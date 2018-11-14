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Маски сорваны: Макрон заявил о необходимости контроля Интернета на форуме в Париже

08:12. 14 ноября 2018 Просмотров - 277 2 коммент. Опубликовал:

Источник: riafan.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с пламенной речью на форуме по вопросам управления Интернетом. Выступая перед участниками форума, французский лидер заявил о необходимости бороться и наказывать за оскорбительный контент и язык ненависти в Интернете.

Макрон подчеркнул, что регулирование в Интернете является обязательным условием обеспечения защиты населения демократично избранными правительствами.

«Нужны независимые инстанции для верификации подлинности информации», — заявил президент Франции.

Главный редактор проекта USA Really, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил наличие двойных стандартов в подходе Макрона к регулированию в Интернете.

Показательной в речи французского президента является признание несомненной роли Интернета в несении европейских «идеалов демократии» прочим странам, а также в организации государственных переворотов по образу и подобию «арабской весны». При этом Эммануэль Макрон уверен, что тот же самый Интернет в руках неких «авторитарных режимов» становится оружием, способным «дестабилизировать демократическое общество».

По его словам, «нельзя на равных подходить ко всем правительствам», поэтому регулирование контента в Сети и разработка собственной европейской интернет-модели, отличной от американской и китайской, жизненно необходимы. Вдобавок Макрон, с одной стороны, настаивает на праве французов на свободу выражения в Интернете, с другой — указывает на важность борьбы с «российской угрозой».

«Мы не позволим авторитарным режимам поставить нас на колени», — красноречиво заявил французский лидер на форуме по вопросам управления Интернетом.

Иначе говоря, из слов президента Франции можно вывести закономерное следствие: кто-то достоин того, чтобы управлять Интернетом — могучим инструментом воздействия на общественное сознание, а кто-то недостоин вовсе по причине своей «авторитарности». И право определять, каким правительствам выпадет честь контролировать Всемирную сеть, принадлежит, по Макрону, именно Европе, в частности Франции. Подобная риторика очевидным образом срывает маски, открывая вместе с подоплекой высказанного истинное лицо «демократических режимов».

Корреспондент Федерального агентства новостей попросил прокомментировать выступление президента Макрона общественного деятеля, публициста, эксперта ФАН Николая Старикова.

«Перед нами последовательный европейский расизм, других слов к тому, что сказал Макрон, не подберешь, — ответил Стариков. — По сути, французский президент сказал: есть люди равные, а есть — второго сорта. И если поменять слово «авторитаризм» на слова, например, «с черной кожей» или ещё какой-то дополнительный эпитет, то мы увидим типичный расизм.

Люди по какому-то признаку признают других неравными себе, неполноценными и, исходя из этого, считают, что у них больше прав в осуществлении каких-то действий», — подчеркнул собеседник ФАН.

По мнению Николая Старикова, Европа добровольно возрождает традиции Третьего рейха.

«Нацисты уничтожали славян, евреев и цыган по точно такому же принципу. Перед нами тот самый европейский расизм, который породил страшные нацистские концлагеря, только в более современной обертке, который затрагивает такие невинные вещи, как Интернет», — добавил эксперт.

Согласно словам публициста, российское государство должно придерживаться собственного вектора развития, не замечая откровенно расистских и провокационных выступлений европейских политиков.

«Честно говоря, Россия уже устала реагировать на все расистские высказывания. Я думаю, что отвечать нужно на расистские действия Европы. Когда, не дай бог, европейские державы объединятся и придут на нашу территорию, чтобы разделять людей и уничтожать их, вот тогда нужно будет конкретно реагировать. А до этого говорить с теми, кто абсолютно убежден в собственной исключительности, как говорят сейчас, контрпродуктивно.

Если европейцы решили, что они белая кость, а все остальные — какие-то недостаточно демократические, то убеждать их в обратном совершенно бессмысленно и бесполезно. Все попытки российской дипломатии объяснить Парижу, что мы тоже демократы, не найдут никакого понимания. Нужно строить свои Интернет, армию и экономику и поменьше обращать внимания на провокационные заявления Европы», — подытожил Стариков в разговоре с корреспондентом ФАН.

По словам Малькевича, выступления подобного толка являются следствием борьбы французского лидера за голоса избирателей.

«Рейтинги Макрона упали до рекордно низких позиций (22-27%), побив даже «рекорды» Франсуа Олланда (президент Франции в 2012–2017 гг. — Прим. ФАН). Это почти в два раза ниже, чем рейтинг одобрения Трампа (42-46%).

На носу выборы в Европарламент, которые вряд ли принесут какие-то успехи партии Макрона. Поэтому лидер Франции и пытается изобразить из себя главного защитника либерального миропорядка, ведь похвастать какими-то реальными достижениями он просто не может», — рассказал Федеральному агентству новостей главный редактор проекта USA Really.

В рамках форума Макрон представил «Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве», который предполагает мягкое регулирование в Интернете. Несмотря на то что документ был подписан делегациями 51 страны, Россия, Китай и США отказались подписывать меморандум.

Автор: Игорь Лукьянов

Источник: nstarikov.ru

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2 коммент.»

  • 20629 13320
    Ликвидатор 14 ноября 2018 в 11:33 Ссылка Пометить
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    писали, что это дворецкий ротшильдов. В открытую устанавливают рабовладельчество. и безнаказанно.

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  • 1876 464
    Слава 14 ноября 2018 в 13:37 Ссылка Пометить
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    А как раньше без Интернета жили? И это не изобретение русов, вислоносые придумали. Почему возмущаетесь?

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