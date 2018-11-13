Я всеми студентами горжусь. Профессор Попов Михаил Васильевич

Сегодня наш гость – Михаил Васильевич Попов, философ, экономист, политический и общественный деятель. Кандидат экономических наук, доктор философских наук, профессор. Профессор кафедры социальной философии и философии истории Санкт-Петербургского государственного университета. Один из создателей Объединённого фронта трудящихся СССР, член Рабочей партии России. Президент Фонда рабочей академии (Фонда содействия обучению рабочих), действительный член Петровской академии наук и искусств. Поговорили о молодых годах, поступлении в университет, учебе, изучении марксизма и подняли ряд острых теоретических вопросов.

Источник: www.youtube.com