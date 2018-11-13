Воспалительный процесс – естественная реакция иммунной системы. Захар Белинский (Арирадъ). Часть 2
Зачем организму воспаление.
Автор-сказитель – Захар Белинский (Арирадъ)
Часть 1 – https://youtu.be/qgMWATYp1lA
Воспаление – вредное явление с точки зрения официальной медицины. Врачи снимают воспаление, предупреждая воспалительные процессы, применяя противовоспалительные средства, тем самым, загоняя болезненный процесс вглубь организма. И фактически переводят заболевание в разряд хронических, усугубляя болезненное состояние организма и разрушая человека, укорачивая срок его жизни. Причём, можно смело утверждать, что руководители современной медицины, как коммерческой отрасли, делают подобное абсолютно сознательно. Сознательно разработали миф о якобы вреде воспалительного процесса, и перевернули понятие о лечении человека с ног на голову, поскольку вместо действий, направленных на полное излечение пациента, лишь удаляют симптомы и скрытое усугубление болезни.
На самом деле, воспаление – это биологически целесообразный защитный процесс, поскольку все заболевания –это проявление борьбы организма против внутренних и внешних болезнетворных факторов и попытка компенсировать, вызванные этими факторами, поражения.
Воспаление – это суть благо для человеческого организма.
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Источник: www.youtube.com