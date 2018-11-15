Концептуал ТВ: лучшие видео за всё время

Концептуал СМИ В преддверии Дня Рождения проекта «Концептуал» предлагаем Вашему вниманию подборку лучших за прошедшие 9 лет видео

Самые актуальные проблемы современного человечества, аналитика и мнения наших экспертов и пути развития ситуации – в 9 фильмах и сюжетах Концептуал ТВ.

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:



Основы социологии. Комплект из 6 томов

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