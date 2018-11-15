«Чтобы расстрел в Керчи никогда не повторился, нужна смена культурной парадигмы общества»

Член правления Тюменского родительского комитета Андрей Генерозов рассказал агентству Накануне.RU, что когда случаются прецеденты с массовыми смертями и жестокостями, обычно их связывают с недостатками спецслужб, системы безопасности, отсутствием камер видеонаблюдения и бдительности со стороны окружающих, однако базовые причины подобных явлений находятся в другой плоскости.

«На самом деле, главная причина связана с тем, что через СМИ и навязываемые нам элементы массовой культуры идет пропаганда подобных нехороших поступков. Если мы посмотрим и послушаем, что нам «вливают» в глаза и уши, это все – плохие примеры. И пусть мы себя с ними не ассоциируем – когда показывают боевик, мы не считаем себя полицейскими или бандитами. Есть подсознательное восприятие», – сказал Генерозов.

По его словам, подобными методиками хорошо владеют специалисты в области рекламы – промоутеры, мерчендайзеры.

«Они знают, как надо сделать так, чтобы человек запрограммированно как можно больше купил, как можно более правильно отреагировал на поставленные коммерческие задачи. В массовом сознании действуют аналогичные приемы. Деструктивные элементы, подаваемые через СМИ, рано или поздно дают взрывной эффект. В какой-то момент у обычных людей, которые не имеют склонностей к агрессии, «срывает крышу». Естественно, у них происходят провоцирующие факторы в личной жизни, одна проблема наслаивается на другую – зарплату не дали, с женой поругался, родители не понимают, несчастная любовь, болезнь какую-то нашли, денег не хватает. Полно провоцирующих факторов, но подсознательный базис разный может быть», – сказал Генерозов.

Он отметил, что кто-то реагирует на проблемы спокойно и никого не убивает.

«Сейчас все больше накапливается груз коллективной агрессии, которая «вылезает» то через одного, то через другого человека. Если говорить о случае в Керчи, то он по сценарию очень напоминает произошедшее в американской школе «Колумбайн» в 1999 г. Это копирование не случайно. В свое время Стивен Кинг заявил, что «преступления, которые я выдумал, начинают повторяться в реальности, поэтому надо судить не только за преступление, но и за нарушение авторских прав». Представьте себе степень циничности. Это шутка, но, тем не менее, это – признание того, что виртуальное преступление смогло превратиться в реальное», – сказал эксперт.

Генерозов уверен, что чем больше люди узнают о несчастных случаях, массовых расстрелах, тем больше эта информация откладывается «на подкорке», делая человека беззащитным перед провоцирующими факторами.

«Надо делать ставку на смену культуры и информационной политики, которые нас окружают. Этот вопрос давно поднимается педагогами, родителями, не ангажированными политическими деятелями. Нужна пропаганда традиционных ценностей, позитивных примеров, добротного коллективизма. Нужно помнить историю: откуда мы произошли, в какой культуре живем, чем наша страна от других отличается. У нас есть свои героические примеры. Это было бы хорошей профилактикой преступлений, подобных керченскому. Чтобы внутреннего мотива не было на асоциальное и деструктивное поведение», – заявил Генерозов.

При этом камеры наблюдения, металлоискатели и прочие системы защиты второстепенны.

«Если человек задумал совершить преступление, он обойдет меры предосторожности. Если он маньяк с «поехавшей» крышей, он напрямую будет действовать, как террорист. Когда делается ставка на внешние методы контроля – металлоискатели, камеры, электронные методы контроля – это убирает нравственный момент. Если обычный человек чувствует, что контролирующая его социальная система становится все более могущественной и вездесущей, он слагает с себя нравственные полномочия. Он считает, что роль совести играет контролирующая машина. Тут логика становится такой: есть камера – веду себя хорошо, нет камеры – веду так, как хочу. В свое время Аркадий Гайдар говорил в одном из произведений: совесть – когда никто не знает и не видит, а я все равно плохого не сделаю. Это правильно», – резюмировал Генерозов.

По материалам Накануне.RU

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