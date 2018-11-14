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От дизентерии до рака – «погрешности» школьных поваров и их последствия

16:38. 14 ноября 2018 Просмотров - 304 Нет комментариев Опубликовал:

Итоговые проверки Роспотребнадзора показали – питание в большинстве российских школ опасно для здоровья. Среди нарушений: просроченные продукты, грязная посуда, пренебрежение правилами личной гигиены. 

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Рекордсмен в черном списке надзорного ведомства – Средний Урал. Больше половины столовых свердловских школ работают с нарушениями. С начала 2018 года проверки Роспотребнадзора охватили свыше тысячи образовательных учреждений. Первое, что бросается в глаза – продукты без документов. Кроме того, сотрудники кухни не соблюдают режим уборки. Общая сумма штрафов достигает почти 12 миллионов рублей.   

Более скромные цифры у региона с практически идентичной численностью населения – в Ростовской области организаторов горячего питания оштрафовали на 653 тысячи рублей. Хотя список нарушений здесь куда более «разнообразный»: сотрудники кухни не соблюдали правила личной гигиены, бытовая техника находилась в нерабочем состоянии, а условия хранения продуктов не соответствовали нормам. Кроме того, повара готовили детские блюда из некачественного молока и картофеля с высоким содержанием нитратов. Между тем, этот химический элемент способен вызывать в человеческом организме развитие онкологических заболеваний.

Образовательные учреждения Республики Марий Эл хоть и проработали все девять месяцев 2018 года без единой жалобы от родителей, нарекания у Роспотребнадзора все же возникли. Главные пробелы в работе школьных столовых – это слабая обеспеченность инвентарем и некачественная уборка. Так, приборы и тарелки младший персонал кухни мыл не по графику, производственные помещения содержались в антисанитарных условиях, а процесс витаминизации блюд проходил с нарушениями. Всего специалисты проверили около полутысячи детских учреждений, итогом рейда стали 140 штрафов на сумму почти в 500 тысяч рублей.

И если в других регионах проблемы с питанием носят скорее локальный характер, в частности нарушения на самих пищеблоках, в Санкт-Петербурге ситуация иная. Помимо того, что в школьных столовых Северной столицы присутствует весь комплекс «стандартных» нарушений от антисанитарии до фальсификата, зачастую поставщики некачественных продуктов оказываются «призраками». Товары имеют фальшивые документы, а производитель и вовсе не существует. «Постоянно появляются производители-фантомы, мы их не можем найти даже с полицией. Изъято около 900 партий такой продукции весом более 40 тонн», рассказывает начальник отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Инна Соколовская.

Визиты надзорных органов, как и последующие штрафы, школьным пищеблокам идут на пользу. Поставщики горячего питания, наказанные рублем, уже не столь охотно нарушают санитарные нормы.

В зоне пристального внимания Роспотребнадзора находятся столовые образовательных учреждений российской столицы. Но здесь пока без нареканий. Более того, в Москве созданы специальные центры, где качество продукции тестируется до передачи ее непосредственно на пищеблок. Поэтапная система доставки продовольствия позволяет исключить риск попадания на детский стол фальсификата. С начала учебного года сотрудники надзорного ведомства посетили уже порядка 80 школ. Особое внимание эксперты обратили на состав готовых блюд, их калорийность, качество термической обработки и общую обстановку на пищеблоках. Вердикт специалистов – нарушений нет. Обстановка с детским питанием в столичных школах изменилась после перехода на аутсорсинг. Теперь работой столовых заведуют крупные комбинаты – они подбирают сотрудников, договариваются с поставщиками, разрабатывают меню. Помимо регулярных проверок контрольных органов качество блюд в ежедневном режиме тестируется и в собственных лабораториях предприятия.

Система аутсорсинга активно внедряется и в других регионах. Сегодня столовые в учебных заведениях Уфы, Казани, Волгограда и Ярославля работают по-новому. А когда помимо плановых проверок раз в год, качество пищи ежедневно проверяется комбинатом, а также контролируется родительской общественностью, положительные результаты не заставляют себя ждать.  

Метки: здоровьедетей, питание, школа
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