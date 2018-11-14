Главная » Мировоззрение, Образование

Первые признаки надвигающейся катастрофы в России

15:54. 14 ноября 2018 Просмотров - 634 3 коммент. Опубликовал:
Речь об образовании. Об удручающем положении в этом наиважнейшем социальном институте, которое сложилось в результате насаждения капитализма в России.

В принципе, все читатели имеют более-менее верное представление о том, что происходит сегодня в школах нашей страны.

Это – снижение качества образования в результате внедрения ЕГЭ.

Это сверхнагрузка на учителей, вынужденных огромную часть своего времени уделять чисто бюрократической работе с разного рода отчётностью.

Это смена статуса учителя с наставника не только по предмету, но и по жизни, на статус работника, оказывающего платную услугу.

Это низкая оплата тяжёлого труда учителя, что привело к оттоку из школы талантливых педагогов.

Понятно также, что культурная оболочка, в которую погружён учащийся, т.е. кино, телевидение, рекламные щиты и пр., – всё это отнюдь не способствует выработке мотивации к освоению действительно глубоких знаний.

Последствия такой политики были вполне предсказуемы. Однако мало кто из высших государственных деятелей бил по этому поводу в колокола, т.к. все процессы в вузовском, а тем более в школьном образовании достаточно инерционны. Ибо результаты серьёзных изменений в образовательной политике и практике проявляются видимым и понятным образом не ранее, чем через 15 с лишним лет после нововведений.

В течение 10 лет вы вкладываете знания в ребёнка, затем пять лет в вузе и лишь после нескольких лет работы по специальности бывший выпускник начинает реально влиять на процессы в обществе.

Теперь осталось отсчитать 18 лет назад и получить самый конец 90-х. Начавшие тогда учиться дети пошли сегодня работать учителями в школы и вузы. И… получаем следующую констатацию ситуации с учителями математики: половина учителей не могут пройти тесты по специальности!

Ещё раз: каждый второй преподаватель математики в школе НЕ КОМПЕТЕНТЕН! Т.е. не обладает достаточным для преподавания багажом как в предметной области, так и в области общей культуры. Иначе, если бы последнее было неверно, он через самообразование достиг бы требуемого уровня по своему предмету!

Чему такие учителя смогут научить своих учеников? Вопрос, к сожалению, чисто риторический. И получается порочный круг, дающий витки спирали со всё более и более ухудшающимся качеством знаний и уровня преподавания.

Роскомнадзор сообщил, что почти половина преподавателей математики и информатики, а также основ духовно-нравственной культуры народов России не смогли справиться с тестированием по тем предметам, которые они преподают.

Российские учителя протестировали единые федеральные оценочные материалы. Результаты не для всех категорий учителей оказались достойными. Так, по сообщению Роскомнадзора, около 50% преподавателей математики и информатики, а также основ духовно-нравственной культуры народов России не справились с тестированием по своим предметам.


Т.е. государство делает вид, что достойно оплачивает труд учителей, а последние делают вид, что детей хорошо обучают.

Но беда, к сожалению, не только в этом. Из двух зол, как известно, следует выбирать наименьшее. Лучше плохой учитель математики, чем вообще эту дисциплину не преподавать.

А что мы видим в вопросе кадрового наполнения школ?

В российских школах не хватает преподавателей математики, иностранного и русского языков и специалистов по начальному образованию. Такие данные приводят эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Национальные ресурсы образования» по итогам мониторинга зарплат и нагрузки учителей (результаты есть у РБК).

В рамках этого исследования фонд с 9 мая по 10 июня 2018 года опросил 3110 педагогов общего образования из 82 регионов. Итоги опроса ОНФ направит в Министерство просвещения. О нехватке учителей сообщили 48% опрошенных.

Таким образом, школе (и стране) наносится двойной удар: резкое снижение качества образования и упадок вообще преподавательской активности.




Во французском Марселе уже на ровном месте рушаться построенные несколько десятилетий назад жилые дома. Без жертв не обошлось. Также „безпричинно” недавно обрушился мост в Италии.

Причины понятны: там деградация образования, в частности, математики началась гораздо раньше, чем в России. А каков уровень образования, таков и общий уровень профессионализма, причём это касается практически всех специальностей.

И что нас ждёт? Рушащиеся дома, мосты, шахты. Аварии на ГЭС, АЭС, на заводах и фабриках.

А также появление коль с н. Уренгоя и прочих росляковых-убийц.

Как говорят в русском народе, что посеешь – то и пожнёшь…

*
Да, кто-то может спросить, а при чём тут капитализм? Ведь в прошлом веке всеобщее образование на Западе было не просто доступным, а обязательным! И тамошние профессионалы создавали множество замечательных вещей и конструкций.

Да, создавали. Да, строили. Только тогда это было в другое время, когда обстоятельства требовали давать знания народу. Ибо было жёсткое противостояние двух систем: капитализма и социализма. И чтобы победить, капитализм был вынужден образовывать народ.

Были и другие причины для этого. Например, характер производства, уровень технологий, когда требовалось множество профессиональных рабочих рук.

Но сегодня-то ситуация изменилась!!! Нет противостояния с СССР, а рабочих рук требуется всё меньше и меньше. И в связи с этим в планетарном обществе происходит глубокая его трансформация – разделение на жёсткую кастовую систему с уничтожением лишних для капитализма ртов. Окружающая Среда изменилась!

Вот и превращают людей в необразованное тупое быдло. Всем способами, главный из которых – резкое снижение уровня образования и культуры.

Поэтому в данном случае исторический опыт – образование в капстранах во времена существования СССР – безполезен как раз из-за изменившегося качества Среды.

И если родители не будут сами соорганизовываться, создавать родительские образовательные ассоциации местного и областного уровня; если сами люди не будут петициями и жалобами, индивидуальными и коллективными, „беспокоить” местное и областное чиновничество, то реальная катастрофа действительно накроет Россию.

Вспомните, как говорили наши предки: под лежачий камень вода не течёт!

***

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: дети, катастрофа, образование, политика, Россия, школа
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 12 июля 2018
..., как смог, все опроверг. Во-первых, это фейк. А во-вторых... топлива для своих АЭС. И первые признаки надвигающейся катастрофы – уже налицо. На днях СБУ... о том, что предотвращена техногенная катастрофа на Южно-Украинской атомной электростанции...
О превращении США в жертву «природных катастроф (окончание)
... час. (На фоне надвигающегося Исаака появилась новость о ...Напомню, что Исаак был первым ураганом, достигшим побережья Мексиканского...увидел в наполеонвилльском провале признаки зарождающейся катастрофы. Исследователь Dutchsinse, специализирующийся ...
Йеллоустоун взорвется быстрее чем многие думали
... парка, первого национального парка США. Первым руководителем Йеллоустонского... постепенно заполняется магмой. Первый, из трех взрывов Йеллоустоуна...произошедшие события не являются признаками надвигающийся катастрофы? — Признаков катастрофы сейчас пока нет....
ЕВРОПА И АЗИЯ
...ЧАСТЬ населения ЕГИПТА при грозных признаках надвигающейся катастрофы. Уходили и коренные «египтяне»..., Дальнего Востока. История погибшей первой «самой дальней» страны ЦАРЕЙ,...,…, Новах, Иаиров (Ярославль, «ИР»-первый, старший). Армия переходит Иордан во...
ЗОЛОТОЕ РУНО
...Гипербореи» от природной катастрофы. Операция подготавливается заранее...Урала). Первыми почувствовали на себе первые грозные признаки надвигающейся катастрофы приморские ...города, а первой именно...
БИБЛЕЙСКИЕ ИМЕНА В РОССИИ
... с ВОСТОКА с самой первой дальней Сарматии из Сибири ...В Ветхом Завете ИР означает первый. В 3-ей книге ...тоже полностью погибшей от природной катастрофы. Давид мог быть из...вместе с египтянами при грозных признаках надвигающейся катастрофы. Только фараон ещё на...

3 коммент.»

  • 131 111
    Мама 14 ноября 2018 в 16:25 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    ХЭНДЛИ Б. / “СЧИТАЙТЕ В УМЕ КАК КОМПЬЮТЕР” http://www.vixri.ru/?p=12111

    Ответить
  • 14001 12045
    Вячеслав 14 ноября 2018 в 17:31 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Катастрофы на нас надвигались, надвигались… Но так и не надвинулись… А образования, как такового, у нас (да, впрочем, и везде) просто нет… И вот почему… Слово “образование” происходит от словосочетания “образа ваяние”… А что ваяют в школах и ВУЗах? Лишь отдельно взятую информацию по изучаемым предметам… Наши волхвы, в дохристианской Руси, давали цельное представление и знание о мире, они определяли варну человека ещё в детском возрасте, как воспитывать (в ось питать), кем растить того или иного ребёнка. Образование – это когда, к примеру, математика вытекает их словесности, словесность – из географии, эта – из физики и т.д. И уже, после объединения всех предметов единое целое, может получиться цельное представление о мире, куда дети приходят уже более-менее подготовленными из тех или иных учебных заведений… Трудиться (не работать – работать от слова раб) в любимой профессии гораздо важнее престижного “образования”… Зачатки образования есть лишь в дошкольных учреждениях, где воспитательница на примере, положим, птички, расскажет о том, как она называется, чем питается (биология), как она поёт (искусство, музыка), куда улетает на зиму (география), сколько у неё крылышек, коготков на лапках (математика) и т.д… И ребёнок получает в дошкольном учреждении около 80% информации, которой он потом пользуется на протяжении ВСЕЙ своей жизни… Поэтому повышать зарплату надо, прежде всего, воспитателям дошкольных учреждений…

    А у васильевой на повестке дня более важная задача – она, втихаря, пытается протолкнуть в школьную программу изучения лохокоста… Который даже ООН ТРЕБУЕТ отрицать…

    https://subscribe.ru/group/razumno-o-svoem-i-nabolevshem/4367426/

    Ответить
  • 20292 9926
    Ursus 14 ноября 2018 в 21:23 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Я что-то запутался. Разве это не для раздела “Нытье?” Вроде оно в чистом виде. По каким критериям местный гуру тискает на свой сайт заметки?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>