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Профессор Колмогоров А.Н.: “Вы нашли механизм запуска всего интеллекта человека”.

19:00. 15 ноября 2018 Просмотров - 151 Нет комментариев Опубликовал:
Восстановление устойчивых связей между половинками мозга - основная задача гармоничного воспитания по системе Кирюшина.

Расширение и прочистка нейронных путей, дорожек, по которым проходят нервные импульсы от одной половинки мозга к другой.

Это как раз то, чего боятся как огня враги России.

Алкоголь, наркотики, реформы образования, Средства Массовой (ДЕЗ)Информации в сегодняшней России занимаются прямо противоположным - рвут и разрушают эти связи.

Дебилизируют человека, упрощают его потребности, сводят их к животным.

 

В 70-80-е годы имя Владимира Кирюшина гремело на весь Союз.

Преподаватель Консерватории, уникальный знаток детской психологии, автор множества интереснейших методик, педагог-новатор, влюблённый в свою профессию человек — в музыкальном мире имя Кирюшина стало нарицательным: все дети, когда-либо занимавшиеся с Кирюшиным, (в том числе не имевшие изначально ни голоса, ни слуха) потом без проблем поступали в музыкальные учебные заведения вне конкурса.

Существовала даже негласная квота на «кирюшинцев». К нему ехали со всей страны, записывались в группу за год, за два. Дети его обожали, родители — боготворили.

Как у всякого выдающегося, нестандартного профессионала и подвижника, его путь отнюдь не был выстлан розами — официозные музыкальные круги его на дух не выносили, завистников и недоброжелателей хватило бы на десятерых.

В музыкальных и педагогических изданиях на эпитеты не скупились — «шарлатан», «дилетант», «блаженный»...

Но эта злоба была бессильной — популярность Кирюшина росла день ото дня, поток учеников не сокращался.

Ведь против очевидного не попрёшь — любой ребёнок, даже которому на ухо наступил медведь, после нескольких занятий с Кирюшиным абсолютно чисто и правильно пел, распознавал ноты, транспонировал...источник

P.S.

Ранее  публиковал:

В.В.Кирюшин: Интонационно-слуховые упражнения для развития абсолютного звуковысотного музыкального слуха, мышления и памяти.

В.В.Кирюшин: Музыка для новорожденных и ещё не родившихся детей.

Наследие Владимира Кирюшина как спусковой механизм запуска ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕЛОВЕКА

Кирюшин В.В.: Бездуховная, безнравственная личность здоровой быть не может.

Как в борьбе за генофонд русского народа погиб Кирюшин В.В., автор уникальной методики воспитания личности ребёнка

Мной были изготовлены некоторые ролики по материалам Кирюшина В.В., предлагаю их вашему вниманию. - В.Л.

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Плэйлист "Наследие Владимира Кирюшина" (26 видео)

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Также предлагаю для свободного скачивания PDF-книгу "Наследие Владимира Кирюшина как спусковой механизм запуска ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕЛОВЕКА" (130 МБ), структурированных материалов: статьи, плакаты, музыкальные книги и прочее.

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Часть наследия Кирюшина В.В., в частности, "Коллекция шедевров классической музыки на 19 кассетах" (касеты 1,2,4,5,7,10,12,14, 15б,16,17,18а,19а) можете найти в созданной 1 ноября группе ВКонтакте"Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека" (членство в медиатеке платное, СИМВОЛИЧЕСКИ, а в ноябре на ваше усмотрение).

 

https://vk.com/club172794414

 

 

 

Источник: cont.ws

Метки: Профессор Колмогоров А.Н.: "Вы нашли механизм запуска всего интеллекта человека".
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