Главная » Вооруженные силы, События Настоящего, События прошлого

Игра по чужим правилам

14:19. 14 ноября 2018 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал:

ÐÐ³ÑÐ° Ð¿Ð¾ ÑÑÐ¶Ð¸Ð¼ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¸Ð»Ð°Ð¼

 

У нас очередной шпионский скандал. На этот раз с Австрией. Министр иностранных дел Карин Кнайсль (та самая, на свадьбу которой прилетал Путин) отменила визит в Россию, планировавшийся на начало декабря. Причина — задержание российского шпиона. Австрийская Kronen Zeitung сообщила, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ.

С точки зрения войны спецслужб — арест экс-разведчика факт ординарный, почти обыденный. Но есть несколько странных деталей. Местом скандала оказалась Австрия. Именно её канцлер Себастьян Курц отказался ввести санкции против Москвы после отравления в Солсбери и был едва ли не главным лоббистом Москвы в ЕС.

После ареста пенсионера-полковника он выступил со специальным заявлением, пообещав обсудить с руководством ЕС ситуацию.

И это не первый такой случай. До этого, точно так же резко испортились отношения с Грецией — еще одной традиционно дружественной страной. Там всего три месяца назад так же внезапно были раскрыты российские разведчики.

И это уже наводит на определённые выводы.

Складывается впечатление, что некие структуры с помощью таких шпионских скандалов методично «вышибают» те немногие остающиеся лояльными России страны. Но этот вывод, что называется, «капитана Очевидность». Важно другое — как вовремя под рукой у этих структур оказываются такие вот «шпионы-пенсионеры», «дипломаты под прикрытием», не говоря уже о «сладкой парочке» Баширов-Петров. Есть ощущение, что за предыдущие годы масштаб измены в отечественных спецслужбах достиг таких размеров, что их служебные сейфы давно превратилось в решето, и противник давно получил доступ и к картотекам агентуры, и к резидентурным сетям и к другой оперативной информации. И теперь лишь выбирает удобные моменты для нанесения ударов. И наносит!

В нынешних условиях это очень тревожный вывод. Не окажется ли в день «Х», что большая часть российских агентурных сетей давно работает под «колпаком» западных спецслужб и будет ликвидирована? Думаете фантазия? Напомню, благодаря всего одному супперагенту КГБ, Олдричу Эймсу, работавшему в контрразведывательном отделе ЦРУ, в конце 80-х была практически парализована работа ЦРУ в СССР.

Есть основания думать, что сегодня мы в такой же ситуации. Все 90-е — 2000-е мы были свидетелями побегов и переходов на сторону противника десятков высших офицеров наших спецслужб, которые словно соревновались в том, кто больше сдаст противнику российских секретов и тайн. Но, очевидно, что не меньшее их количество продолжает свою кротовью работу.

sh01.jpg

американский шпион полковник Михайлов

sh02.jpg

британский шпион Скрипаль

sh03.jpg

американский шпион полковник СВР Полеев

sh04.jpg

американский шпион генерал ГРУ Поляков

sh05.jpg

перебежчик в США генерал-майор КГБ Калугин

scale_1200.png

американский шпион полковник СВР Щербаков

Это только те, чьи имена «прозвучали» в прессе. Реальных перебежчиков на порядок больше! И это требует самых серьёзных выводов.

 

 

Источник: rusrand.ru

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Крутое пике рубля: фундаментальные причины, игра Запада и контригра России
Крутое пике рубля: фундаментальные причины, игра Запада и контригра России В ... России, а от чьей-то игры на бирже?! С точки зрения... принципах уже заставляет Россию играть в чужую игру по чужим правилам, что делает ее зависимой...
Кому и для чего нужны Олимпийские игры? И что нам с ними делать?
...сценариях соучаствуем?Краткая историческая справкаОлимпийские игры появились в культуре Древней ...Олимпии произошло и название игр.Современные Олимпийские игры были возрождены в конце... участвовать во всём этом, играя по чужим правилам и ничего не меняя, ...
Игра по чужим правилам
У нас очередной шпионский скандал. На этот раз с Австрией. Министр иностранных дел Карин Кнайсль (та самая, на свадьбу которой прилетал Путин) отменила визит в Россию, планировавшийся на начало декабря. Причина — задержание российского шпиона. Австрийская...
Игра Pokemon Go — обкатка методов управления толпой через облачные технологии-2
... игры от виртуальных вселенных со сложными законами и правилами ...виртуальная система со своими правилами поведения выплеснулась в ... оперы. Увлечённый виртуальными правилами человек начинает игнорировать правила..., пытаются вламываться в чужие дома и даже в...
Концептуальное управление Россией извне
... бессознательным противодействием концептуальных марионеток чужой МКУ, как в самом...лишь одно из множества проявлений чужой, внешней концептуальной обусловленности большинства ...Да, эти твари вынуждены «играть по правилам», определяемым Законами Космоса. Иначе...
Концептуальное управление извне
... бессознательным противодействием концептуальных марионеток чужой МКУ, как в самом...лишь одно из множества проявлений чужой, внешней концептуальной обусловленности большинства ...Да, эти твари вынуждены «играть по правилам», определяемым Законами Космоса. Иначе...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>