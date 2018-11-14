Советское общество во второй половине 1980-х гг. Часть 1-я

Концептуал СМИ Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын о духовном развитии советского общества в 1985-1991 годах и о том, как оно повлияло на общественно-политические процессы того времени.



Как Горбачёв боролся со сталинизмом? Какую роль в этом процессе сыграла творческая интеллигенция? Как велась клеветническая компания по дискредитации коммунистической партии и всего советского общественного строя?



Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

Книги Евгения Спицына

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

========================================================================