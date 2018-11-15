Сводки от ополчения Новороссии 15 ноября 2018

Попытка украинского волонтёра Игоря Бузгана собрать денег на помощь ВСУ закончилась тем, что было записано видео, на котором военный из Сумской области жалуется на свою тяжёлую долю.

Сначала он рассказывает, что пошёл в армию, чтобы выжить и не умереть от голода на «гражданке», потом поведал о реальных настроениях в армии и отношении к войне и центральной власти, но постепенно его «понесло» и он начал рубить правду-матку о том, что он всего лишь пешка, очень жалеет о распаде Союза, готов признать отделение ДНР и ЛНР и, вообще, выступает за прекращение войны.

Правда, после публикации видео было удалено, видимо, по причинам цензуры, но, к счастью, мы успели его переписать.

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