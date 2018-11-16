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100 лет окончанию Первой мировой войны

15:53. 16 ноября 2018 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

Сто лет назад закончилась вторая по кровопролитности война в человеческой истории – Первая мировая. Даже судя по «номеру» видно, что раз после Первой была Вторая, то данная война никого ничему не научила.

Увы. Сегодня, когда мир толкают к очередной войне, все эти уроки, как никогда актуальны.

00:00:11 – Война, которую мы забыли. 100-летие окончания Первой мировой;
00:03:13 – О стравлении Российской и Германской империи в англосаксонских интересах;
00:07:31 – История интервенции весьма специфична;
00:13:42 – Уничтожение России — изначальная цель её «союзников» в Первой мировой войне;
00:20:15 – Итоги Первой мировой войны;
00:22:29 – Увеличения вооружения ведет к войне;
00:31:02 – Возможен ли договор между Россией, Китаем и США;
00:34:26 – США взяли курс на разрушение миропорядка;
00:36:14 – Цели Трампа;

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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