Сила правды и правда силы

Источник: ipolk.ru

Очень часто правда предстает «без кулаков», как и сила предстает без правды. И тогда людям не остается ничего, кроме как вникнуть в суть вещей и понять: где стоит возвышать свой голос, а где промолчать и не лезть.



Мы помним, как даже на этом ресурсе были времена жесткого противостояния.

У нас устраивали виртуальные битвы федоровцы и стариковцы, сталинисты с монархистами, рыночники и социалисты. Время было веселое, на сайте не было где протолкнутся между ироничными комментами и издевательскими постами. Банили многих, быстро и надолго. Прошло время. Мы поняли, почему остались вместе, за исключением засланных провокаторов и сектантов. Мы решали одну задачу — не допустить реванша либералов и поддержать Путина. Тогда именно Путина, да и сейчас тоже, хотя что только не испытывали мы к нему… от восторга и уважухи до недоумения и сомнения, но все же мы и сейчас за Путина, но хотелось бы что называется, «того» Путина… Путина начала десятых и конца девяностых. И мы эту задачу решили, а после пришла Крымская весна

Такого прилива позитивных постов, восторгов и даже экзальтации я и мои коллеги давно не ощущали.

Было единство… была радость, были поздравления и ликование. Но это все тоже прошло и наступили будни. Они наступили и в Крыму и в России и среди союзников и вообще в мире. Нужно было решать конкретные задачи, а не трепать языком. Прошло время лозунгов, единство начало пропадать. Люди с нынешней Украины чувствовали себя брошенными, Донбасс воевал с нацизмом. В этой связи как-то не ко двору приходились ни посты «против власти вообще», ни проекты «монархизма» или же «возрождения СССР», не до того было. Мы жили по принципу «ну а строй мы выберем потом». Это «потом» вызвало нежелание ждать… продолжать сотрудничество в рамках непонятного устройства государства. Слишком затяжной был процесс… А наши «друзья» все вбрасывали фейки и агитки, чтобы патриоты дольше не могли договориться по поводу этого самого проекта России. Нас осталось меньше, но все же много и очень много… мы продолжали быть одним целым в решении главной задачи — защищать Отечество и поддерживать Правду.

А после были выборы 2018 года. В марте нам показалось, что сложная и важная задача — сохранение стабильности власти решена. «Наш» кандидат прошел и России уже ничто не угрожает из-вне. Признаюсь, тогда наш ресурс представлялся мне утратившим актуальность. Ополченцы должны вернуться домой, демобилизоваться и может быть стать милицией. Но проект «интернет-милиция» точно не может быть без государственной поддержки, а потом были выборы прежнего Правительства, непопулярных мер, активизация западных НКО и либералов. И мы поняли, что рано нам снимать сапоги и тулупы.

Мы снова в строю. Наши ряды стали не такими стройными. Многие покинули бой, либо уверившись, что «теперь и без нас разберутся», многие решили, что более-менее приличная и спокойная жизнь соответствует их требованиям комфорта, многим нужна была активная борьба и очень важны слова, лозунги, а многие столкнулись с последствиями «реформ» и пошли добывать хлеб насущный. Но мы все равно остались вместе. Мы видим, что творится в мире. Что либералам, провокаторам и халтурщикам на прикорме никто не позволит выйти из игры, не отработав вложения. Что наше Отечество снова живет в сложном и недружелюбном к Правде окружении. Разумеется, есть окружение вменяемое, есть союзники, но нет единства… Однако идея служить Отчизне, защищать Веру, ближних и поддерживать Истину стало смыслом работы патриотов. Немного пополневшие, узнавшие «мирную ленцу», отвыкшие от дискуссий (если не считать баталии с малокомпетентными либеральными и украинскими политологами), разуверившиеся в том, что их вклад может быть существенен, патриоты вновь в строю.

И вот на днях руководство Украинской Православной (настоящей) Церкви приняло решение отказаться от сотрудничество по автокефалии и сохранить чистоту Веры. Наверное, им тоже казалось в свое время, что времена борьбы за права Церкви, за Правду прошли. И они могут быть простыми функционерами. Потребовались гонения, чтобы люди отринули второстепенное и вспомнили, что главное в их жизни — Вера. А может быть таких вот «забывчивых» на деле оказалось пара-тройка человек. А остальные просто были зашорены мирской суетой. Они теперь вместе. И мы вместе. И наши сердца с ними.

Как и с Донбассом, с героями России в Сирии, с настоящими героями в России.

Мы снова вместе, и если Бог за нас, то никто против не сможет ничего сделать. Силой нас не одолеть, только бы мы не предали себя опять и не променяли борьбу за Правду на склоки между собой.

Храни вас Бог!

Автор: Druzhba7

Источник: nstarikov.ru