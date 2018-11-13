Вы хотите, наконец, разобраться, что такое чакры человека и в чем их значение?

Итак, утром Вы встаёте «бодрячком», полны сил и энергии, в первой половине дня более-менее трудитесь, силы заканчиваются когда рабочий день окончен, Вы приходите домой и падаете без сил на диван.

Куда мы тратим впустую жизненную энергию:

Заброшенное дело (обещание, долги) приводит к утечке жизненной энергии, которая незаметно для Вас концентрируется на дела, которые Вы не завершили.

Все мы жалеем себя и говорим, что завтра или уж точно с понедельника начнём им заниматься, а по факту – постоянного его откладываем и переносим на неопределённый срок.

Вскоре начинаются неосознанные упрёки, которые позже раздуваются в стресс и внутреннюю напряженность, страхи и неуверенность в себе, а вся ваша энергия уходит на эти переживания в окружающее пространство. Подобную проблему можно сравнить с компьютером, когда в диспетчере задач остается висеть какой-то незакрытый процесс, который не осознается, но все время пожирает ресурсы процессора или оперативной памяти (в нашем случае, внимание и силы).

Ложь

Когда человек лжет, ему приходится затрачивать уйму энергии на поддержание вымышленных образов, продуманных деталей, чтобы Вас не уличили во лжи… это действительно выматывает не меньше, чем разгрузка вагонов.

Дефицит общения с природой

Жизнь в городе выматывает сама по себе, нет ни минуты абсолютной тишины, ни шанса на отстранение от проблем.

Обиды и переживания

Организм тратит кучу жизненной энергии на работу в режиме перегрузки и/или стресса. Нет ни единой системы организма, на которой бы стресс не сказывался негативно. Кроме этого, неумение прощать, привычка держать в себе злость и обиду — негативные эмоции тянут из нас жизненную энергию и питаются ею, возрастая до невероятных размеров.

Болтовня

Жизнь слишком коротка для пустой болтовни Зачем тратить жизненную энергию на разговоры, которые не принесут пользы ни Вам, ни Вашему собеседнику? Такая болтовня заставляет Вас тратить не только энергию, но и бесценное время. Поэтому, если Вы чувствуете, что разговор теряет какой-либо смысл, то прекратите беседу.

Это же касается и внутреннего диалога. На него так же уходит много энергии и внимания (даже больше, чем на окружение и свою жизнь).

Недосып и недофиз

Откуда взяться жизненной энергии, если Вы не даете отдыха ни телу, ни душе в определённые интервалы времени? Сбой биоритмов приводит организм в недоумение: он больше не понимает, как можно справляться с поставленными перед ним задачами без четкого графика отдыха и работы, он недоумевает, почему все изменилось в привычном ритме работы и со временем устраивает забастовку.

Энергофакторы

Есть энергетические факторы, повлиять на которые мы не всегда можем. Однако остановить отток жизненной энергии, который имеет место при общении с неприятными людьми, может каждый! Главное – не злиться, а спокойно и с улыбкой на лице прекратить общение или ссору с неприятным Вам человеком, не давая ему насладиться Вашей уязвимостью.

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Tomasz Rut Tomasz Rut

Ветхий Завет, 1-27

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

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Недостаток энергии..дефицит энергии...нехватка энергии..болезнь..чакры как психоэнергетические центры человека...Как всё это взаимосвязано...

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Вы хотите, наконец, разобраться, что такое чакры человека и в чем их значение - понять, за что отвечают чакры?

В этой статье мы постараемся дать вам полный и подробный ответ на этот вопрос.

Здесь вы найдете наиболее детальное описание чакр человека и их значения. Простым и понятным языком с картинками, фото и примерами!

Итак, поехали!

Что такое чакры?

Зачем человеку чакры?

Кто вообще сказал, что у человека есть чакры?

Ну, рука, нога, голова, силиконовая грудь - понятно. Их видно невооруженным глазом и при желании их всегда можно измерить с помощью штангенциркуля.

А что делать с чакрами?

Кто их видел, кто их измерял?

Кто их щупал?

Каким прибором?

И как подтвердить эти измерения?

Кто может дать детальное описание чакр, достоверно рассказать о чакрах человека и их значении, а также об особенностях расположения чакр на теле человека?

А самое главное: как применить эту информацию на практике?

Что же это за зверь такой непонятный науке - чакры - и с чем их едят?

А может это просто выдумки воспаленного воображения или вообще ересь какая-то?

Чакры-чакры... А они вообще реальны? Они существуют?

Ведь большинство людей, услышав слово «чакры» начинают смотреть на того, кто имел неосторожность упомянуть это слово в их присутствии, каким-то недобрым и настороженным взглядом, крутить у виска и настойчиво интересоваться, а не в секту ли он попал?

Что такое чакры человека. Миф или реальность?

Оторвитесь, пожалуйста, на несколько секунд от чтения этой статьи.

Оглянитесь вокруг себя!

Смотрите очень внимательно!

Что вы видите?

Замечаете что-нибудь необычное вокруг себя?

Ну, кроме стола, стульев, стен, потолка...?

Нет...? Ничего не видите? Не слышите? Ничего особенного не ощущаете?

А между тем прямо сейчас через ваше тело и мозг проходят несколько десятков или даже сотен радиоволн различной частоты от антенн мобильной связи, wi-fi роутеров из соседних квартир и офисов, а также волны музыкальных и новостных fm-радиостанций.

Но вы их не видите и не слышите, верно?

Так может быть их нет, может это все выдумки, ересь, фантастика...?

Каких-то сотню лет назад это именно так и выглядело бы.

Но сейчас вы легко можете открыть свой лептоп, подключиться без физических проводов к интернету по wi-fi, поймать любимую радиостанцию в своем радиоприемнике и одновременно позвонить по мобильнику своей подруге, чтобы узнать у нее, верит ли она в чакры и есть ли они у нее :-)

Так что, как видите, не все, что реально существует в этом мире находится в видимом спектре восприятия человека. Но от того, что мы этого не видим, оно не становится менее реальным.

То же относится и к чакрам человека.

Просто, чтобы они стали видимыми, реальными и осязаемыми, их надо измерять особыми приборами.

Lifexpert

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Итак...

Что такое чакры? Не существует какой-то единой формулировки..

Чакры - это особые энергетические центры в энергоструктуре человека, которые отвечают за поглощение необходимых организму спектров энергии и информации из окружающего пространства, а также за вывод (выделение) энергии и информации из организма человека. Lifexpert

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Чакры - это психоэнергетические центры человека, которые представляют из себя место пересечения каналов, по которым протекает жизненная энергия человека. Также их называют вращающиеся водовороты энергий, проходящие вдоль нашего позвоночника. esoterics.info

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Чакры - это своеобразные энергетические центры в эфирном теле человека. Оно не совпадает с физическим, имеет немного больший размер. На его поверхности существует семь пар «воронок», из которых исходят и входят лучики, организующиеся в процессе контактов с иными людьми. - FB.ru

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Чакры (санскр. चक्र, cakra, букв. «круг», «колесо», «диск») в духовных практиках индуизма — точки концентрации психической энергии человека.-biograf.academic.ru

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Чакра, или падма в духовных практиках индуизма — психоэнергетический центр в тонком теле человека, представляющий собой место пересечения каналов нади, по которым протекает прана (жизненная энергия), а также объект для сосредоточения в практиках тантры и йоги. - Вики

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Представления о чакрах

Если спросить людей, которые не просто слышали слово "чакры", а работают с этим понятием на протяжении многих лет, об их ощущениях и представлениях, то в ответ вы услышите абсолютно противоречивые формулировки и умозаключения.

Чакры в представлении обычных людей

Люди с техническим складом ума описывают чакры посредством таких терминов, как "энергоинформационные поля", "энергоцентры", "оболочки, пронизывающие системы человека и излучающие в пространство", "ощущение напряженности поля, созданного между муладхарой и сахасрарой" и т.д.

Гуманитарии же при описании чакр выражаются более поэтично: например, о подъеме кундалини они говорят "я чувствую, как вверх от муладхары идет луч внутреннего света", а всю чакральную систему они описывают следующими словами "в моем теле распускаются семь лотосов".

Другими словами, каждый отдельно взятый человек представляет и описывает чакры по-своему.

Чакры с точки зрения науки

Как известно, официальная наука (в частности, анатомия) обнаружить чакры не смогла. Тем не менее, этой темой ученые интересуются постоянно. Что неудивительно, поскольку если через чакры проходит неизвестная науке энергия, то почему бы не попытаться выяснить что это за энергия и не научиться ею управлять.

На сегодняшний день у ученых не вызывает сомнения только тот факт, что энергоструктура человека так же реальна, как и его тело, и любые повреждения биополя также негативно отражаются на общем состоянии человека, как и повреждения тела.

Обобщение представлений о чакрах

Обобщая представления о чакрах разных людей можно отметить следующее.

Существует четкая граница между представлениями тех, кто активно интересуется и работает с чакрами, и тех, для кого чакры вообще не имеют никакого значения. Однако это отличие носит преимущественно методологический характер и никак не влияет на функциональность чакр. Точно также как не влияет на функциональность печени или почек то, что мы не видим, как они работают.

Пока чакры работают естественно и на полную мощность, то нам и не нужно задумываться о том, что это такое и как оно работает. Но вот если в жизни что-то не получается или появляются проблемы со здоровьем, то мы начинаем интересоваться способами, позволяющими нормализовать наше существование. И одним из таких способов зачастую оказывается работа с чакрами: как со всей чакральной системой в целом, так и с каждой чакрой в отдельности.

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Доктор Марк Хайман (Mark Hyman) в книге «Мозг. Обратная связь. Как наше тело и среда влияют на работу мозга» пишет:

Некоторые из людей, услышав термин дефицит энергии, отнесутся к этому скептически.

Они воспринимают любой дефицит, как явление временное. Потратил силы на ночной дискотеке, ну и что? Высплюсь и снова буду в норме.

Такое легкомыслие напрасно, все проблемы начинаются невидимо, а вопрос этот чрезвычайно серьёзный, поскольку от дефицита энергии организм может запросто пойти вразнос и неожиданно стать неуправляемым.

Энергией нужно дорожить.

Мы нуждаемся в ней, стремимся к ней, когда мы теряем её, то пытаемся вернуть. Все, что действует на наше здоровье, действует непосредственно через энергию.

Каждая функция организма со временем замрет, если организм не получит достаточного количества энергии для её поддержания. Как говорит американский доктор Марк Хайман, когда мы утрачиваем способность вырабатывать хоть какую-то энергию, это называется смерть.

Именно из-за дефицита энергии возможны разрыв аорты или сосудов мозга, внезапная остановка сердца и др. Если не пытаться сопротивляться дефициту энергии, значит добровольно подготавливать почву для неприятностей, с которыми организм уже не справится.

Недостаток энергии ведёт к раку, дистрофии сердца, быстрому старению. Американский ученый Марк Хайман в книге «Мозг. Обратная связь» утверждает, что аутизм, болезни Альцгеймера и Паркинсона, депрессия, биполярные расстройства, старение мозга связаны с дефицитом энергии.

Не надо думать, что это проблемы пожилых: многие из этих напастей могут поджидать даже внешне молодого и здорового человека. Дефицит энергии обычно проявляется чувством изнуренности и потери сил, усталостью, раздражением, ухудшением работы памяти, снижением точности, согласованности и ритмичности движений, постоянной сонливостью, безразличием, снижением иммунитета. источник

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Вашему вниманию предлагается новый флэш-медийный журнал "Чакры - особые энергетические центры в энергоструктуре человека".

Полностью журнал можно скачать в группе ВКонтакте "Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека". Членство в медиатеке платное (СИМВОЛИЧЕСКИ, а в ноябре на ваше усмотрение).

СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёхвариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).

Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4, которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) ителевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.

Уже выложены следующие журналы:

01. Музыка для снятия стресса

02. Химия чувств и боли в суставах: есть ли связь?

03. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»

04. Виброгимнастика Микулина. Как избежать закупорки вен, инфаркта и инсульта

05. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого

06. Идеальная жиросжигающая не-ДИЕТА или Обновление клеточной структуры

07. В. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения

08. Домашняя аптечка. Лекарство номер один при многих острых состояниях

09. Тибетские поющие чаши

10. В.В.Кирюшин. Коллекция шедевров классической музыки

11. Закон причинно-следственной связи (кармы)

12. Орнитотерапия: что лечат птичьи трели?

13. Суть жизни - Равновесия искать

14. Если болеет ребёнок, лечить надо ПАПУ и МАМУ

15. Очевидные признаки паразитарных поражений. Что делать?

16. Музыка, обеспечивающая выраженные целебные эффекты

Журналы предлагаются для САМОпомощи, САМОоздоровления,САМОпознания, САМОразвития, будут выкладываться с периодичностью 1-3в неделю и затронут многие сферы деятельности человека, так как именно ПРИЧИНА всегда порождает СЛЕДСТВИЕ.

Источник: cont.ws