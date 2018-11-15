Отрывок из доклада И.В. Сталина актуален и сегодня
Актуально до сих пор с незначительными поправками на реалии сегодняшнего дня. Прошло более 70-ти лет, а ничего не изменилось. Стоит только имена сменить…
Отрывок из доклада И.В. Сталина на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1941 года.
…Как бы вороны ни рядились в павлиньи перья, они не перестанут быть воронами.
„Надо любыми средствами, – говорит Гитлер, – добиваться того, чтобы мир был завоеван немцами. Если мы хотим создать нашу великую германскую империю, мы должны прежде всего вытеснить и истребить славянские народы – русских, поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, белорусов. Нет никаких причин не сделать этого”.
„Человек, – говорит Гитлер, – грешен от рождения, управлять им можно только с помощью силы. В обращении с ним позволительны любые методы. Когда этого требует политика, надо лгать, предавать и даже убивать”.
„Убивайте, – говорит Геринг, – каждого, кто против нас, убивайте, убивайте, не вы несете ответственность за это, а я, поэтому убивайте!”
„Я освобождаю человека, – говорит Гитлер, – от унижающей химеры, которая называется совестью. Совесть, как и образование, калечит человека. У меня то преимущество, что меня не удерживают никакие соображения теоретического или морального порядка.”
В одном из приказов немецкого командования от 25 сентября 489 пехотному полку, взятом у убитого немецкого унтер-офицера, говорится:
„Я приказываю открыть огонь по каждому русскому, как только он появится на расстоянии 600 метров. Русский должен знать, что он имеет против себя решительного врага, от которого он не может ждать никакого снисхождения.”
В одном из обращений немецкого командования к солдатам, найденном у убитого лейтенанта Густава Цигеля, уроженца Франкфурта – на – Майне, говорится:
„У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание – убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, – убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее твоей семье и прославишься навеки.”
Вот вам … программа и указание людей, потерявших человеческий облик и павших до уровня диких зверей. И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации – нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!..
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И в этом никаких сомнений быть не должно.
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Гитлер и компания не придумывали ничего нового, просто взяли “священную” библию и на место евреев поставили немцев и получился “майн кампф”, и евреи сразу обиделись – типа это “ноу-хау” только для нас евреев. И методы геноцида Гитлер использовал именно те которые рекомендовал Иегова :” …поразить острием меча мужчин, женщин , детей..(Втор.13:15-16, 2:34, 3:6,…” причем “без пощады” :”Втор.7:2)”,а сами города захваченные евреями “сжечь во всесожжение Иегове”(Втор.13:15-16). “Всесожжение”(по-гречески “холокост”) высшая форма жертвоприношения Иегове, когда когда жертвенное животное или даже люди(что не любят читать библеисты и коранисты)”предавались заклятию” и полностью сжигались:”…только все заклятое,…отдает человек Иегове, – ЧЕЛОВЕКА ли, скотину ли, поле ли…-не продается и не выкупается:все заклятое есть великая святыня Иеговы…оно должно быть предано смерти.”(Числ.27:28-29, Числ.31:28-30,31:37-40. Втор.2:24, 3:6, Нав.6:20) и т.д. И “вишенкой” на этом “торте” является образ действий над порабощенными народами “святого” царя Давида(столь почитаемого иудеями, христианами и мусульманами). После завоевания города Раввы Аммонитской:”…А народ , бывший в нем… бросил под пилы, молотилки, железные топоры, И БРОСИЛ ИХ В ОБЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ”.Вот он первый “холокост” в мире устроенный “святым” Давидом. “Так он поступил со всеми городами Аммонитскими”….Вуаля, “…святите имя Иеговы” – из псалмов “святого” царя Давида. Библия и Коран однако.