать.

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём способ их оболгать и объявить отбросами общества. Мы будем расшатывать, таким образом, поколение за поколением... Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы сделаем из них космополитов".

Директива Совета Национальной безопасности США 20/1 от 18.08.1948 г.

«Наши основные цели в отношении России, в сущности, сводятся всего к двум:

а) свести до минимума мощь и влияние Москвы;

б) провести коренные изменения в теории и практике внешней политики, которых придерживается правительство, стоящее у власти в России».

«Наши усилия, чтобы Москва приняла наши концепции, равносильны заявлению: наша цель— свержение Советской власти. Отправляясь от этой точки зрения, можно сказать, что эти цели недостижимы без войны, и, следовательно, мы тем самым признаём: наша конечная цель в отношении Советского Союза – война и свержение силой Советской власти.

Во-первых, мы не связаны определённым сроком для достижения наших целей в мирное время.

Во-вторых, мы обоснованно не должны испытывать решительно никакого чувства вины, добиваясь уничтожения концепций, несовместимых с международным миром и стабильностью, и замены их КОНЦЕПЦИЯМИ терпимости и международного сотрудничества. Не наше дело раздумывать над внутренними последствиями, к каким может привести принятие такого рода концепций в другой стране, равным образом мы не должны думать, что несём хоть какую-нибудь ответственность за эти события. Если советские лидеры сочтут, что растущее значение более просвещённых концепций международных отношений несовместимо с сохранением их власти в России, то это их дело, а не наше. Наше дело работать и добиться того, чтобы там свершились внутренние события».

В начале 80-х годов советской разведке удалось добыть материалы так называемого «Гарвардского проекта». Он состоял из трёх томов: «Перестройка». «Реформа», «Завершение».

В начале первого тома – большая преамбула, в которой говорилось о том, что на грани XX и XXI Веков человечеству грозит страшный кризис из-за нехватки сырьевых и энергетических ресурсов. Англосаксонские аналитики-экологи пришли к заключению, что спасение человечества зависит от того, насколько удастся разрешить общие задачи после уничтожения, как говорил тогдашний президент США Рейган, «Империи зла», то есть за счёт СССР, с запланированным сокращением населения в 10 раз и разрушением национального государства. СССР-Россия должна быть расчленена на 30-40 маленьких частей, а население должно быть сокращено до 50 млн. рабов, задействованных на сырьевых плантациях (шахты, рудники, добыча нефти, газа).

Программа рассчитана на три пятилетки.

В первое пятилетие с 1985 по 1990 год будет проходить «Перестройка» с её гласностью, борьбой за социализм «с человеческим лицом», подготовкой реформ «от социализма к капитализму». «Перестройкой» должен руководить один вождь, предположительно Генсек.

Второй том посвящён был «Реформе», её время— 1990-1995 годы, а цели — следующие:

1.Ликвидация мировой социалистической системы.

2.Ликвидация Варшавского договора.

3. Ликвидация КПСС.

4.Ликвидация СССР.

5.Ликвидация патриотического социалистического сознания. «Реформой» должен был руководить уже другой вождь.

Третий том назывался «Завершение», им должен был руководить третий вождь, его время – 1996-2000 годы. Он содержал следующие пункты:

1.Ликвидация Советской армии.

2.Ликвидация России как Государства.

3.Ликвидация атрибутов социализма, вроде бесплатного обучения и медицинского обслуживания и введение атрибутов капитализма: за всё надо платить.

4. Ликвидация сытой и мирной жизни в Ленинграде и Москве.

5.Ликвидация общественной и государственной собственности и введение частной собственности повсеместно.

«Завершение» сопровождалось вымораживанием голодного населения России, постройкой хороших дорог в морские порты, по которым сырьё и богатство России надлежало вывезти за границу. За счёт России Запад надеялся решить многое, и выжать её как лимон, а территорию «отдать англосаксонской расе».

Эти далёкие планы реализованы на 100%. Бывший Директор ЦРУ Гейтс написал, что, будучи в Москве, он прошёл по Красной площади, и это был его молчаливый парад в ознаменование победы США в «холодной» войне. Вывод: то, что происходит с Россией — не случайно! Против нас ведётся полномасштабная война на полное уничтожение.

Так кто же виноват? Это не наша жизнь, она нам навязана. Поэтому сами славяне виноваты, что отошли от Веры Предков, что игнорируют Небесные Законы РИТА о чистоте Рода и Крови, что не живут Общинно-Родовым укладом. Если человек не пробудится, не отринет чуждую ему жизнь, то Душа его отправляется в Пекло. Боги ему не помогут, ибо сам он свой путь избирает, обладая свободой Воли. Винить надо только себя!

Что делать? Вернуться к древней Вере Первопредков наших. Не к сохе и хождению пешком в лаптях, как с усмешкой многие подумают. Вернуться к Духовности и Нравственности наших Предков. Летать в космос, торговать, заниматься бизнесом, трудиться, применять компьютеры, но всё это начинать делать с Совестью для процветания своего Рода, Народа, Отечества. Не трудитесь для себя, трудится надо только для своего Рода. Боритесь со Злом, изгоняйте Чужеземцев из своей земли. Возрождаёте Древнюю Веру Первопредков в повседневной народной жизни. Это – высшая цель, стоящая перед Русскими Жрецами. Пробуждение человека возможно только в Познании, и Познание спасает его. Достигнув Познания, Дитя Человеческое снова взирает на Веды, и снова долгом становится стремление к Жизни Духовной, где главой всех деяний становится Совесть.

Что делать в сложившейся ситуации? Выдвигать национальные лозунги. Создавать Общины Староверов. Не стремитесь к компромиссам с различными партиями и движениями. Твёрдо стойте на позициях Древней Веры. Главная сила каждой Общины – это внутренняя убеждённость её членов в правоте и непобедимости. Древняя Мудрость наших Предков, Жреческая иерархия, Духовное возрождение Русского народа, Столыпинская концепции развития России, исполнительная дисциплина, ответственности за исход любого дела, обеспечат нашу прочность и единство. Помните, наше единство может быть только на основе Древней Мудрости.

Согласно Древним Летописям мы знаем, что быстрое достижение своих целей приводит к энергетическому истощению народа, после чего власть переходит к Чужеземцам. Допустим, что в России возникла мощное национальное движение, представители которого берут власть в стране «форсированным методом» в результате быстрой победы – революции, выборов. Ведут серьёзную политику на повышение «народного благосостояния». Устанавливается жесточайшая диктатура, идут преобразования, государство набирает невероятную мощь. Однако главная опасность такого форсирования – эфемерность плодов. Во 2–3-м поколении начинает постепенно спадать энтузиазм народа, и к 5-му поколению всё вырождается в махровый бюрократизм или деспотию. Народ при таких преобразованиях находится в состоянии воодушевления. Однако это состояние кратковременно. Оно, как правило, сменяется сильной депрессией. Результаты форсированного метода получаются за счёт резкого энергетического и духовного истощения нации. После всего этого Кощеями предлагается реформа, которая приводит к захвату власти Серыми. Небесные Законы гласят: «Делать всё надо без промедления и не без спешки».

Самое главное то, что форсированный метод не улучшает духовное качество нации, а наоборот, расходует имеющийся потенциал. Обыкновенно, в авангарде собираются самые лучшие, однако впоследствии они либо гибнут, либо истощаются и постепенно сходят со сцены. Их место начинает занимать всякое ничтожество – в итоге всё дело национального возрождения терпит крах.

Поэтому необходимо всерьёз уделить внимание нынешнему психологическому и моральному (иначе – духовному) состоянию русской нации. Сегодня Россия находится в условиях физического и морального вырождения: качество нации и количество населения неуклонно снижаются. В таких условиях говорить о восстановлении Великой России, а тем более длительном существовании просто несерьёзно. Причина в том, что информационное воздействие на наш народ дало результаты именно те, которые ожидались Чужеземцами. Отметим лишь следующие моменты.

Мужское население утратило свою ведущую роль и свои организаторские функции. В России, строго говоря, почти нет отцов. Подрастающие дети, и в первую очередь сыновья, вместо Отца – хозяина и наставника – видят жалкого размазню, безвольного и безответственного придатка семьи, живущего на побегушках у собственной жены или разбазаривающего семейный бюджет на водку. В итоге полностью нарушается преемственность поколений, дети также становятся безвольными и безответственными, и к тому же – капризными, избалованными прихотями своей истеричной матери, которая теперь одна формирует их моральный облик. Под всецелым влиянием неупорядоченной, иррациональной женской стихии в детях порочные наклонности проявляются в большей степени, чем в условиях твёрдой отцовской руки.

По причине женской эмансипации ухудшаются не только качества новых поколений, но и резко сокращается рождаемость. «Равноправная» женщина – при безвольном муже, в значительной степени утрачивает материнский инстинкт. Его место занимает теперь страсть к роскоши, наслаждениям, красивым вещам и т.д. Возникает власть вещей и денег над человеком.

На сегодняшний день более половины населения России неспособно оставить нормальное потомство. В основном это алкоголики и люди с шаткой Совестью (или полным отсутствием таковой). Первые оставляют после себя дебилов, уродов и психопатов, вторые – воров, расхитителей, подонков и злостных бессовестных авантюристов.

Подавляющее большинство населения живёт при полном отсутствии каких-либо руководящих идеалов. Почти каждый русский сегодня практически бездуховен. На уме либо водка, либо деньги и «шмотки».

В условиях полной ликвидации традиционных устоев семьи, Рода и общества родители в первую очередь обеспокоены тем, как обеспечить и одеть своих детей. Почти никто не думает о том, чтобы воспитать в детях какие-нибудь положительные качества: уважение к младости и почтение к старости, волю, упорство, целеустремлённость, смелость и рассудительность.

У социальных низов, как и у значительной части интеллигенции, наблюдается болезненное плебейское самомнение, выражающееся, в первую очередь, в уверенности в своей полной безгрешности. Наш человек скорее пойдёт на виселицу, чем признает себя виновным в чём-либо. Вина обычно ложится на внешние факторы: на государство, правительство, «систему», «дурацкую» страну, школу, производство.

Понятие о честности и порядочности абсолютно утрачено для значительной части россиян, вызывая большей частью пренебрежительную усмешку. Сделки с совестью стали постоянными. Быть просто бесчестным и непорядочным уже не считается позорным. Наконец, курение, пьянство, алкоголизм и наркомания. Нездоровый образ питания и жизни.

Таким образом, мы сталкиваемся лицом к лицу с национальным вырождением. Создавать форсированным путём ещё одно великое государство – значит, вспыхнуть в последний раз и затем окончательно умереть.

Первое, что нужно сделать, это забыть прямое желание переустроить материальную жизнь (как это предполагает форсированный метод). Вся проблема целиком сосредотачивается на вопросах совести, земная же жизнь – это лишь необходимое вытекающее следствие, некая эмпирическая проекция духовных запросов. Иными словами, в данном случае идёт первоначальное улучшение качества нации, то есть восстановление Духовного потенциала. Речь идёт не о конструировании новой государственной системы, а создании новых национально-здоровых организмов внутри этой системы.

Проще сказать, люди со здоровой психикой и духовно близкие должны создавать закрытые (для больных) объединения. Создание собственной «земли ариев» и усиления её влияния по мере накопления сил есть стратегия развития. Мы должны чётко различать своих и выродков – «шудра» (пьяниц, алкоголиков, наркоманов, преступников, людей с воровской психологией или просто бесчестных психопатов, сексуальных извращенцев, дебилов, проституток, а также сторонников левой идеологии, демократии и т.п.). Нам сейчас не время распускать «сопли» о равенстве, речь идёт о создании национального института Жречества и о Духовно здоровых трудовых сословиях (земледельцах, торговцах, ремесленниках и промышленниках, военных). Это должны быть люди Духовные, волевые, умные и внутренне порядочные. Техническая сторона: свои люди постоянно входят в различные общественные объединения, имеющие Древнюю Веру и философско-методологическое содержание деятельности на основе Ведических знаний на перспективу.

Надо набраться терпения, не надо желать лицезреть в ближайшем времени триумф национальной идеи, ибо мы окажемся кровожадными палачами своих собственных детей. Не надо устанавливать себе сроки. Жрецы должны посеять первые здоровые семена Духовной Мудрости Родов Расы Великой. Мы даже не увидим всходы. Наша стратегия распространяется на века. Мы не восстанавливаем Русскую империю, мы должны восстанавливать Души Русских людей – пока Лучших людей. И лучшие люди создадут Империю по своим силам, распространят Русский Дух на всю Мидгард-Землю.

Будущее для всех Родов ваших,

проистекает из Прошлого Родов ваших,

ибо вы сами сотворяете своё Будущее,

ведомые Любовью, живущей в сердцах.

Салль Сергей Альбертович- кандидат физико-математических наук, доцент, секретарь Санкт-Петербургской секции Русского Физического Общества, помощник председателя Русского Физического Общества. Смотрите до конца и многое поймёте

Геноцид через уничтожение русского языка

Сегодня каждого образованного человека, считающего себя Русским по духу, должно волновать то, что происходит с Русским языком. Мы, в буквальном смысле слова, теряем свой язык. Русский язык - самый богатый язык в мире, содержащий пять миллионов слов. К примеру, в английском языке 180 000 – 200 000 слов, тогда как в русском языке 200 000 только базовых слов.

Словарный состав любого языка постоянно изменяется. Одни слова выходят из употребления; другие слова появляются и пополняют словарный состав языка. На протяжении многих лет, столетий, слова изменялись, вытеснялись, исчезали и заимствовались. Лингвисты называют этот процесс развитием. Но «развитие» русского языка иначе не назовешь, как разъединение и целенаправленное и хладнокровное уничтожение. Базовые слова исчезают как архаичные (т.е. устаревшие: целомудрие, совестный, разуметь ит.д.).

Заимствование иностранных слов из английского языка, параллельно с вытеснением русских эквивалентов превышает все допустимые нормы: менеджер – управляющий; стилист - парикмахер; бизнес ланч – деловой завтрак; юзер – пользовать; фреш – свежевыжатый сок; саммит – встреча на высшем уровне или переговоры; брифинг – краткое изложение дела; инновации – новшества или новинка; пиарить – славить;дисконт – скидка: киллер – убийца; тренинг – обучение, подготовка; креативный – творческий; электорат – избиратели; портфолио – папка ценных бумаг и т.д. Кому выгодно заменять русские слова иностранными? Кому выгодно засорять язык, коверкать, просто издеваться над русским языком?

В.А.Чудинов, доктор философских наук, председатель комиссии по истории культуры Древней Руси Совета по истории культуры при Президиуме РАН, специалист по славянской рунице, дешифровал славянское докирилловское слоговое письмо руницу и прочитал к настоящему времени две тысячи надписей. Он доказал наличие трех видов письменности у славянских народов – кириллицы, глаголицы и руницы. Наличие трех видов письменности у славянских народов, по его определению, явление безпрецендентное в истории культуры и показывает наличие у древних славян высочайшей культуры. Он обнаружил, что славянской руницей сделаны тайные надписи на многих рисунках немецких книг, поскольку славянский язык был древним языком в Европе.

Языковеды и лингвисты, изучая процессы развития языка, открывают порой самые неожиданные факты, находят древнюю близость тех народов, которые история развела в разные стороны Земли, а их языки продолжают хранить память о далеком прошлом, общин или сходные слова, некогда бывшие в их употреблении. Тем, кто изучает языки, часто просто бросается в глаза такая близость и похожесть языков.

С 19-го века начинается изучение санскрита учеными-филологами разных стран. Открытие санскрита европейцами и изучение его учеными–лингвистами положили начало сравнительно-историческому методу в языкознании.

В начале 19-го века ученые полагали, что санскрит древнее родственных ему языков, что он был их общим предком. Санскрит считали эталоном сравнения при исследовании других европейских языков, т.к. ученые (Ф. Бопп, А. Шлейхер, И. Шмидт и др.) признали его языком, наиболее близким к праязыку.

Вызывает интерес удивительное сходство между славянским языком (русским) и санскритом. Языковеды посчитали, что наибольших процент близких слов приходится именно на славянские языки, а уже затем, на другие европейские языки, входящие в одну семью прарусского языка. По мнении. д.и.н. Гусевой Н.Р. «предок» арийских языков санскрит продолжает в Индии играть роль «языка» индийской культуры. Его изучают в колледжах и многих школах, на нем издают книги, газеты и журналы. К нему восходят 60-80 % слов ряда современных языков Индии. Однако санскрит для индусов – мертвый язык, т.к. издавна запрещалось его изменять. Живой язык всегда развивается, тем более за 4000 лет он должен был заметно измениться в Индии, но этого не произошло, и не потому, что индусы не творческие люди, а потому что он не их родной язык.

Ученые Европы познакомились с санскритом в конце 18-го – начале 19-го века. В 1786 году основатель азиатского общества в Калькуте Уильям Джонс обратил внимание европейцев на этот древний язык и на его сходство с древними языками Европы. «Независимо от того, насколько древен санскрит, он обладает удивительной структурой, - отмечал Уильям Джонс, - он более совершенен, чем греческий язык, более богат, чем латинский, и более изыскан, чем каждый из них, и в то же время он носит столь близкое сходство с этими двумя языками, как в корнях глаголов, так и в грамматических формах, что оно вряд ли может быть случайностью; это сходство так велико, что ни один филолог, который занялся бы исследованием этих языков, не смог бы не поверить тому, что они произошли из общего источника, которого уже не существует»

Известный индийский ученый профессор санкритолог Дурга Прасад Шастри на научной конференции 1964 г. в Индии заметил, что русский язык и санскрит – это два языка в мире, которые более всего похожи друг на друга «удивляет то, - как он отмечает, - что в двух наших языках схожи структуры слова, стиль и синтаксис. Добавим еще большую схожесть правил грамматики – это вызывает, - по его словам, - глубокое любопытство у всех, кто знаком с языкознанием»

«Когда я был в Москве, - рассказывает сам Шастри, - в гостинице мне дали ключи от комнаты 234 и сказали: «двести тридцать четыре». В недоумении я не мог понять, стою ли я перед милой девушкой в Москве или нахожусь в Бенаресе или Удджайне в наш классический период где-то 2000 лет тому назад. На санскрите 234 будет «dwishata tridasha chatwari». Возможно ли где-нибудь большее сходство? Вряд ли найдется еще два различных языка, сохранивших древнее наследие – столь близкое произношение – до наших дней». С эпохи расставания славяно-ариев прошло около 4000 лет, а оба языка хранят в себе близкие и общие слова, возникшие в далекие времена, но легко воспринимаемые на слух в наше время, даже неспециалистами.

Принимая во внимание мнение известных ученых лингвистов-санскритологов, занимающихся вопросами сравнительной типологией языков, которые убеждены в том, что единственным праязыком, давшим начало другим европейским языкам может быть только один язык – санскрит. Мы полностью и всецело разделяем с ними эту смелую, но единственно логичную точку зрения. Более того, напрашивается вывод о том, что санскрит – это чисто русский язык. Новый санскрит, конечно отличается от того, который был 4000 лет тому назад.

В результате своих исследований профессор Чудинов приходит к выводу, что славянская письменность и, прежде всего, русская письменность существует, по крайней мере, несколько десятков тысяч лет. «Сейчас совершенно очевидно, - говорит Чудинов, - что наши предки в течение многих тысячелетий обладали традициями письма, весьма продуманного и по-своему совершенного - и это в то время, когда большинство европейских народов писать и читать не умели». Ученый Геннадий Гриневич полагает, что изначально язык Раса (Русский язык) существовал на основе четырех основных и двух вспомогательных видов письменностей: Святорусское, Глаголица, Черты и Резы,Х’арийская Каруна, Д’арийские Траги. Язык был один – Русский, а способов записей было множество.

Егор Иванович Классен – современник А.С.Пушкина, известный историк и общественный деятель в исследованиях Древней Руси, как и М.В.Ломоносов, при составлении первого учебника «Грамматики Российской», пользовался русскими дохристианскими летописями. Он утверждает, что Славяно-руссы, как народ, ранее римлян и греков образованный, оставили во всех частях старого света множество памятников, свидетельствующих об их там пребывании и об их древнейшей письменности. Такие памятники всегда будут неоспоримыми доказательствами, они рассказывают о наших предках на зыке родном, и понятном нам. И этот язык, согласно Е.И. Классену, является прототипом всех славянских наречий.

Прежде всего, Е.И.Классен благодарен Фаддею Воланскому, сделавшему первый и значительный шаг к способу объяснения и расшифровке этих памятников. Ф. Воланский был первым, кто прочитал по-русски древние письменные памятники Западной Европы. В исторической «науке» при расшифровке письменных памятников древности использовались все языки мира, но никогда не использовался Русский язык. В этом, конечно же, виноваты российские «историки», утверждающие, что Русский народ не имел до принятия христианства ни письменности, ни культуры.

Исследователь Древнерусской Азбуки и последователь ученого слависта 18 века Фаддея Воланского, П.П. Орешкин занимался расшифровкой древних письменных памятников. В результате своих исследований он пришел к выводу, что древнейшие документы написаны посредством различных алфавитных систем, но на одном языке и это и есть ключ к их дешифровке. «Знаки – разные, Язык – единый» - так говорил П.П. Орешкин.

При дальнейшем разборе надписей на памятниках славянских, которые рассыпаны по Земле, прослеживается возможность соединить всю Древнюю Русь с Новой, в неразрывную цепь и в гигантском размере.

Согласно Е.И.Классену у Славян была грамотность не только до введения христианства, но и задолго до рождества Христова, чему свидетельствуют разные многочисленные факты. Он пишет: «…что славяне имели уже письмена задолго до Кирилла и Мефодия, свидетельствуется весьма старыми славянскими письменами, находящимися в Мюнхенской библиотеке….. В VI-м веке византийцы говорят уже о северных славянах как о народе образованном, имеющем свои собственные письмена, называющиеся Буквицею. Корень этого слова сохранился по сие время в словах: «Буква, букварь, буквально и даже во второй букве алфавита (буки)….

И сам Шлёцер – этот отвергатель всего, возвышающего славян над другими народами, не смел не согласиться, вследствие свидетельства Геродота и других греческих писателей, что многие скифские племена знали грамоту и что сами греки приняли алфавит от пеласгов, народа также скифского, или, что все равно, славяно-русского происхождения. Из всего, здесь выведенного, явствует, что славяне имели грамоту не только прежде всех западных народов Европы, но и прежде римлян и даже самих греков, и что исход просвещения был от Руссов на запад, а не оттуда к ним». За составление учебников по истории Руси впервые в 18 веке взялись иностранцы, особенно немцы. Всё выдающееся в русской истории ими замалчивалось или искажалось. Не зная русского языка, они разбирали древнерусские летописи и составляли свою иностранную версию.

Если познакомитесь с немецкими учебниками по истории и географии России 18 и прошлого столетий, то вы обнаружите, что так называемые знатоки Русской истории, вообще не знали Русского языка, не знали уклада жизни, быта и традиций Русского народа. Под словом «мужик» немцы понимали крепостного, под начальником – главу бунтовщиков, баба-Яга – богиня войны у Руссов. В России, по словам немцев того времени, есть три породы лошадей: конь, лошадь и кляча…

Русский язык всегда был образный. В наших словах сохранялся образ, суть природная. Каждой букове во Всеясветной Грамоте соответствует слово (понятие), сакральный, тайный природоведический смысл.

Всеясветную грамоту Руси Великой несет в себе язык Русских (Руссов), а не латинян, греков, немцев и других. Всеясветная грамота включала 147 буков, каждая букова означала образное понятие. В каждом Русском слове заключена потаенная суть.

С утратой Всеясветной Грамоты и переходом на фонетическое письмо, Буковы – Понятия потерялись в словах и стали просто слогами и буквами. Грамматический закон языка тогда был совсем иной. Подлежащим в слове являлся стоящий под ударением слог, потому что фонетическое ударение в нем одновременно смысловое ударение. Наши далекие предки не склоняли слова по падежам, в которых не было необходимости. Они схватывали смысл понятия аббривиатурно, то есть сразу и целиком. Примерно так, как мы сегодня понимаем смысл изображений – символов: доллар - $, параграф - §; сумма Σ, больше, меньше - >, < и т.д.. Сегодня мы не ищем падежную зависимость между предложениями, а ищем смысловую. Так было и в древности: если слово было предложением, то не было нужны и в падежах.

Процесс уничтожения языка Руссов начался с реформы Кирилла и Мефодия. Они перевели с древнегреческого и древнееврейского на славянский церковные книги исключительно для богослужебных нужд: Апостол (богослужебная книга, содержащая послание Апостолов, часть нового завета) и Евангелие. Изучая кириллицу Чудинов В.А. доказал, что Кирилл создал христианское письмо (кириллицу) путем комбинаций существующей многие тысячелетия азбуки славян и греческого алфавита.

В результате реформирования Русского языка, начало которому положили Кирилл и Мефодий, из нашей азбуки исчезла целая обойма буков (i) раньше их было целых ДВЕНАДЦАТЬ.

Кирилл и Мефодий преднамеренно, в диверсионных целях, ввели дополнительные знаки. Они взяли древнеславянскую Буквицу, в которой было 49 буков, 5 буков выбросили, потому что таких звуков не было в греческом языке, а для четырех буков дали греческое название.

Наличие такого большого для Русского языка количества букв, являющихся лишними, привело к несоответствию между устной речью и письмом, а потому кириллица оказалась недееспособной, саморазрушающейся. Это подтвердилось тем, что невозможно было печатать на кириллице даже обыкновенную газету, когда стали печатать «Ведомости» при Петре I. Она не стала печататься средствами, изобретенными Кириллом и Мефодием, а стала издаваться с помощью «Гражданского шрифта». До сих пор историки так и не разъяснили, откуда взялся этот гражданский шрифт. Кириллица оказалась нежизнеспособной, разрушающим Славянский язык, монстром. А причина тому – её несовершенная азбука.

Слово о полку Игореве было написано на нашей дохристианской обиходной азбуке, которая вероятно имела хождение в народе и после «Реформы» Кирилла и Мефодия.

Олег Гусев считает, что «реформа» Кирилла и Мефодия была нацелена не только на уничтожение многотысячелетней Русской культуры, но и на разобщение Русских от Запада через ликвидацию Всеясветной грамоты… Засылка на Русь Кирилла и Мефодия за несколько десятилетий до 988 года было продумано превентивным актом. Финансируемые Византией, эти идеологические пакостники обучили «новой» грамоте переписчиков, организовали цех по выделке телячьих шкур и переплетную мастерскую. Из старых пергаментных книг они соскабливали древние тексты и наносили новые»

Ученый Геннадий Гриневич приводит следующую хронологию исчезновения букв из Славянской Азбуки:

1.Кирилл и Мефодий взяли Древне-Славянскую Буквицу, в которой было 49 букв. Они убрали 5 букв, а для четырех дали греческое название.

2. Ярослав Мудрый убрал еще одну букву.

3. Петр I сократил азбуку до 38 букв.

4. Николай II сократил азбуку до 35 букв.

5. Господин Луначарский потрудился убрать еще 4 и довел количество до 31.

Самые диверсионное новшество господина Луначарского заключалось в потере образности языка. Он вводит фонемы. Сорок четыре звука теперь изображаются 44 фонемами. Язык перестает быть образным и тем самым, становится, в прямом смысле слова безóбразным и безобрàзным.

Новое поколение не знает правил словообразования. Весьма ощутимый удар был нанесен после 1917 года, когда была введена не существовавшая ранее приставка «бес» перед глухими согласными. Постоянно прописывая, проговаривая и читая: бестолковый, бесправный, бессовестный, беспощадный, бесплатный, бесправный, и т.д. вместо БЕЗтолковый (без-толка), БЕЗправный (без-права), БЕЗсовестный

(без совести),БЕЗпощадный (без-пощады), Безплатный (Без-платы), БЕЗправный (без-права), тем самым скликая на себя бесов.

В это же время было отменено обозначение твердости согласных Ъ (ЕР) – на конце слов, чтобы мы совсем не замечали общности происхождения и западноевропейских языков и Русского языка из единого корня.

После 1917 года была отменена многоплановая буква «i» и оставлена только «и». В результате название романа Л.Н.Толстого «Война и мир» сильно искажено. Слово «мир» в заглавии книги мы читаем «не война». У Л.Н.Толстого была буква «Ï», которая означает: «община, «сообщество», «содружество». Автор учебного пособия по подготовке к ЕГЭ по русскому языку Н.А.Сенина приводит в пример название книги «Война и мир» в параграфе «антонимы» (противоположные по смыслу слова). Сам Л.Н.Толстой не мог предвидеть, что название книги так сильно будет искажено, и оно вообще потеряет первоначальный смысл. При переводе на английский язык также была допущена ошибка «War and Peace», что правильнее было бы перевести «War and society».

Современный Русский человек полагает, что говорит на Русском языке, но это заблуждение. Да, он понимает язык Толстого, Пушкина, но говорит и думает он на новоязыке. Знание людьми слов, употребляемых еще 100 лет назад в России, не означает сохранение чувства языка, мышления, ментальности.

Вначале выбросили из алфавита буквы, лишили букв имен: АЗЪ, БУКИ, ВЕДИ, МЫСЛИТЕ, ГЛАГОЛЬ и т.д. Потом по кирпичику заменялись и вводились новые слова и словечки, чуждые русскому языку. Сегодня мы наблюдаем процесс постепенного исчезновения буквы «ё». Это не просто буква, это гласная, которую необходимо сохранить в нашем языке. На письме (в художественных книгах, в технической документации, в руководствах по эксплуатации) она почти не обозначается, а заменяется буквой «е». На клавиатуре компьютера она расположена в стороне, слева крайне неудобно для её печатания. Но пока сильна наша память языка, мы произносим ее правильно, а что будет через 10-20 лет?

К примеру, в самом популярном «Новом Вебстерском Словаре Английского Языка» 1998 года издания приводится таблица алфавитов разных языков мира, в том числе Русского языка. И что интересно, в нашем алфавите, по их мнению, всего 32 буквы!!! Буква «ё» в алфавите Русского языка отсутствует! Мы не должны допустить дальнейшего уничтожения языка.

К.Д.Ушинский – основоположник Русской национальной педагогической системы, отводил преподаванию родного Русского языка главное место в системе обучения. Он отмечал: «Являясь, таким образом, полнейшей и вернейшей летописью всей духовной многовековой жизни народа, язык в то же время является величайшим народным наставником, учившим народ тогда, когда не было еще ни книг, ни школ, и продолжающим учить его до конца народной истории… Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое. Когда исчезает народный язык – народа нет более!... Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ». Русская письменность намного древнее, чем нам преподносят в учебниках

До сих пор бытует мнение, что до создания Кириллом и Мефодием славянской азбуки не существовало не только книг, но и даже письменности. Исторические исследования говорят об обратном. Писатель-историк Вячеслав Манягин приводит множество убедительных примеров, доказывающих наличие на Руси развитой системы письменности, ведущей свое начало с древнейших времен.

https://www.youtube.com/watch?v=uZuTVF1D6a0

Источник: cont.ws