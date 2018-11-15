Дальневосточный кошмар. Почему идеологи резни в Нанкине остались на свободе

Источник: ria.ru

Двадцать девять обвиняемых, почти тысяча открытых судебных заседаний и семь смертных приговоров — ровно 70 лет назад, 12 ноября 1948-го, завершилась двухлетняя работа Международного военного трибунала для Дальнего Востока, вошедшая в историю как Токийский процесс. Представители 11 государств судили представителей высшего военного и гражданского руководства Японской империи, причастных к военным преступлениям в годы Второй мировой. Но заслуженное наказание по настоянию американской стороны понесли далеко не все.



Три категории

Международный трибунал для Дальнего Востока сформировали для реализации десятого пункта Потсдамской декларации, согласно которому «все военные преступники, включая совершивших зверства над пленными, должны понести суровое наказание». Правительство Японии было вынуждено согласиться на суд, так как это оговаривалось в акте о капитуляции. Процесс решили провести в Токио — в Ичигайском дворце, где ранее находилась штаб-квартира императорской армии. Глубокий символизм налицо: японский милитаризм намеревались добить в том самом месте, где он, по сути, зародился.

Главнокомандующий союзными оккупационными войсками Дуглас Макартур утвердил состав группы из 11 судей, девять из которых представляли государства — подписанты акта о капитуляции Японии. От Советского Союза в группу входил член военной коллегии Верховного суда СССР генерал-майор Иван Зарянов. Главным обвинителем президент США Гарри Трумэн назначил заместителя генпрокурора страны Джозефа Кинана. В обвинительном акте было 55 пунктов с общими обвинениями всех подсудимых и против каждого в отдельности.

Заседание Международного военного трибунала для Дальнего Востока

Как и на Нюрнбергском процессе, все пункты обвинения разделили на три категории. В категорию «А» входили преступления против мира, связанные с планированием и ведением агрессивной войны и нарушениями международного законодательства. Эта категория применялась только в отношении высшего руководства Японской империи. Категория «B» включала в себя обвинения в массовых убийствах. Категория «С» — преступления против обычаев войны и против человечности.

Заседание Международного военного трибунала для Дальнего Востока

Аресты подозреваемых начались 11 сентября 1945 года — ровно через неделю после окончания Второй мировой. Большинство задержанных входили в правительство генерала Хидэки Тодзио — бывшего начальника штаба Квантунской армии, министра Сухопутных войск и премьер-министра Японии. Именно с его санкции военнослужащие императорской армии творили на оккупированных территориях самые настоящие зверства, по степени жестокости порой затмевающие деяния палачей нацистской Германии.

Нанкинский ад

Особое внимание трибунал уделил одному эпизоду вторжения императорской армии в Китай — резне в Нанкине, бывшей столице Поднебесной. Город был взят 13 декабря 1937-го, после чего японские военные устроили массовый террор, который продлился шесть недель. По разным оценкам, за это время «самураи» вырезали от 200 до 500 тысяч мирных граждан и разоруженных солдат, совершили множество изнасилований и актов мародерства. Треть города уничтожили пожары, вызванные поджогами.

Так, газеты Psaka Mainichi Shimbun и Tokyo Nichi Bichi Shimbun широко освещали «конкурс» между двумя офицерами, пожелавшими выяснить, кто из них первым зарубит сто человек мечом-катаной. Оба с заданием справились. Это ещё было относительно «гуманным» массовым убийством. Мирных жителей сотнями хоронили живьем, сжигали на кострах, расчленяли заживо. Военнопленных тоже не щадили. Только 18 декабря японцы расстреляли и утопили в реке Янцзы 57 с половиной тысяч солдат и офицеров китайской армии. На это палачам понадобилось всего чуть больше часа.

Китайский военнопленный перед обезглавливанием, которое готовится произвести японский офицер во время Нанкинской резни

Машина смерти работала в полном соответствии с волей руководства страны. Нанкинскую резню одобрил принц Асако, а массовые убийства военнопленных лично санкционировал император Хирохито. Он издал директиву, согласно которой к военнослужащим противника не должны применяться нормы международного права. Но ни один член императорской семьи впоследствии не понес наказания — по настоянию американской стороны им предоставили иммунитет от уголовного преследования. США уже тогда планировали втянуть Японию в свою сферу влияния и «простили» популярной в народе монаршей династии все ее прегрешения.

Основным обвиняемым по этому эпизоду Международный трибунал назначил генерала Иванэ Мацуи, командовавшего соединениями Сухопутных войск, бравшими Нанкин. Он был признан виновным в совершении военных преступлений второй и третьей категории и приговорен к смертной казни. Его повесили 23 декабря 1948-го в токийской тюрьме Сугамо. Хисао Тани, командира 6-й дивизии японской армии в Нанкине, судил Нанкинский трибунал по военным преступлениям. В апреле 1947-го генерала расстреляли у южных ворот города, утопленного в крови его солдатами.

Расстрел и пожизненное

Трибунал отдельно разбирался в многочисленных случаях бесчеловечного содержания военнопленных, которым «повезло» не быть казненными на месте. Самым показательным примером такого обращения стал печально известный «марш смерти». В 1942 году во время битвы за филиппинский остров Батаан японцы пленили 78-тысячную группировку войск противника, в том числе около 12 тысяч американских солдат.

Огромную колонну отправили в концентрационный лагерь пешком. Обессилевшим и израненным солдатам предстояло преодолеть почти сто километров. Пункта назначения достигли лишь около 50 тысяч пленных. Конвоиры обезглавливали упавших, перерезали им горло или просто пристреливали. Пленных закалывали штыками, вспарывали животы, избивали прикладами, не позволяя им пить и принимать пищу в ходе марша. В ходе Токийского процесса ряд военных и политических деятелей Японии были приговорены за «марш смерти» к пожизненному заключению и смертной казни.

Мемориал жертвам Нанкинской резни. Нанкин, КНР

Всего же перед трибуналом предстали 29 человек. Ёсукэ Мацуока (министр иностранных дел) и адмирал Осами Нагано умерли во время суда от естественных причин. Сюмэй Окава (философ, идеолог японского милитаризма) был признан невменяемым и исключен из числа подсудимых. Фумимаро Коноэ (премьер-министр Японии в 1937—1939 и 1940—1941 годах) покончил с собой накануне ареста, приняв яд. Семерых обвиняемых приговорили к смертной казни через повешение и казнили. Пятнадцать осудили на пожизненное заключение; трое (Коисо, Сиратори и Умэдзу) умерли в тюрьме, остальные тринадцать были помилованы в 1955 году. К двадцати годам заключения приговорили Сигэнори Того — министра иностранных дел и министра по делам Великой Восточной Азии; он умер в тюрьме в 1949 году. На семь лет осудили Мамору Сигэмицу — посла в СССР. В 1950 году его помиловали.

Ушли от правосудия

Пожалуй, главной несправедливостью Токийского процесса стало то, что от судебного преследования были освобождены разработчики японского бактериологического оружия, в частности руководство и все ведущие специалисты печально известного «Отряда 731», созданного в 1932-м на оккупированной территории Китая в 20 километрах южнее Харбина. На секретной базе отряда 13 лет проводились жестокие эксперименты над военнопленными и гражданскими. Их намеренно заражали смертельными вирусами с целью создания боевых штаммов и вскрывали заживо, чтобы наблюдать, как распространяется инфекция. «Ученые» отряда устраивали «опыты», чтобы узнать, сколько времени человек проживет под воздействием разных факторов: кипяток, высушивание, лишение пищи и воды, обмораживание, вивисекция, электроток. По разным оценкам, в отряде убили от трех до десяти тысяч человек. Около трети из них — советские граждане.

Штаб-квартира японского «Отряда 731»

Двенадцать японских военных, причастных к деятельности отряда, судили на Хабаровском процессе в декабре 1949-го. Все они получили тюремные сроки длительностью от двух до 25 лет. Однако историческая справедливость восстановлена так и не была. По настоянию американской стороны командир отряда Сиро Исии, все его заместители, а также руководители групп не преследовались Международным военным трибуналом для Дальнего Востока. Такой небывалый «гуманизм» объясняется просто: власти США были кровно заинтересованы в создании эффективного бактериологического оружия и очень хотели получить наработки «Отряда 731». Сиро Исии и его соратников тайно вывезли в Штаты ещё до начала судебного процесса. После войны они стали успешными и известными врачами.

Источник: nstarikov.ru