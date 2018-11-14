Странный эпизод из истории старообрядчества. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Видной фигурой старообрядчества является Андрей Денисов

Будучи главой и духовным наставником Выговской обители (Олонецкий край), он пользовался авторитетом у поколений противников никоновских новин не меньше, чем культовый протопоп Аввакум. Андрей Денисов стоял у истоков старообрядческой литературной школы, его перу принадлежит ряд известных произведений, включая знаменитые «Поморские ответы». Однако, углубление в биографические детали этого лидера старообрядчества выявляет ряд эпизодов, которые трудно состыкуются с имиджем стойкого религиозного оппозиционера.



Источники того времени скупо сообщают о путешествии Андрея Денисова с учеником Мануилом Петровым «в Киев и в Польшу для досмотра икон и книг». Собственно в этом нет ничего странного, если бы не одно обстоятельство. Ключевым в данном визите стало пребвание в 1708 году в стенах Киево-Могилянской академии.



Посланцы мятежного Выга находились там не проездом, а оставались более года, набираясь богословской мудрости под руководством не кого-нибудь, а самого Феофана Прокоповича. Один из лютых ненавистников России состоял профессором, а затем и возглавлял академию, сконструированную иезуитами еще в начале ХVII века специально для экспансии на восточные земли.



Напомним, к петровскому правлению уже вся русская церковь находилась под полным контролем малороссийских кадров. В их планах – искоренение любых верований, кроме никонианства, объявленного ими стержнем нового государства. Понимая трудность данной задачи, польско-малороссийские архиереи озаботились тем, чтобы церковность как таковая транслировалась в широкие слои населения по разным каналам, включая и неофициальные.



Преемники Андрея Денисова по наставничеству в Выговской обители, включая родного брата Семена Денисова и упомянутого Мануила Петрова, также, поддерживали связи с высшими иерархами РПЦ, переписываясь с уже членом Синода Феофаном Прокоповичем, архиепископом Феодосием Яновским. Посланцы Выга получали свободный доступ в Патриаршие хранилища, в библиотеку Троице-Сергиевской лавры и др. Отсюда вопрос: как в свете этих фактов оценить старообрядческий Выг, а точнее его верхушку?

Разобраться в фактах многовековой оккупации Руси и разблокировать народную память помогут:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

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