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Не быть вассалом

16:13. 15 ноября 2018 Просмотров - 142 Один комментарий Опубликовал:


Макрона судя по всему зацепили слова Асада про рабское положение Франции – последние месяцы тема “мы не рабы” регулярно всплывает в заявлениях Макрона и его министров.

“США это союзник, с которым мы разделяем все риски, с которым мы проводим самые сложные операции, но быть союзниками, не значит быть вассалом, а чтобы не быть вассалом, мы не должны зависеть от них”, – заявил он.

Президент добавил, что чтобы не зависеть от США и кого бы то ни было, Франция должна делать еще больше как для своей безопасности, так и Европы в целом.Он добавил, что Европе нужно быть независимой в военном отношении, как в сфере борьбы с киберугрозами, так и на море, в воздухе и космосе.

Но легче сказать – я не вассал, чем перестать им быть. Тут Франции предстоит еще долгий путь к реальной свободе.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: США, Франция
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Один комментарий»

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    Ирбис 15 ноября 2018 в 19:35 Ссылка Пометить
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    Вы господа французы не рабы и не вассалы, вы опушенные петушки, которых пиндосы имеют во все дыры!

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