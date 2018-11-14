Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Читает Гриф. Глава 6
На “Народном Славянском радио” мы читаем главы из книги Хиневича А.Ю. “Джоре”.
Читает Гриф.
От автора – https://youtu.be/K_qzQQqitGY
Предисловие – https://youtu.be/d59RVOcuLQE
Глава 1 – https://youtu.be/yCyunKN-v5Q
Глава 2 – https://youtu.be/ktXed_KZHrU
Глава 3 – https://youtu.be/OlYVb5y-nFA
Глава 4 – https://youtu.be/pQPbQ4JaKjY
Глава 5 – https://youtu.be/5S0aagsKDRw
“Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих в жанре “фантастика”, про далёкие миры галактического “Содружества”. Я заметил, что в этих книгах, о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано. В книгах разных авторов, меня заинтересовали только небольшие крупицы упоминаний о древних расах во Вселенной.
Вот эти маленькие кусочки информации я и взял, как основу для своего фантастического рассказа. В результате решил написать что-то своё, соединив воедино космическую фантастику и древнейшие знания, которые сохранились в древнеславянских преданиях, а также в древних преданиях других народов мира.”
Хиневич А. Ю.
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Источник: www.youtube.com