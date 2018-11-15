Макрона судя по всему зацепили слова Асада про рабское положение Франции – последние месяцы тема “мы не рабы” регулярно всплывает в заявлениях Макрона и его министров.“США это союзник, с которым мы разделяем все риски, с которым мы проводим самые сложные операции, но быть союзниками, не значит быть вассалом, а чтобы не быть вассалом, мы не должны зависеть от них”, – заявил он.Президент добавил, что чтобы не зависеть от США и кого бы то ни было, Франция должна делать еще больше как для своей безопасности, так и Европы в целом.Он добавил, что Европе нужно быть независимой в военном отношении, как в сфере борьбы с киберугрозами, так и на море, в воздухе и космосе.Но легче сказать – я не вассал, чем перестать им быть. Тут Франции предстоит еще долгий путь к реальной свободе.

Источник: colonelcassad.livejournal.com