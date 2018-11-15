Советское общество во второй половине 1980-х гг. Часть 2-я
Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"
Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын продолжает рассказ о духовном развитии советского общества в годы перестройки и о сокрушении основ советского общества, которое шло под руководством самой коммунистической партии, возглавляемой Горбачёвым.
Как меняли отношение людей к прежним идейным ценностям? Как пресса помогала совершить “революцию в умах” граждан? Как реабилитировали жертв политических репрессий? Зачем сталинизм пытались поставить на одну доску с фашизмом? Почему перестройка стала необратимой?
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:
Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)
История России. Евгений Спицын
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