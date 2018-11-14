Игра по чужим правилам

У нас очередной шпионский скандал. На этот раз с Австрией. Министр иностранных дел Карин Кнайсль (та самая, на свадьбу которой прилетал Путин) отменила визит в Россию, планировавшийся на начало декабря. Причина — задержание российского шпиона. Австрийская Kronen Zeitung сообщила, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ.

С точки зрения войны спецслужб — арест экс-разведчика факт ординарный, почти обыденный. Но есть несколько странных деталей. Местом скандала оказалась Австрия. Именно её канцлер Себастьян Курц отказался ввести санкции против Москвы после отравления в Солсбери и был едва ли не главным лоббистом Москвы в ЕС.

После ареста пенсионера-полковника он выступил со специальным заявлением, пообещав обсудить с руководством ЕС ситуацию.

И это не первый такой случай. До этого, точно так же резко испортились отношения с Грецией — еще одной традиционно дружественной страной. Там всего три месяца назад так же внезапно были раскрыты российские разведчики.

И это уже наводит на определённые выводы.

Складывается впечатление, что некие структуры с помощью таких шпионских скандалов методично «вышибают» те немногие остающиеся лояльными России страны. Но этот вывод, что называется, «капитана Очевидность». Важно другое — как вовремя под рукой у этих структур оказываются такие вот «шпионы-пенсионеры», «дипломаты под прикрытием», не говоря уже о «сладкой парочке» Баширов-Петров. Есть ощущение, что за предыдущие годы масштаб измены в отечественных спецслужбах достиг таких размеров, что их служебные сейфы давно превратилось в решето, и противник давно получил доступ и к картотекам агентуры, и к резидентурным сетям и к другой оперативной информации. И теперь лишь выбирает удобные моменты для нанесения ударов. И наносит!

В нынешних условиях это очень тревожный вывод. Не окажется ли в день «Х», что большая часть российских агентурных сетей давно работает под «колпаком» западных спецслужб и будет ликвидирована? Думаете фантазия? Напомню, благодаря всего одному супперагенту КГБ, Олдричу Эймсу, работавшему в контрразведывательном отделе ЦРУ, в конце 80-х была практически парализована работа ЦРУ в СССР.

Есть основания думать, что сегодня мы в такой же ситуации. Все 90-е — 2000-е мы были свидетелями побегов и переходов на сторону противника десятков высших офицеров наших спецслужб, которые словно соревновались в том, кто больше сдаст противнику российских секретов и тайн. Но, очевидно, что не меньшее их количество продолжает свою кротовью работу.

американский шпион полковник Михайлов

британский шпион Скрипаль

американский шпион полковник СВР Полеев

американский шпион генерал ГРУ Поляков

перебежчик в США генерал-майор КГБ Калугин

американский шпион полковник СВР Щербаков

Это только те, чьи имена «прозвучали» в прессе. Реальных перебежчиков на порядок больше! И это требует самых серьёзных выводов.