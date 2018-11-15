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Советское общество во второй половине 1980-х гг. Часть 2-я

18:44. 15 ноября 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:

Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын продолжает рассказ о духовном развитии советского общества в годы перестройки и о сокрушении основ советского общества, которое шло под руководством самой коммунистической партии, возглавляемой Горбачёвым.

Как меняли отношение людей к прежним идейным ценностям? Как пресса помогала совершить “революцию в умах” граждан? Как реабилитировали жертв политических репрессий? Зачем сталинизм пытались поставить на одну доску с фашизмом? Почему перестройка стала необратимой?

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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