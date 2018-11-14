Первые признаки надвигающейся катастрофы в России
В принципе, все читатели имеют более-менее верное представление о том, что происходит сегодня в школах нашей страны.
Это – снижение качества образования в результате внедрения ЕГЭ.
Это сверхнагрузка на учителей, вынужденных огромную часть своего времени уделять чисто бюрократической работе с разного рода отчётностью.
Это смена статуса учителя с наставника не только по предмету, но и по жизни, на статус работника, оказывающего платную услугу.
Это низкая оплата тяжёлого труда учителя, что привело к оттоку из школы талантливых педагогов.
Понятно также, что культурная оболочка, в которую погружён учащийся, т.е. кино, телевидение, рекламные щиты и пр., – всё это отнюдь не способствует выработке мотивации к освоению действительно глубоких знаний.
Последствия такой политики были вполне предсказуемы. Однако мало кто из высших государственных деятелей бил по этому поводу в колокола, т.к. все процессы в вузовском, а тем более в школьном образовании достаточно инерционны. Ибо результаты серьёзных изменений в образовательной политике и практике проявляются видимым и понятным образом не ранее, чем через 15 с лишним лет после нововведений.
В течение 10 лет вы вкладываете знания в ребёнка, затем пять лет в вузе и лишь после нескольких лет работы по специальности бывший выпускник начинает реально влиять на процессы в обществе.
Теперь осталось отсчитать 18 лет назад и получить самый конец 90-х. Начавшие тогда учиться дети пошли сегодня работать учителями в школы и вузы. И… получаем следующую констатацию ситуации с учителями математики: половина учителей не могут пройти тесты по специальности!
Ещё раз: каждый второй преподаватель математики в школе НЕ КОМПЕТЕНТЕН! Т.е. не обладает достаточным для преподавания багажом как в предметной области, так и в области общей культуры. Иначе, если бы последнее было неверно, он через самообразование достиг бы требуемого уровня по своему предмету!
Чему такие учителя смогут научить своих учеников? Вопрос, к сожалению, чисто риторический. И получается порочный круг, дающий витки спирали со всё более и более ухудшающимся качеством знаний и уровня преподавания.
Роскомнадзор сообщил, что почти половина преподавателей математики и информатики, а также основ духовно-нравственной культуры народов России не смогли справиться с тестированием по тем предметам, которые они преподают.
Российские учителя протестировали единые федеральные оценочные материалы. Результаты не для всех категорий учителей оказались достойными. Так, по сообщению Роскомнадзора, около 50% преподавателей математики и информатики, а также основ духовно-нравственной культуры народов России не справились с тестированием по своим предметам.
Т.е. государство делает вид, что достойно оплачивает труд учителей, а последние делают вид, что детей хорошо обучают.
Но беда, к сожалению, не только в этом. Из двух зол, как известно, следует выбирать наименьшее. Лучше плохой учитель математики, чем вообще эту дисциплину не преподавать.
А что мы видим в вопросе кадрового наполнения школ?
В российских школах не хватает преподавателей математики, иностранного и русского языков и специалистов по начальному образованию. Такие данные приводят эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Национальные ресурсы образования» по итогам мониторинга зарплат и нагрузки учителей (результаты есть у РБК).
В рамках этого исследования фонд с 9 мая по 10 июня 2018 года опросил 3110 педагогов общего образования из 82 регионов. Итоги опроса ОНФ направит в Министерство просвещения. О нехватке учителей сообщили 48% опрошенных.
Таким образом, школе (и стране) наносится двойной удар: резкое снижение качества образования и упадок вообще преподавательской активности.
Во французском Марселе уже на ровном месте рушаться построенные несколько десятилетий назад жилые дома. Без жертв не обошлось. Также „безпричинно” недавно обрушился мост в Италии.
Причины понятны: там деградация образования, в частности, математики началась гораздо раньше, чем в России. А каков уровень образования, таков и общий уровень профессионализма, причём это касается практически всех специальностей.
И что нас ждёт? Рушащиеся дома, мосты, шахты. Аварии на ГЭС, АЭС, на заводах и фабриках.
А также появление коль с н. Уренгоя и прочих росляковых-убийц.
Как говорят в русском народе, что посеешь – то и пожнёшь…
Да, создавали. Да, строили. Только тогда это было в другое время, когда обстоятельства требовали давать знания народу. Ибо было жёсткое противостояние двух систем: капитализма и социализма. И чтобы победить, капитализм был вынужден образовывать народ.
Были и другие причины для этого. Например, характер производства, уровень технологий, когда требовалось множество профессиональных рабочих рук.
Но сегодня-то ситуация изменилась!!! Нет противостояния с СССР, а рабочих рук требуется всё меньше и меньше. И в связи с этим в планетарном обществе происходит глубокая его трансформация – разделение на жёсткую кастовую систему с уничтожением лишних для капитализма ртов. Окружающая Среда изменилась!
Вот и превращают людей в необразованное тупое быдло. Всем способами, главный из которых – резкое снижение уровня образования и культуры.
Поэтому в данном случае исторический опыт – образование в капстранах во времена существования СССР – безполезен как раз из-за изменившегося качества Среды.
И если родители не будут сами соорганизовываться, создавать родительские образовательные ассоциации местного и областного уровня; если сами люди не будут петициями и жалобами, индивидуальными и коллективными, „беспокоить” местное и областное чиновничество, то реальная катастрофа действительно накроет Россию.
Вспомните, как говорили наши предки: под лежачий камень вода не течёт!
Источник: ss69100.livejournal.com
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ХЭНДЛИ Б. / “СЧИТАЙТЕ В УМЕ КАК КОМПЬЮТЕР” http://www.vixri.ru/?p=12111
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Катастрофы на нас надвигались, надвигались… Но так и не надвинулись… А образования, как такового, у нас (да, впрочем, и везде) просто нет… И вот почему… Слово “образование” происходит от словосочетания “образа ваяние”… А что ваяют в школах и ВУЗах? Лишь отдельно взятую информацию по изучаемым предметам… Наши волхвы, в дохристианской Руси, давали цельное представление и знание о мире, они определяли варну человека ещё в детском возрасте, как воспитывать (в ось питать), кем растить того или иного ребёнка. Образование – это когда, к примеру, математика вытекает их словесности, словесность – из географии, эта – из физики и т.д. И уже, после объединения всех предметов единое целое, может получиться цельное представление о мире, куда дети приходят уже более-менее подготовленными из тех или иных учебных заведений… Трудиться (не работать – работать от слова раб) в любимой профессии гораздо важнее престижного “образования”… Зачатки образования есть лишь в дошкольных учреждениях, где воспитательница на примере, положим, птички, расскажет о том, как она называется, чем питается (биология), как она поёт (искусство, музыка), куда улетает на зиму (география), сколько у неё крылышек, коготков на лапках (математика) и т.д… И ребёнок получает в дошкольном учреждении около 80% информации, которой он потом пользуется на протяжении ВСЕЙ своей жизни… Поэтому повышать зарплату надо, прежде всего, воспитателям дошкольных учреждений…
А у васильевой на повестке дня более важная задача – она, втихаря, пытается протолкнуть в школьную программу изучения лохокоста… Который даже ООН ТРЕБУЕТ отрицать…
https://subscribe.ru/group/razumno-o-svoem-i-nabolevshem/4367426/
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Я что-то запутался. Разве это не для раздела “Нытье?” Вроде оно в чистом виде. По каким критериям местный гуру тискает на свой сайт заметки?