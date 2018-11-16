Генезис властных элит. Ключ к пониманию русской истории

Концептуал СМИ Фёдор Лисицын рассказывает о том, в чём уникальность исследований доктора исторических наук Александра Пыжикова

Какие новейшие данные появились о татаро-монгольске иге, как были разоблачены многие мифы. Где зародилась Русь, почему значение Киева было не столько велико даже в древние времена. Как происходило объединение русских земель после ослабления Орды. Почему наша историческая наука практически не занимается исследованием властных элит. Почему этот вопрос один из ключевых для судьбы государства. Почему приход Романовых к власти был недостаточно легитимен. Как с первой половины 17-го века политику церкви стали определять выходцы из Киева и других западных земель. Какое влияние это оказало на государство.



Разобраться в фактах многовековой оккупации Руси и разблокировать народную память помогут:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

==========================================================================