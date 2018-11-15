Маршал Квинты*. O заговоре Тухачевского (и оккультном Ордене Туле)
11:41. 15 ноября 2018 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Карпец Владимир
Вопрос о том, существовал или нет так называемый «заговор Тухачевского», кажется, уже прояснен. Вопрос лишь о том, что он нес с собой (с дополнениеями от редакции некоторых тёмных фактов из биографии «великого стратега», как еще одного продукта «Ордена Туле», готовящего «фюрера для России»)
Принято считать, что история не имеет сослагательного наклонения. Тогда вопрос можно поставить так: какие силы (в том числе метаисторические) стояли за «Красным маршалом», за тем, кого его победитель И.В.Сталин, в свою очередь в 1920 году называл «завоевателем Сибири и победителем Колчака»?
Тухачевский и Колчак в каком-то смысле двойники. «Это убьёт то». Оба — русские дворяне, разочарованные в исторической монархии. Оба — противники «конституционного строя», Тухачевский даже более: «Нам нужны отчаянная богатырская сила, восточная хитрость и варварское дыхание Петра Великого. Поэтому к нам больше всего подходит одеяние диктатуры. Латинская и греческая культура — это не для нас!».
Но были и различия. К 1917 году Колчак был адмиралом, а Тухачевский подпоручиком. И… Колчак, воевавший при поддержке Запада — потомок турецкого генерала начала XVIII в. Илиаса (Хусейна) Колчак-паши, род же решительного антизападника Тухачевского, если верить Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, ведет свое начало от некоего графа Индриса, германца, переселившегося на Русь еще в XIV веке.
Ветеран российской разведки и исследователь А.Б.Мартиросян говорит о влиянии на него еще в германском плену не только Шарля де Голля, но и основателя геополитики Карла Хаусхофера, который был, как считает Мартиросян, потомком боковой линии Гогенштауфенов: «В генеалогических древах К. Хаусхофера и М. Тухачевского слишком много могущих объединить при приватном разговоре мистики и легенд».
Напомним, что Гогенштауфены были гибеллинами, то есть сторонниками неограниченной императорской власти в противовес гвельфам — сторонникам папы и городов, провозвестникам «христианской демократии».
В связи с этим крайне выразительны высказывания самого Тухачевского: «Латинско-греческая культура — это не для нас.
Я считаю Ренессанс наравне с христианством одним из несчастий человечества. Гармонию и меру — вот что нужно уничтожить прежде всего. Мы выметем прах европейской цивилизации, запорошившей Россию, мы встряхнем ее, как пыльный коврик, а потом встряхнем весь мир.
Я ненавижу Владимира Святого за то, что он крестил Русь и выдал ее западной цивилизации. Надо было сохранить в неприкосновенности наше грубое язычество, наше варварство. Но и то, и другое еще вернется. Я в этом не сомневаюсь!» («Голосъ совести», №3 (67), март 2008). (А говорил то ОН – дело! Володимир -Красно Солнышко ведь был Малкин сын!
И еще: «Россия похожа на этого великого и несчастного музыканта (Бетховена. — В.К.). Она еще не знает, какую симфонию подарит миру, поскольку не знает самое себя. Она пока глуха, но увидите — в один прекрасный день все будут поражены ею…».
Друг Тухачевского, знаменитый в свое время музыкальный критик Л.Л. Сабанеев (1881-1968), вспоминал: «Им был составлен проект уничтожения христианства и восстановления древнего язычества как натуральной религии. (Молодец,значит был супротив еврейства,масонства?)
Докладная записка о том, чтобы в РСФСР объявить язычество государственной религией, была подана Тухачевским в Совнарком». Христианство и марксизм Тухачевский уравнивал.
В другой раз Тухачевский продемонстрировал Сабанееву сочиненную им совместно с композитором Жиляевым (1881- 1938) пародию на литургию**, в которой вместо Бога Отца и Христа поклонение воздавалось Марксу и Ленину. «Эту одновременно и богохульную, и марксоиздевательскую галиматью они сочинили, трудясь целый месяц», — писал Сабанеев. В то же время Тухачевский, как бы объясняя свою «ставку на красное», писал:
«При помощи марксистских формул ведь можно поднять весь мир! Право народов на самоопределение! Вот магический ключ, который отворяет России двери на Восток и запирает их для Англии. … С красным знаменем, а не с крестом, мы войдем в Византию! Мы выметем прах европейской цивилизации, запорошившей Россию, мы встряхнем ее, как пыльный коврик, а потом мы встряхнем весь мир!»
(Так почему же его Сталин расстрелял? Ведь Он понимал языческую, то бишь- Православную Религию и русскую Веру?) Г.Т.
Тухачевский даже пытался самолично (судя по его словам, это было все же именно самолично) возродить и некий культ. П.Фервак (скорее всё же это был товарищ Тухачевского по плену — Реми Рур***) вспоминал, что как-то «застал Михаила Тухачевского очень увлеченного конструированием из цветного картона страшного идола…
Тухачевский пояснил: "Это — Перун. Могущественная личность. Это — бог войны и смерти" …Не надо смеяться, — сказал он, поднявшись с колен. — Я же вам сказал, что славянам нужна новая религия.
Им дают марксизм, но в этой теологии слишком много модернизма и цивилизации…
Перун — бог грома и молнии.
После раздумий я остановился на Перуне, поскольку марксизм, победив в России, развяжет беспощадные войны между людьми.
Перуну я буду каждый день оказывать почести».
Всё сложилось, однако, иначе.
После начала войны с Германией (сторонником союза с которой был тогда уже расстрелянный Тухачевский) Сталин обратился к Русской Православной Церкви и, в значительной степени, к наследию империи Романовых, то есть к тому, что отверг «Красный маршал» и «потомок Индриса».
Владимир Карпец
ОТ РЕДАКЦИИ (К.Мямлин):
* квинта – (лат. quinta пятая). 1) самая тонкая струна на скрипке; 2) в музыке: интервал созвучий, заключающихся между пятью нотами; 3) пять нумеров в лото, стоящих на одной линии; 4) в пикете: пять последовательных карт одной масти
** Миша с детства унаследовал от отца и бабушки любовь к музыке. Он играл на скрипке, ставил домашние спектакли, играл в них главные роли. Однако его отец был человеком «без социальных предрассудков», и воспитывал в своих детях ненависть к Богу. У детей было 3 собаки, которых звали Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух. В результате скрипач и заводила Миша, много язвил на религиозную тему, чем не раз ввергал в шоковое состояние свою мать. Ненависть к христианству он пронес через всю жизнь. В военном училище устраивал «дедовщину»
*** Особо нужно отметить, что Тухачевский попал в плен даже не раненым (в то время, как на теле его командира насчитали более 20 штыковых и огнестрельных ранений) и был заключен в офицерскую тюрьму в Ингольштадте. Сам по себе это очень необычный городок.
Во-первых, основные контуры протестантской Реформации в Германии были разработаны профессором гебраистики Ингольштадского университета – каббалистом Йоганом Рейхлиным (1455–1522), и только потом через его племянника Филиппа Меланхтона (Шварцера) были озвучены Мартином Лютером (а затем и Кальвином – опять таким при участии Рейхлина и Меланхтона). Так что подлинным прародителем Реформации следует считать именно каббалиста И. Рейхлина, призывавшего «создавать по две кафедры иврита» в каждом немецком университете. За что ему возвели несколько памятников.
Духовное наследие Рейхлина, считающегося одним из крупнейших деятелей гуманистического движения в Германии на рубеже XV–XVI веков, странным образом расценивалось одним из идеологических предтеч нацизма — Гвидо фон Листом (1848–1919) — как важнейшая составляющая концепции арманизма, в недрах которой в значительной мере сформировался нацизм как идеология.
Во-вторых, именно с Университетом Ингольштадта связана история функционирования начальной штаб-квартиры ордена иезуитов. Более того, родословная одного из наиболее активных масонских орденов — ордена Иллюминатов, подстрекателя т.н. «Великой Французской революции», также начинается с Университета Ингольштадта. Именно здесь работал профессором права и основатель Ордена иллюминатов — Адам Вейсхаупт (масонский псевдоним «Спартак»). Вейсхаупт вначале был ревностным иезуитом. В 1771 году 23-летний Вейсгаупт знакомится с датским евреем – шарлатаномКольмером, который посвятил его в «тайны магии Осириса, Каббалу и движение Алумбрадо» (Alumbrado – «просветленные» испанские мараны – выкресты, тайно придерживающиеся иудаизма; к выкрестам относился и Игнатий Лойола, основатель Ордена Иезуитов, 1534 г.). Неста Вебстер предполагала, что Кольмер был так же известен в Италии как «Альтотас, мастер Калиостро» (Altotas). Вейсгауп основывает тайный орден «Просветленных» 1 мая – для безумных каббалистов эта дата, 15 (1.5), символизирует «священное число Яхве». При этом по Гете 1 мая – следующий день после Вальпургиевой ночи – день празднования «темных мистических сил».
В то же время молодой еврей Майер Амшель (род. 23 февраля 1744) из еврейского гетто в соседнем Франкфурте-на-Майне проходил обучение в иешиве. Он де и убедил Вейсгаупта принять «Франкистское учение каббалы», а затем и финансировал «иллюминатов», договорившись, что Вейсгаупт восстановит движение Alumbrado. В качестве символа «власти иллюминатов» была выбрана египетская пирамида, вероятно, с помощью иллюстрации из книги «Pyramidography» (1646) Жана Гривза (Jean Greaves), оксфордского астронома (см.Ю. Лина, «Под знаком Скорпиона»).
В результате, опыт иезуитов трансформируется в иллюминизм, на деньги ростовщиков Амшелей-Ротшильдов расползшийся по Баварии, а затем и англо-саксонскому миру.
В-третьих, первоначальная база предтечи нацистской партии — Общество Туле, в то время носившее название Германенорден, тоже находилось в Ингольштадте и объединяло часть наиболее влиятельных интеллектуальных и аристократических сил Германии, в частности Баварии. Германенорден существовал уже тогда, когда Тухачевский сидел в Ингольштадте.
С учетом необычности самого Ингольштадта, нетрудно отметить и необычность лагеря для военнопленных: судя по всему, туда свозили именно тех пленных офицеров, на которых по тем или иным причинам «положили глаз» или германская разведка, или германские политические власти, или же германские тайные общества.
Упомянутый нашим уважаемым коллегой В.И. Карпецом ветеран разведки А. Мартиросян в материале «Тёмные пятна в биографии Тухачевского» обращает внимание, что среди наиболее именитых узников этого концлагеря — Шарль де Голль, в будущем президент Франции; Луи Риве — будущий шеф французской разведки с конца 20-х и до середины 30-х годов XX века; а так же Гамелен – будущий начальник Генштаба Франции, покорно проигравший Гитлеру военную кампанию 1940 года. Обладая серьёзным перевесом в силах и проигнорировав все предупреждения французской разведки об агрессии Гитлера, Гамелен успешно саботировал все попытки СССР наладить военное сотрудничество с Францией, в том числе и в 1937 году. При этом обвинения в адрес Тухачевского точь-в-точь совпадают с тем, что спустя 3 года после его расстрела сделал Гамелен, позорно не выполнив воинский долг перед своей родиной.
Методику концентрации наиболее важных или чем-то перспективных военнопленных, особенно офицеров, — пользуются все разведки мира, которые заблаговременно готовятся к следующей войне, готовя агентурные кадры и сети.
В свете всех этих данных заслуживает внимания категоричное утверждение очень авторитетного в мире геополитика и писателя, близко знавшего многих деятелей европейской и мировой истории, в том числе и виднейших масонов, Жана Парвулеско: в период заключения в Ингольштадте Тухачевский был посвящён в некий «Орден Полярных».
По смыслу названия эту организацию можно уверенно идентифицировать с Обществом Туле, ибо Туле — название загадочной, мистической островной страны, бесследно сгинувшей где-то в просторах Крайнего Севера. Это общество было создано для поиска грядущих диктаторов и «самораспустилось» с появлением Гитлера. Причем, оставив «в наследство» купленную в 1918 году для нужд общества мюнхенскую еженедельную газету «Мюнхенер беобахтер» («Мюнхенский обозреватель»), которая позднее была переименована в «Фёлькишер беобахтер».
В материалах исследователя Юрия Воробьевского отмечается, что это газету для Туле купил барон Зеботтендорф. Его настоящее имя Адам Альфред Рудольф Глауэр и родился он в семье машиниста. Занявшись торговлей, этот склонный к авантюризму персонаж в начале века осел в Турции, где сошелся с местными мистиками – суфитами и каббалистами. Вернувшись в Германию в 1913 году, он утверждал, что был усыновлен четой фон Зеботтендорф, поэтому именовал себя не иначе, как бароном. В 1916 году вступил в Германенорден, где стал главой баварского отделения, а в 1918 основал оккультное общество Туле, которое имело больше политические амбиции, став крупнейшей мистической структурой.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com