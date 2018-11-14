Видеоблог: Концептуальные итоги недели
19:17. 14 ноября 2018 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Цикл передач с Дмитрием Тараном
Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:
Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР
Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич
О коммунистическом воспитании, Макаренко Антон Семенович
Смута. Русская битва за престол, Григорьев Дмитрий Андреевич
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Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai