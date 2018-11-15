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Концептуал ТВ: лучшие видео за всё время

18:44. 15 ноября 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:

В преддверии Дня Рождения проекта «Концептуал» предлагаем Вашему вниманию подборку лучших за прошедшие 9 лет видео

Самые актуальные проблемы современного человечества, аналитика и мнения наших экспертов и пути развития ситуации – в 9 фильмах и сюжетах Концептуал ТВ.

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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