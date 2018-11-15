Концептуал ТВ: лучшие видео за всё время
18:44. 15 ноября 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В преддверии Дня Рождения проекта «Концептуал» предлагаем Вашему вниманию подборку лучших за прошедшие 9 лет видео
Самые актуальные проблемы современного человечества, аналитика и мнения наших экспертов и пути развития ситуации – в 9 фильмах и сюжетах Концептуал ТВ.
Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:
Основы социологии. Комплект из 6 томов
=======================================================================
Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai