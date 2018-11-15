СоВЕСТЬ. Скрываемая ИСТИНА.

Нашу матрёшку знают во всем мире. Многие народы восхищаются этой игрушкой, и во всём мире матрёшка вместе с медведем стала символом загадочной и непонятной России. Для нас матрёшка — это нечто из воспоминаний детства: разобрали, собрали и забыли. Точно так же, как когда-то наши предки забыли магическую суть этой игрушки.

Как ни странно нам это осознавать, но сокровенный смысл нашей детской забавы заново впервые открыли в Японии. Появившись там, наша матрёшка вызвала не только бурю восхищения и интерес к себе как к предмету народного творчества, но и привлекла внимание тех, чьи познания распространяются в области нематериальной. Японцы первые во всем мире выдвинули гипотезу, что эта чудесная фигурка не просто игрушка, а культовый предмет, чье первоначальное предназначение было забыто мастерами, в течение долгих поколений сохранявшими нетронутыми секреты ее производства и формы.

А наше с вами подсознание, хранящее ответы на все тайны нашего мира и знающее этот сокровенный смысл, сделало эту немудреную забаву такой притягательной и нетленной, подобно сокровенной информации, запечатанной в форме и пропорциях пирамид. И если, по предположениям, пирамиды хранят в себе тайну «пространства — времени», секреты управления временем и перемещения в Пространстве, то наша замечательная матрёшка хранит информацию об энергетическом строении и устройстве нас самих и нашего мира. Мир, в котором мы живем, — многомерен. Любое физическое тело окружает ореол излучаемой им энергии, называемый аурой. И это еще не все. Если рассматривать энергетическое строение любого предмета, нетрудно заметить, что оно, подобно человеческому телу, состоит из нескольких слоев качественно разной энергии.

С самых давних времен считается, что этих разнородных аур нашего тела, которые способен почувствовать и осознать человек, — семь. Первоначально классическая русская матрёшка всегда вмещала 7 фигурок, символизирующих 7 человеческих тел, принадлежащих нам до слияния нашей энергии с силой Бесконечности. Причем, согласно традиции, платочек и одежда каждой матрешки были окрашены в один из цветов радуги, начиная с красного и заканчивая фиолетовым. В результате самая маленькая матрёшка всегда была красной, а самая большая — фиолетовой. Точно так же распределяются эти цвета в пространстве и, в идеале, в нашем тонком теле. Красный цвет несет в себе мощные силы, но его вибрации не очень высоки и не позволяют ему подниматься в просторы поднебесья. Красный цвет притягивает организм к матушке Земле и позволяет вдоволь набраться ее живительной силы. Мало энергии этого вида у человека — мало сил и жизненной активности.

Оранжевый цвет несет всему силу плодородия. Желтый — дает здоровье и устойчивость. Зеленый — поддерживает наши душевные силы и нашу интуицию. Голубой — способствует общению с другими людьми, подпитывает наши нервные и интеллектуальные силы. Синий — открывает нам знание законов Вселенной и дар предвидения. Фиолетовый — контролирует гармоничность распределения энергий всех видов в организме. Вспомните радугу: ее цвета всегда идут в строго определенном порядке — «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Точно так же были первоначально окрашены наши матрешки. Случайность? Но почему тогда этот стиль передавался мастерами из поколения в поколение, так же, как и пропорции игрушки, оставаясь неизменными на протяжении многих столетий?

Всеми семью телами управляет Воля, т.е. когда говорят: «Вольный человек» — это не значит: «что хочу, то ворочу». Нет, Вольный – тот, кто имеет силу Воли, и Воля заставляет его соблюдать Законы Рода, Законы Предков. Поэтому на Руси и говорили: «Вольному воля, спасённому рай (т.е. христианский Эдем)». Христиане же говорят, что они не вольные, а свободные (свободными становятся рабы); и они ждут, что их кто-то спасёт. Т.е. они безвольные.

А вот Волей управляет Совесть, т.е. Совесть выше всего, даже Боги подвластны Совести. «Со-Весть» — это совместно с высшей Вестью; а высшая Весть для нас — это Ра-М-Ха- Единый Творец-Созидатель, Вышняя Непознаваемая Сущность, излучающая Изначальный Жизньродящий Свет Радости и Первичный Огонь Мироздания (Жизньнесущую Инглию), из которого появились все ныне существующие, а также существовавшие в прошлом видимые и невидимые Вселенные и всевозможные обитаемые Миры. Совесть выше всех Небесных Законов, поэтому и говорится, что Небесные Законы созданы по Совести. Т.е. управление Волей – это поступать так, как считаешь правильным, но в соответствии с Небесными Законами, тогда человек достигает цели, которую поставил перед собой, соблюдая Небесные Законы, т.е. поступая по Совести; это и есть управление Волей.

Именно о СоВести я и хочу поговорить сегодня с вами. Итак...

Вроде, всем такое близкое понятие – Совесть… Что в нём может крыться? А ведь, скорее всего, недаром проводится массовая замена близких нам слов иностранными. Значит, то родное, чему мы зачастую не придаём значения, может действительно нести в себе немало интересного и глубинного, связывающего нас с нашими корнями – предками.

Совесть – это весть Души из мира Правды на появление в нём образов, созданных с нарушением Правил созидания. Там, где закон совести нарушен и нет надежды на самостоятельное исправление человеком своих ошибок, Душа покидает его физическое тело. Помните о том, что любая зависимость человека от своих слабостей, это инструмент управления его действиями. Хочешь быть свободным, освободи свой Разум через осмысление своих ошибок и упрощение ситуаций с теми людьми, к которым отнёсся неправильно, возможно обманул, обворовал и т. д., стань человеком, а не бездушной оболочкой в виде тела человека.

Голос Души помогает самосохранению человека, как личности и Высокой Сущности, выполняющей Космическое Задание на планете Земля — ТЕРРА. При любых проявлениях угрызений совести всегда следует разобраться честно и прямо, самому перед самим собой. Только после выявления причин своего состояния, их следует решительно исправить. Ищи их, прежде всего в своих уже созданных и вынашиваемых мыслях, ещё не реализованных в поступках, как и среди тех, которые уже стали событиями. Когда сделан анализ, то следует растворить, содеянное Разумом в собственном сознании, через прощение тех на кого обижен и просьбу о прощении у тех, кого сам обидел, тогда созданные ситуации упрощаются.

Но вот, что касается пробуждения СоВести… Сейчас на нашей Земле искусственно созданы всевозможные условия для того, чтобы, если даже такое наработанное качество, как совесть и смогло пробудиться, то человеку было достаточно трудно с ним жить. Так как существует множество ловушек, благодаря которым понятия «анти-совести» (по типу: действуй себе во благо; развивай себя; если другого бьют – это его карма, тебе вмешиваться не нужно) начинают активно внедряться в умы наших детей с раннего возраста – учителями, телевизионными программами, а что самое обидное – и самими родителями, которые воспитывают своих чад своими же примерами.

Но генетика большинства народов России достаточно сильная, чтобы смочь пробудиться (пусть и не до конца) в подобных условиях, и нашим долгом является помощь другим людям при преодолении подобных «ловушек». Таким образом, в течение текущей жизни, человек может способствовать как углублению и ещё большему укреплению в своей генетике понятия совести, так и её «усыплению». Тут многое зависит уже от самого человека.

Но не стоит забывать – вышесказанное касается коренных народов России.

Опять-таки мы, русы, мыслим своими понятиями, предполагая автоматически, что раз понятие совести присуще нам самим, то оно присуще и всем другим народам. Уж не по этой причине ли паразиты смогли в своё время проникнуть к нам и начать внедрять свою идеологию, когда мы их пропустили, не думая, что люди будут лгать, подличать, клеветать, льстить и т.д., так как, находясь на другом уровне развития, мы сами этого не делали, не помышляли делать, и не могли предположить, что другие на это способны?..

Например, у другого народа в их «священном писании» говорится, что, так как понятия «Совести» нет в самой Торе, то такого понятия нет и в природе… То же самое касается и понятия «нравственности». Интересная логика? Не законы природы определяют то, что должно быть написано в «священных книгах», а текст какой-то «священной книги» определяет, что может быть в природе, а чего в ней нет, и не может быть. Посмотрите

Вот так, если следовать понятиям, из такой «священной книги», можно делать всё что захочешь, вплоть до убийства, лишь бы это не противоречило тому, что там написано… И при этом самому думать не надо – «священное писание» делает это за тебя.

Но почему-то, следуя логике Писания, получается, что, порой, ответственность за тот или иной поступок зависит не от сути свершённого поступка, а например, от вероисповедания того, на кого этот поступок был направлен. А на возмущение со стороны общественности, ответ примерно один: так написано в моём «священном писании», и оно наделяет меня тем или иным правом. УДобно, не правда ли? К евреям мы ещё вернёмся сегодня.

Тем временем, если совесть у человека спит или отсутствует, то это тревожный симптом состояния Души. Её действие возможно блокировано внешним воздействием, либо в Сознании сформирована большая ниша нижнего вибрационного уровня Сознания – подсознание. Это может

свидетельствовать об отсутствии Души и о постороннем внедрении через Подсознание чужеродных программ, блокирующих Волю и управляющих поведением человека.

Следует знать о том, что Сознание — это фильтр, сортирующий поступающую к человеку информацию, на принимаемую и отклоняемую, как не соответствующую его генно-этическим принципам и миропониманию. Если этот фильтр нарушен или его сумели обойти, то через подсознание устанавливаются чужеродные человеку программы, управляющие его поведением, команды которых он воспринимает, как свои собственные.

Можно выделить несколько этапов отключения Совести у человека или отстранения Души от контроля мыслительных процессов Разума и действиями физического тела.

1.Блокирование Души. Внедрение посредством гипнотического воздействия на подкорку и установка с подключением по кодовым словам чужеродных энергоинформационных программ для взятия контроля над действиями Разума человека. Психологи дали ему определение — зомбирование.

2.Временное, полное или частичное блокирование и замещение Души через лесть, подмену смысла и правильных понятий на красиво оформленную ложь. Этим грешат почти все люди, особенно политики в битве за электорат и придание своим неправильным действиям легитимность.

3.Продажа и изгнание Души из собственного дома проживания — сердца человека, за определённые удовольствия, вожделения или блага ложных понятий, формируемых отсутствием воспитания или силовым воздействием, под угрозой насилия и других болезненных процедур.

К третьей группе факторов относятся все виды зависимостей, формируемых в человеке: азарт, секс, жажда власти, денег и другие. Для осуществления продажи Души даже песни слагают, которые быстро реализуются античеловеческими структурами. Типичный случай из незаметных средств обмана, слова из песни типа: «Я всё отдам за ночь с тобой!».

Мало кто понимает, что платой в понятии слова «Всё» будет Душа, послужившая разменной монетой, за полученное удовольствие и проявленную зависимость от части своего эго в образе «удачливого любовника».

В состоянии желания физиологического наслаждения — удовольствия, воля человека блокируется удом — головкой полового члена через приятные ощущения и человек не может сам принимать решения, направленные во благо себя и других людей. Возможно, позже он прозреет, но дело сделано, а как вернуть всё в исходное состояние, мало кто знает.

Благо для человека — это совместные действия Души и Разума, направленные на жизнь по плану Господа «РА». Результатом таких действий всегда будет радость. Всё остальное от Лукавого.

На уровне генома ДНК, в человека заложены все необходимые информационные программы, которые вскрываются и заставляют его исполнять то, что в них записано. Это личный План освоения, поставленных перед человеком задач, которые были написаны им самим ещё до своего рождения. Он определяет свободу человека в пределах реализации своей программы жизни. В эту программу входят все кармические задачи, подлежащие отработке человеком в обязательном порядке для сбора, ранее растраченных, важных ресурсов и выплаты всех видов долга.

Если по мере выполнения житейских задач у тебя появляется чувство наслаждения, от сделанного тобой, тогда Ты на правильном пути, но бывает так, что сердце ноет, а тревога не покидает сознание. Такие факты говорят об уклонении от Правильного Пути.

Чтобы этого не случилось, нужно выверять курс своего движения по внутреннему компасу, которым является твоя Душа. Она, как внутренний контролёр и хранитель законов, управляющих этим миром, даёт оценку твоим мыслям и поступкам. Ей хорошо известны Правила, по которым человек обязан жить и действовать для собственной эволюции.

Душа основным местом своего обитания выбрала Сердце. Поэтому, когда говорят: «Слушай голос своего Сердца!», это тебе рекомендуют услышать советы собственной Души. Сердце — вместилище и Храм твоей Души.

Люди без СоВести

Всё меньше понятие «долг» присутствует среди людей. Долг и совесть. Кажется два слова, а сочетание одно. Долг — понятие, которое обязывает. Но обязывает не за страх, а за совесть. Слово «долг» употребляется всегда со словами Родина, родители, дети, честь. Это не высокопарное слово, а слово воспитанного человека. Оно не должно восприниматься в смысле отдачи (денег). Защищать Родину — это долг, но и честь. Отдать последний долг (не за то, что поили, кормили, дружили, любили), а позову души.

Совесть — чувство, не дающее дремать душе, предостерегающее её от равнодушия. Считается страшным оскорблением слова «человек без чести и совести». Они, как ножом, ранят душу. Боже упаси, дождаться таких слов, если ты ещё не совсем каменный истукан.

Со словом «долг» люди шли на войну, а без совести — в погреб. Люди с честью погибали, а в погребе — становились крысами. Каждому воздаётся по делам его. Бойтесь бессовестного человека. У него в глазах плутовство и выгода. Стремление многих достать себе сладкий кусок любыми путями в ущерб соседу, нажиться на ближнем, смотреть на мир сквозь пальцы, цепляя благополучие сетью и держа его на цепи, не увенчается успехом. И сеть порвётся, и цепь перетрётся.

Люди без Совести, продавшись тёмным, состряпали мерзопакостные религии со своим хищным богом-тираном. Вы только прислушайтесь к этим словам! «Чему мы учим? Ведь это ужасно подумать. Учим теперь, в конце девятнадцатого столетия, тому, что Бог сотворил мир в шесть дней, потом сделал потоп, посадил туда всех зверей, и все глупости, гадости Ветхого завета, и потом тому, что Христос велел всех крестить водой, или верить в нелепость и мерзость искупления, без чего нельзя спастись, и потом улетел на небо и сел там, на небе, которого нет, одесную Отца. Мы привыкли к этому, но ведь это ужасно. Ребёнок, свежий, открытый к добру и истине, спрашивает, что такое мир, каков его закон, и мы, вместо того чтобы отрыть ему переданное нам простое учение любви и истины, старательно начинаем ему вбивать в голову всевозможные ужасающие нелепости и мерзости, приписывая их Богу. Ведь это ужас. Ведь это такое преступление, хуже которого нет в мире». (Л.Н. Толстой. Собрание сочинений в 22-х томах, том 11, драматические произведения, «И свет во тьме светит», Москва, «Художественная литература», 1982).

Прав или не прав был Лев Толстой, написавший эти слова в конце 19-го века? Я считаю, что конкретно в данном случае – он прав абсолютно! Все эти тысячи сказок «про Бога», которые сочинили за века различные псевдорелигиозные деятели и которые распространяются сегодня миллионными тиражами в церквях, а теперь уже будут распространяться и в общеобразовательных школах, только дезориентируют миллионы людей, жаждущих познать истину, и не дают им ясного ответа на вопрос, что такое мир, и каков его закон.

А что мешает деятелям самых разных религиозных конфессий сказать просто и ясно людям, ищущим дорогу к Богу, что СОВЕСТЬ – вот первое осязательное проявление духовной жизни. Она как путеводный компас, способна заменить идущему по жизни человеку и Уголовный Кодекс, и КЗОТ (Кодекс закона о труде).

Если кто-то наплевал на свою совесть, отверг её голос – тот стал в буквальном смысле пропащим человеком, – вот что надо объяснять всем в первую очередь! Если кто-то просто не научился слышать в себе голос совести – тому следует непременно помочь обрести внутренний слух.

Задача истинных просветителей, называющих себя Божьими слугами или Пастырями, как раз и состоит в том, чтобы учить людей слышать в себе голос совести и защищать их от лжи тех, кто свою совесть попрал. Кто не делает этого, а лишь рассказывает увлекательные истории «про Бога», пересказывая содержание Евангелий вместе с ужасами Ветхого завета, тот вовсе не просветитель, а мракобес! И гневные слова Льва Толстого, который говорил: «Ведь это ужас. Это такое преступление, хуже которого нет в мире», обращены именно к таким мракобесам.

Я не верю в индивидуализированного религиозного божка, эдакого старичка с бородкой, восседающего на облаках и взирающего с укоризной на всё происходящее внизу. Для меня Бог это нечто совсем иное. Для меня Бог- это сверхпрограмма, управляемая надсверхпрограммой и управляющая подсверхпрограммой, которая, в свою очередь, также является надсверхпрограммой для своей подсверхпрограммой. Да уж, загнул не по детски) А вы для наглядности сами взгляните, благо современная квантовая физика говорит также об этом.

Люди без СоВести, опять-таки под воздействием тёмных паразитов, разработали весьма удобную для себя лживую рабскую концепцию "всеприятия". Уверен, каждый из вас встречался неоднократно с такими призывами принимать всё существующее в мире как данное, необходимое для развития. Без разбора, без анализа, без осмысления. Не разделяя на плюс и минус. Однако, это далеко не так.

Если вы слышите от эзотериков или психологов, если натыкаетесь в многочисленных ченнелингах на призывы к «демократии», ко всеприятию и прочим вещам, вы сталкиваетесь с обычными людьми, которые отстоят от Божественности так же далеко, как и серобуромалиновые в крапинку псевдоканалы. Пока человек говорит о всеприятии, не понимая, что это потакание тьме в ближнем своем, что это яд, вместо руки помощи, этот человек несет и сеет тьму, он просто не проснулся, и вся его приверженность Свету это не более чем остаточный эффект «паразитирования», это лозунг в который он тщится поверить сам, это пустые слова, за которыми лишь усмешка Эго. У проснувшегося и осознавшего свою Божественность Ангела, подобные вещи вызовут протест, несовместимый со статусом его Божественности.

Божественная Любовь никогда не потакает невежеству, искажениям, заблуждениям и т.п. Её всеприятие зиждется на том, что Божественность просто не видит ничего, что не является ею, и, будучи направлена на человека, она не принимает его таким каков он есть, со всеми его искажениями, а приводит его к Изначальному Божественному статусу любыми доступными средствами Божественности, ибо она всегда его видит Божественным за любыми масками. Она просто разбивает эти маски, а не мирится с ними. Божественная Любовь для планеты, выходящей из темного цикла, это молоток и резец скульптора убирающего все лишнее, это прожектор Маяка Божественного Света, выводящего «на чистую воду» все козни и интриги, весь противоречащий Божественной Любви темный замысел.

Что действительно необходимо принимать и как?

1. Принимать то, что есть.

Принимать то, что есть в данный момент, — основа опыта. Понимание включает два этапа. Во-первых, увидеть то, что есть, и принять это. Во-вторых, если вы хотите узнать, почему это произошло, постарайтесь глубже вникнуть в суть вопроса. Но как только вы приняли факт таким, как он есть, дело закончено. Ваше эго исчезает Здесь и Сейчас.

Что значит принять? Это означает принять то, что есть Здесь и Сейчас, и то, что будет. Принять — самое действенное оружие. Нет более действенного оружия для реализации Истины, чем принятие самого себя. Хватайте всё, что встречается на вашем Пути, и удерживайте до тех пор, пока не станете с ним единым.

Прежде всего примите самого себя. Когда вы не принимаете самого себя и воображаете вместо вашего настоящего «я» что-то фальшивое, тогда возникает конфликт между тем, что вы воображаете, и тем, что вы есть на самом деле. Это порождает чувство неполноценности, и вы говорите позитивно: «Я не тот, на самом деле я лучше» или негативно: «Я — ничто», и тогда вас охватывает страх.

Когда вы принимаете всё то, с чем вы встречаетесь интеллектуально и эмоционально, вы становитесь свободным, и вся ваша энергия в этот момент — в вашем распоряжении. Вы можете её употребить, как вы желаете. Но если вы не принимаете, то большая часть энергии оказывается заблокированной. И что вы можете тогда сделать?

Стабильность достигается только принятием каждого состояния и всякой ситуации — всегда и везде. Вы должны жить собственной жизнью. Это значит — вам надо жить там, где вы находитесь. И там вы должны жить таким, как вы есть, со всем тем, что вас окружает. Живите и опирайтесь на ситуацию, в которой находитесь. Вы не можете этого избежать.

2. Принять — это всё сделать своим.

«Я болен, — говорите вы, — я принимаю факт моей болезни». А теперь: «Что я могу предпринять»? Принять — это быть активным. Это не быть пассивным. Это не летаргия.

Обязанности перед людьми и обязанности по отношению к своим идеалам — всё это принуждение. Это неестественно. Скажите: «Это моё, и это моё». Везде опирайтесь на это таинственное слово «моё... моё... моя ситуация, моя работа. А если она не моя?» Отбросьте её прочь. Это вызов вам. Как только вы признали вещь вашей, она становится приятной для вас. Моментально! Она сразу перестаёт быть неприятной. Неприятное превращается в приятное! Разве «это моё» не включает «мне это приятно»?

Жуйте и переваривайте как пищу всё, что к вам приходит. Можете ли вы переварить, проглотив не жуя? Нет. Тогда жуйте, переваривайте, и вы всё усвоите. Каждый человек думает и действует только для себя. Утверждать обратное этому — ложь. Секрет в том, что узкое «я» может быть расширено. «Я индивид, но как отец я шире. Я действую ради блага других — моих детей и жены». Можно действовать на благо ещё большей группы, и так до тех пор, пока это не станет всеобъемлющим: «Всё принадлежит мне, всё — моё».

Итак, вернёмся к нашим евреям. Куда же без них)

Люди ли они- евреи?

С точки зрения арийских народов, которых евреи называют гоями, евреи народ не такой как другие. Арийцев поражают в евреях не только отсутствие совести, но и другие специфические особенности: отсутствие стыда, справедливости, человечности, доброты, сострадания; склонность ко лжи; неестественная жадность; лицемерие; тяга к жульничеству; склонность к преступлениям; паразитизм; кровожадность, безграничное стремление к власти; ничем не ограниченное стремление к богатству, которое не может быть реально ими использовано; презрение и ненависть к другим народам; отсутствие чувства Родины в любой стране проживания; тяга к половым извращениям; тяга к извращенным формам искусства. Все это можно выразить одним словом - безчеловечность. Чем вызваны эти особенности?

В Синайскую пустыню вошел один народ, а вышел другой. И вышли не люди, все люди так в пустыне и умерли. Из пустыни вышли видоизмененные существа, условно говоря, 'биороботы' с запрограммированным алгоритмом поведения. Что с евреями делал Моисей в течение этих 40 лет? Об этом можно строить несколько гипотез. Однако при любых гипотезах библия дает такие факты:

- все евреи, вошедшие в Синайскую пустыню, из нее не вышли и умерли в ней или были убиты левитами (каста из рода Левия);

- из пустыни вышел новый народ с новым алгоритмом мышления и поведения;

- евреи чувствовали, что Моисей затевает недоброе для них, и постоянно восставали против него, высшая каста - левиты постоянно вырезала непокорных;

- бог не показывал Моисею своего лица, первые скрижали завета Моисеем были разбиты, и тогда бог потрудился выгравировать их заново. Когда же Моисей обратился к богу чтобы тот показал лик свой, тот отказался. Был ещё случай, когда Моисей просил бога показать лик: “Моисей сказал богу: "покажи мне славу твою". И сказал (господь Моисею): я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою; и, кого помиловать - помилую, кого пожалеть - пожалею. И потом сказал он: лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал господь: вот место у меня: стань на этой скале; когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду; и когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видимо (тебе)” (Исход, глава 33, стихи 18-23). (Это место из “священного писания” следовало бы особенно вдумчиво прочитать всякому, кто смиренно слушает разглагольствования религиозных проповедников о библейском боге).

Вспомним, что лик сатаны ужасен и человек его переносить не может. Вот почему сатана и не показал Моисею своего лица, вот чьи заветы Моисей проводил в жизнь; (“Бога не видел никто никогда”, евангелие от Иоанна гл.1 строфа 18). Здесь уместно добавить, что еврейский бог вообще не любит любопытства в отношении своей персоны и неоднократно объявлял, что всякий кто увидит его лицо, умрет. "И поразил он жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег господа, и убил из народа пятьдесят тысяч семьдесят человек; и заплакал народ, ибо поразил господь народ поражением великим" (первая книга царств глава 6, стих 19).

- в пустыне Моисей создал структуру управления евреями в виде четырехуровнего раввината, а над ними он сам. Причём раввином (пастухом евреев) мог стать только левит - представитель рода Левия.

Заметим, что ещё до исхода евреев из Египта их легендарный Иосиф женился не просто на египтянке, а на Асенефе - дочери жреца Илиопольского, и она родила от него двух сыновей (Бытие 41:50). То есть потомки Иосифа - это полуевреи, полуегиптяне и главное - потомки оккультных жрецов - служителей культа бога Амона. Царь Соломон (по национальности хибер) также породнился с фараоном (3 Царств 3:1), и его потомки от дочери фараона не могут считаться евреями и принадлежали к кланам египетских жрецов.

Уйдя вместе с Моисеем в пустыню, эти потомки оккультных жрецов, естественно, не перестали оставаться служителями своего культа и играли свою игру в этом Синайском 'походе'. Они стояли выше левитов и Моисея, но их деятельность носила скрытый и тайный характер, как у всех оккультистов. А ещё ранее Иосиф в период 7 голодных лет полностью закабалил египтян, отнял всю их собственность и создал первое в мире полностью тоталитарное государство (чистый коммунизм), где всей собственностью управляла узкая каста жрецов (Бытие 47:20-21). Моисей же куда-то безследно исчез, и могилы его нигде нет. И информация о его дальнейшей судьбе закрыта.

Как бы ни смотреть на Синайскую историю, давайте задумаемся, кто реально мог быть хозяином вновь созданной религии - иудаизма? Единственными претендентами являются потомки оккультных жрецов бога Амона. Они, стремясь к мировому господству, не только создали новую религию, но и впервые в истории разработали и внедрили в эту религию метод захвата власти с помощью холодной информационной войны. Такие войны стали непонятными и невидимыми для простого населения. Именно поэтому эта узкая оккультная группа до сих пор властвует в христианском мире и уже вплотную подошла к мировому господству.

Заметим, что Моисея ещё ребенком отобрала дочь египетского фараона. В библии этот выбор преподносится как случайный - дочь фараона якобы случайно нашла Моисея. Эта интерпретация для наивных. Попасть в семью фараона случайно, невозможно в принципе. Моисей воспитывался в семье фараона. Он получил жреческое образование и жреческое воспитание. Его сделали посвящённым. Для случайного человека это абсолютно невозможно. Моисея целенаправленно отобрали и целенаправленно готовили для определённой миссии.

Зигмунд Фрейд в работе 'Человек Моисей и монотеистическая религия' указывает на египетское происхождение имени Моисей. Исследования Фрейда позволяют ему сделать вывод, что Моисей - высокородный египтянин, жрец, посвященный во все мудрости египетских жрецов. Левитов Фрейд считает или египтянами, или полукровками и однозначно 'людьми Моисея', его аппаратом. Скорее всего, левиты - это потомки оккультных жрецов от Иосифа (хотя об этом можно только гадать).

После Синайского похода и внедрения новых евреев в Палестину Иерусалим стал внешним представительством иерархии служителей Амона. Причём значимость Иерусалима была гораздо выше значимости исторического центра - древнеегипетского города Фивы (Гелиополь), так как Фивы стояли на мировой окраине, а Иерусалим был в то время одним из главных центров транзитных торговых и информационных путей Средиземноморской цивилизации.

Идейно-политическое перспективное планирование на многие тысячелетия приписывается израильскому царю Соломону. План Соломона был составлен им на 3000 лет. Конечной целью этого плана является завоевание левитами и их оккультными хозяевами мирового господства к 2000 году, по современному летоисчислению, перед началом новой Эры Водолея, неблагоприятной для этих сатанистов.

Каков же этот иудейский (сатанинский) алгоритм поведения, который заложен в евреев в результате Синайского эксперимента? Талмуд и Библию мы уже посмотрели. Там задан общий менталитет и заложена общая программа поведения евреев - детей дьявола. Этот общий алгоритм поведения евреев детализируется и развивается применительно ко времени. Со временем появляются и более детальные и конкретные варианты действий евреев. Одним из самых нашумевших вариантов этого поведения являются всемирно известные 'Протоколы сионских мудрецов'. Посмотрим на более поздний и менее известный документ, который является дальнейшим развитием все того же общего алгоритма поведения сынов Моисея.

Этот алгоритм придуман не евреями, евреи неспособны ничего нового придумывать. Их мозг изуродован Талмудом, Торой и процессом обрезания. Евреи - всего лишь интеллектуальные инвалиды. Этот алгоритм (или программа действий) внедряется в их сознание через их 'пастухов' - раввинов, для которых евреи - всего лишь стадо биороботов. Заметим попутно, что раввины-левиты - это не просто элита евреев. Это их пастухи, люди генетически другие. Люди другого генотипа. Левиты - потомки оккультных древнеегипетских жрецов. И к их совести обращаться безполезно. Они знают, кто они такие и кому они служат. А служат они Люциферу, сатане, дьяволу.

Так что же такое всё-таки иудей? В принципе иудей и еврей - это не одно и то же. Иудей - это еврей, наполненный иудаизмом. Могут быть, конечно, и евреи без иудаизма, но, во-первых, это крайняя редкость, а, во-вторых, нам никогда неизвестно, какой религией на самом деле наполнен еврей. Поэтому понятия 'иудей' и 'еврей' мы различать не будем.

Один еврей сказал: 'Еврей - это состояние духа'. Это очень точно. А что это такое, состояние духа? Это некоторая система стереотипов мышления и поведения. Или, другими словами, некоторый общий алгоритм поведения. А откуда он взялся этот общий алгоритм поведения? Очевидно, что еврей - это существо, общий алгоритм поведения которого задан кем-то извне. Или, другими словами, еврей - это запрограммированный биоробот, не имеющий глобального, самостоятельного поведения. Или, по-другому, еврей - человек, самостоятельное поведение которого не выходит за рамки общего алгоритма поведения, заданного кем-то извне. Основная масса евреев свою запрограммированость не осознает.

Русские евреи – уже исправленный генофонд! Теперь, надеюсь, становится понятно почему у них отсутствует такой божественный элемент как СоВесть.

Добро. Или его имитация?

Понятие СоВести так или иначе ассоциируется с Добром и Справедливостью, а потому не могу не сказать несколько слов о том, что сейчас многие из вас могут наблюдать чуть ли не ежедневно на улицах любого города.

Многие сейчас думают, что если они на стороне Добра — то они должны начать имитировать тех, кто делает Добро, т. е. улыбаться, говорить только о хорошем, в своих блогах размещать только цветочки и ангелочков, призывать всех любить друг друга и, конечно же, полностью изолироваться от всего, что происходит в мире, создав иллюзию, что вокруг всё хорошо...

Сейчас появилось множество имитаторов добрых людей. Сто человек будут стоять на улице и смотреть, как насилуют женщину, и будут улыбаться ей, дарить ей свою любовь, говоря, что они будут молиться за неё, что ей нужно лишь начать думать о хорошем, как они... Я уже не раз останавливался на этом моменте. Эти люди ещё более вредны для общества, чем те, кто имеет какую-то понятную цель, даже негативную. Они полны фальши. Они избрали выгодную позицию для себя — ничего не делать, и при этом казаться чистенькими и возвышенными. И их поддерживают такие же, как они сами — эгоисты.

Но кто-то выйдет из толпы и применит силу к насильнику, чтобы защитить женщину. Он будет истинным воплощением Добра. Он может сам погибнуть, защищая женщину, он будет видеть осуждающие взгляды этой сотни людей, но он сделает это — потому что в его сердце живёт истинная Любовь.

Не позволяйте Злу овладеть Вами, оно приходит с улыбками и сердечками, оно будет говорить Вам, что достаточно просто имитировать Добро, что ничего делать не нужно, что разговоры о Любви — это то же самое, что Любовь, что нужно лишь размещать в своих блогах ангелочков и радостные картинки, чтобы в мире воцарилось Добро. И так Вас никто не осудит, ведь Вы же говорите о Любви и Добре...

Да, Вас не осудят такие же, как Вы, — эгоисты, которые идут широкими вратами, они будут прыгать от радости, что Вас много, и поэтому Вы все правы. Но люди, идущие в бой, в гордом одиночестве, чувствуя спиной насмешки своих соплеменников, повязших в болоте ложного понимания Добра, идут на это, потому что именно они есть Добро и Любовь, кто бы что бы об этом ни думал. И ох как легко было бы сдаться, как легко было бы примкнуть к этой армии обезьян, говорящих о Любви и призывающих ничего не делать, когда насилуют слабых и унижают их народ. Как легко! Ведь для этого лишь нужно улыбаться и говорить правильные и красивые слова, некогда подслушанные или прочитанные в правильных книгах. И сразу Вы становитесь хорошими в глазах большинства, Вы ничем не рискуете, ни статусом, ни материальным положением, ничем. Всё, что нужно, — это сдаться, убедить себя, что Любовь — это цветочки, ласковые слова и сердечки в блогах. А главное, Вам спокойно на душе, ведь Вы же на стороне Добра и Любви. А там кто-то бьётся против несправедливости и защищает униженных и слабых — это всё грязь, Вы выше этого, Вы говорите о Любви и о Добре.

Но горе Вам. Ибо Вы не только творите сами Зло, но ещё и соблазняете других поступать так же. Посмотрите к чему приводят мнимое "Добро" и раскаявшееся "Зло"

И в завершении этого материала представляю вам два замечательных фильма по теме. Совесть - скрываемая истина. Можно ли говорить о совести, присущей определённой нации? Как работает совесть в масштабах народа и одного человека? Почему этот тонкий механизм иногда даёт сбои? Вспомним, как писал византийский историк Прокопий Кесарийский о славянах: «Все законы у них были в голове». Отношения в древнерусском обществе регулировались не страхом, а принципами кона, откуда дошли до нас слова «канон», «испокон». Руководствуясь принципами кона, человек избегал ошибок и мог накапливать эволюционный потенциал от воплощения к воплощению. Совесть - послание наших предков, закреплённое на уровне генетики, записанное генетическим кодом. Он накоплен многими поколениями русов. Наша задача – достойно продолжать дело наших предков и осознанно развивать народ через развитие каждого из нас.

Разум - Скрываемая истина

Понимание термина "Разум" в наши дни стало абстрактным, но каждый мыслящий человек хотел бы знать аргументированные ответы на вопросы: что же такое - "Разум"? Присуща ли разумность человеку с рождения? И как разум отдельного человека связан с разумностью общества в целом?

Второй фильм из цикла «Скрываемая истина» поможет получить ответы на эти непростые вопросы.

Мира всем нам, СоВести и Чести!!! Благодарю каждого из вас!!!

Источник: cont.ws