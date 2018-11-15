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Инструкция по организацию саботажа на предприятиях

14:00. 15 ноября 2018 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал:


Выдержки из методички УСС 1944 года по организации саботажа на предприятиях Третьего Рейха.

Инструкция по организацию саботажа на предприятиях

В 1944 году Управления Стратегических Служб США (УСС), предшественник ЦРУ, распространили секретную брошюру, которая была задумана как инструкция к действию для граждан, проживавших в Германии, но симпатизировавших союзникам.
Рассекреченная в 2008 году и доступная сегодня на сайте ЦРУ, эта брошюра предназначалась обычным людям, которые хотели, но не знали как ослабить нацистскую Германию в годы Второй Мировой. В инструкции рассказывается о том, как можно саботировать производство на заводах, в офисах и на транспортных линиях. Некоторые из инструкций могут показаться устаревшим, другие до сих пор остаются удивлено актуальными. Но учтите, использование данного материала по его прямому назначению может закончится достаточно плачевно, поэтому не рекомендую воспринимать материал как советы, а всего лишь как исторический и очень интересный документ. Хотя…

Как стать худшим руководителем

• Настаивайте на том, чтобы всё делали через "каналы". Никогда не допускать коротких путей, которые необходимо использовать в целях ускорения принятия решений.

• Выступать с "речами". Говорите как можно чаще и как можно дольше. Иллюстрируйте свои "мысли" длинными анекдотами и тем самым отнимайте у подчиненных рабочее время и силы.

• Когда это возможно, перенаправляйте новаторские идеи в "комитеты" для "дальнейшего изучения и рассмотрения". Минимальный срок рассмотрения всех новаторских и возможно революционных идей "комитетом" принято считать срок в пять лет.

• Поднимайте неуместные вопросы и вопросы не по теме, как можно чаще.

• Торгуйтесь за более точные формулировки, точную терминологию, идеальные протоколы и резолюций.

• Обратитесь к вопросам, которые должны были решить сегодня, на последнем совещании, с попыткой вновь открыть вопрос о целесообразности принятия этого решения.

• Постоянная "осторожность". Будьте "разумными" и призывайте ваших коллег и участников совещания быть "разумными", чтобы избежать поспешности в принятии решения, которое может привести к затруднениям или к проблема в будущем.

Как быть плохим работником

• Работайте медленно.

• Старайтесь делать столько перерывов в работе, сколько только возможно.

• Сделайте свою работу плохо и вините во всём плохие инструменты, машины и/или оборудование. Жалуйтесь, что эти вещи мешают вам делать свою работу правильно.

• Никогда не передавайте свои навыки и опыт новым или менее умелым работникам.

Как быть ужасным менеджером

• При проведении работ, в первую очередь цените несущественные рабочие места. Смотрите, чтобы самые важные задания выполнялись самыми неэффективными работниками.

• Настаивайте на безупречном выполнении относительно незначительных работ. Следите за тем, чтобы покраска детали выполнялась идеально и назначайте на эту работу самых квалифицированных работников.

• Чтобы снизить моральный дух и вместе с ним производительность, поощряйте неэффективных работников. Выписывайте премии и благодарите только ленивых.

• Проводите инструктаж перед каждым этапом. Как будто каждый этап производства — это что–то критичное и как будто никто до этого ничего подобного не делал.

• Преувеличивайте важность соблюдения процедур и сбора всех разрешений, связанных с выдачей инструкций, инструмента, выписки пропуска и так далее. Следите за тем, чтобы каждую процедуру должны были одобрить все три (как минимум) инспектора.

Вот прочёл я это, перевёл Вам, и кажется, что эту брошюрку раздали на всех современных предприятиях.



https://mn.d3.ru/rukovodstvo-tsru-1944-god-luchshie-sposoby-sabotirovat-rabotu-vashei-organizatsii-1120732/?sorting=rating – цинк
https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2012-featured-story-archive/CleanedUOSSSimpleSabotage_sm.pdf – брошюра на сайте ЦРУ

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1944, вторая мировая война, Германия, документы, подрывная деятельность, саботаж, спецслужбы, третий рейх, усс, цру
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