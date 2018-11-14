Первые признаки надвигающейся катастрофы в России

Роскомнадзор сообщил, что почти половина преподавателей математики и информатики, а также основ духовно-нравственной культуры народов России не смогли справиться с тестированием по тем предметам, которые они преподают.

Российские учителя протестировали единые федеральные оценочные материалы. Результаты не для всех категорий учителей оказались достойными. Так, по сообщению Роскомнадзора, около 50% преподавателей математики и информатики, а также основ духовно-нравственной культуры народов России не справились с тестированием по своим предметам.