«Чтобы расстрел в Керчи никогда не повторился, нужна смена культурной парадигмы общества»
Член правления Тюменского родительского комитета Андрей Генерозов рассказал агентству Накануне.RU, что когда случаются прецеденты с массовыми смертями и жестокостями, обычно их связывают с недостатками спецслужб, системы безопасности, отсутствием камер видеонаблюдения и бдительности со стороны окружающих, однако базовые причины подобных явлений находятся в другой плоскости.
«На самом деле, главная причина связана с тем, что через СМИ и навязываемые нам элементы массовой культуры идет пропаганда подобных нехороших поступков. Если мы посмотрим и послушаем, что нам «вливают» в глаза и уши, это все – плохие примеры. И пусть мы себя с ними не ассоциируем – когда показывают боевик, мы не считаем себя полицейскими или бандитами. Есть подсознательное восприятие», – сказал Генерозов.
По его словам, подобными методиками хорошо владеют специалисты в области рекламы – промоутеры, мерчендайзеры.
«Они знают, как надо сделать так, чтобы человек запрограммированно как можно больше купил, как можно более правильно отреагировал на поставленные коммерческие задачи. В массовом сознании действуют аналогичные приемы. Деструктивные элементы, подаваемые через СМИ, рано или поздно дают взрывной эффект. В какой-то момент у обычных людей, которые не имеют склонностей к агрессии, «срывает крышу». Естественно, у них происходят провоцирующие факторы в личной жизни, одна проблема наслаивается на другую – зарплату не дали, с женой поругался, родители не понимают, несчастная любовь, болезнь какую-то нашли, денег не хватает. Полно провоцирующих факторов, но подсознательный базис разный может быть», – сказал Генерозов.
Он отметил, что кто-то реагирует на проблемы спокойно и никого не убивает.
«Сейчас все больше накапливается груз коллективной агрессии, которая «вылезает» то через одного, то через другого человека. Если говорить о случае в Керчи, то он по сценарию очень напоминает произошедшее в американской школе «Колумбайн» в 1999 г. Это копирование не случайно. В свое время Стивен Кинг заявил, что «преступления, которые я выдумал, начинают повторяться в реальности, поэтому надо судить не только за преступление, но и за нарушение авторских прав». Представьте себе степень циничности. Это шутка, но, тем не менее, это – признание того, что виртуальное преступление смогло превратиться в реальное», – сказал эксперт.
Генерозов уверен, что чем больше люди узнают о несчастных случаях, массовых расстрелах, тем больше эта информация откладывается «на подкорке», делая человека беззащитным перед провоцирующими факторами.
«Надо делать ставку на смену культуры и информационной политики, которые нас окружают. Этот вопрос давно поднимается педагогами, родителями, не ангажированными политическими деятелями. Нужна пропаганда традиционных ценностей, позитивных примеров, добротного коллективизма. Нужно помнить историю: откуда мы произошли, в какой культуре живем, чем наша страна от других отличается. У нас есть свои героические примеры. Это было бы хорошей профилактикой преступлений, подобных керченскому. Чтобы внутреннего мотива не было на асоциальное и деструктивное поведение», – заявил Генерозов.
При этом камеры наблюдения, металлоискатели и прочие системы защиты второстепенны.
«Если человек задумал совершить преступление, он обойдет меры предосторожности. Если он маньяк с «поехавшей» крышей, он напрямую будет действовать, как террорист. Когда делается ставка на внешние методы контроля – металлоискатели, камеры, электронные методы контроля – это убирает нравственный момент. Если обычный человек чувствует, что контролирующая его социальная система становится все более могущественной и вездесущей, он слагает с себя нравственные полномочия. Он считает, что роль совести играет контролирующая машина. Тут логика становится такой: есть камера – веду себя хорошо, нет камеры – веду так, как хочу. В свое время Аркадий Гайдар говорил в одном из произведений: совесть – когда никто не знает и не видит, а я все равно плохого не сделаю. Это правильно», – резюмировал Генерозов.
По материалам Накануне.RU
Дополнительные видеоматериалы по теме:
Массовая культура как инструмент управления обществом
Шоу «Вечерний Ургант»: Технология рекламы грязи
Источник: feedproxy.google.com
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Ну кто же вам позволит тронуть эти СМИ и ТВ? Это надо для начала выбирать правильных мэров и губернаторов и местных депутатов. Вот они и могут и должны заниматься массовой культурой и поднимать эти проблемы. Хотя и они не закроют интернет и не смогут бороться с массовой пропагандой насилия. Да и при капитализме это нереально по сути своей, а другого строя у нас нет. так что поговорим и забудем эту тему и как всегда до следующего раза!!!!!
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В Ведическом обществе подобное было бы просто немыслимым… А христиане обязаны простить всё и всех… Ты, главное, – заплати и тебе ВСЁ простят…
Библия о прощении:
А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. (Евангелие от Матфея 5:44-45)
Наши Боги подобное не прощают:
«Непозволительно прощать того, кто умышленно совершает зло, ибо зло, оставшееся без наказания, умножается, а вина за приумноженное зло лежит на том, кто оставил совершившего зло ненаказанным и не привёл его на правый Божий суд»
(Заповеди Одина).
В 6 случаях наши Боги позволяют убить человека:
1. Когда нападают с оружием, чтобы убить
2. Когда хотят отравить
3. Когда поджигают дом
4. Когда отбирают землю
5. Когда силой уводят жену
6.Когда силой уводят детей
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Твои заповеди Одина, как и заповеди пеГуна – это отсебятина жида Хиневича.
Представляю вам израильских родственникок Александра Хиневича Патера Дия.
Интересно, а они знают, что являются серыми)))
Владимир Хиневич (сын ) – ссылка на профиль его жены Александры https://vk.com/id7037312?z=albums7037312
Евгений Хиневич (брат) https://vk.com/evgeniy64 (обратите внимание на фото с деревянным мечом инглингов)
Александр Хиневич (племянник, служил в израильской армии и возможно остреливал гоев в палестинских кварталах) https://vk.com/id10053404
Люба Хиневич (племянница) https://vk.com/id423448805
Полазьте по фоткам и друзьям – много интересного найдете.
Вот она какая, дГевняя веГа наших пГедков. Не можешь противодействовать, возглавь и уведи от истины.
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Вася, ты не соблюдаешь инструкцию – следуй строго её пуньтикам:
ИЗ МЕТОДИЧКИ кремлёвского тролля:
1. Не можешь атаковать мысль, атакуй мыслителя
2. Свою атаку направляй на личность человека. Уничтожая личность, вы уничтожаете любую идею, которую она несёт.
3. Обвиняйте оппонента в психических заболеваниях и… сексуальных отклонениях. Во всём, что противоречит идеологии малограмотных людей.
4. Пишите больше и кричите громче. Тактика «базара» позволяет получить преимущество над оппонентом среди малограмотных людей.
5. Используйте снисходительный тон, высокомерие. Изначально ставьте себя выше оппонента.
6. Манипулируйте фактами. Создавайте ложь, которая подобна правде, и применяйте её в споре с оппонентом.
7. Избегайте ответы на прямые вопросы. Цепляйтесь к определённым словам, манипулирование которыми наносит вред оппоненту.
8. Используйте тактику «доведения до абсурда». Чем чудовищнее ложь, тем проще в неё верят малограмотные люди.
9. Чаще используйте обороты «так все говорят», «все знают», «а для кого это секрет?». В среде малограмотных людей аргумент «все знают, а я проверю» часто является решающим.
10. Оскорбляйте оппонента, умышленно коверкая его имя, национальную и политическую принадлежность, профессию…
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Вась, а ведь тебе, в отличие от других, в основном, ставят плюсы только гости… Не знаешь, почему?
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Вы бы со своими сплетнями к Андрюше Малахову на передачу записались,кидайте ссылку на Вашу страничку в ВК и странички своих родственников, а мы по вашим фото и посмотрим, чьих Вы будете?
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Смена культурной парадигмы общества возможна только в случае смены социально-экономического строя. Пока в стране будет культ денег – реальная (а не декларируемая) культура будет соответствовать целям и методам основной задачи строя – получению прибыли любым путем.
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Всем уже давно понятна и очевидна разрушительная, а по сути преступная роль нынешних либерастских СМИ в деле тотального и последовательного отравления и разложения человеческого сознания и психики, особенно среди молодежи. Но для либеральной системы власти, которую с 1991 года в нашей стране установила мировая сионо-кагальная клика, этот всепроникающий и психотропный механизм – самый “святой” и неприкосновенный, к которому они никогда, никого и ни за что не допустят. Пока эта система у власти, эту машину они не остановят. Это их базовый инструмент.
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“Надо делать ставку на смену культуры и
информационной политики, которые нас окружают”.
А ведь у нас были и другая культура, и другая
информационная политика ! Почему замалчиваем ?
Вспоминаю непременное : “Карфаген должен быть разрушен !”
римского Катона Старшего – еще с доХристовых времен !
J UDOV