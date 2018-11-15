Сводки от ополчения Новороссии 15 ноября 2018
- 13:29 Сенсационные откровения ВСУшника (ВИДЕО).
- 12:48 СРОЧНО: Украина готовила теракты в ДНР в предвыборную неделю.
- 12:07 ВСУ открыли огонь по территории ЛНР, разрушен жилой дом.
- 11:25 Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов. 15 ноября 2018.
- 01:30 «Дорога добра» и бойцы ДНР в Горловке (ВИДЕО).
Сенсационные откровения ВСУшника (ВИДЕО)
Попытка украинского волонтёра Игоря Бузгана собрать денег на помощь ВСУ закончилась тем, что было записано видео, на котором военный из Сумской области жалуется на свою тяжёлую долю.
Сначала он рассказывает, что пошёл в армию, чтобы выжить и не умереть от голода на «гражданке», потом поведал о реальных настроениях в армии и отношении к войне и центральной власти, но постепенно его «понесло» и он начал рубить правду-матку о том, что он всего лишь пешка, очень жалеет о распаде Союза, готов признать отделение ДНР и ЛНР и, вообще, выступает за прекращение войны.
Правда, после публикации видео было удалено, видимо, по причинам цензуры, но, к счастью, мы успели его переписать.
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СРОЧНО: Украина готовила теракты в ДНР в предвыборную неделю
Украинские диверсанты планировали до двух десятков терактов на территории ДНР в период, когда в Республике шла подготовка к выборам главы государства и депутатов Народного Совета.
За неделю с 5 по 12 ноября спецслужбы ДНР обнаружили и обезвредили 19 «закладок».
Об этом сообщает канал известного военкора Семёна Пегова Wargonzo со ссылкой на собственные источники в силовых структурах ДНР.
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ВСУ открыли огонь по территории ЛНР, разрушен жилой дом
Киевские каратели сегодня утром вновь обстреляли посёлок Марьевка (Золотое-5), разрушен жилой дом. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«Сегодня Украина в очередной раз нарушила соглашения по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, подписанные в Минске. В 9.30 в результате обстрела с применением 120-мм миномета со стороны ВСУ с направления Золотое-4 по населенному пункту Золотое-5 получил разрушения частный жилой дом», — сказал он.
«Жертвы среди мирного населения уточняются», — добавил подполковник.
Ранее сегодня в МЧС ЛНР сообщили, что сотрудник Первомайского района электросетей (РЭС) 14 ноября получил ранение в результате обстрела поселка Марьевка (Золотое-5) со стороны ВСУ.
В оборонном ведомстве Республики сообщили, что украинские военные за сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, огонь велся по районам Первомайска и Марьевки.
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Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов. 15 ноября 2018
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«Дорога добра» и бойцы ДНР в Горловке (ВИДЕО)
Наступление холодов — не преграда для гуманитарной помощи, а наоборот — вызов. В первый по-зимнему холодный день гуманитарный фонд «Дорога добра» и военнослужащие Народной Милиции ДНР отправились в Горловку, где оказали помощь нуждающимся.
Об этом «Русской Весне» сообщили в управлении Народной милиции ДНР.
В первую очередь — детям: им доставили тёплую обувь, одежду, а также продукты питания, медикаменты и игрушки. Всего же за день поездки гуманитарная помощь была оказана детскому социальному центру города Горловка, горловскому роддому, а также адресно: многодетной семье и защитнику Республики, который в 2014 году получил ранение и продолжает лечение.
Отдельным этапом стала передача литературы Горловскому Крестовоздвиженскому храму от Патриарха Кирилла.
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