Воспалительный процесс – естественная реакция иммунной системы. Захар Белинский (Арирадъ). Часть 2

Зачем организму воспаление.



Автор-сказитель – Захар Белинский (Арирадъ)

Часть 1 – https://youtu.be/qgMWATYp1lA



Воспаление – вредное явление с точки зрения официальной медицины. Врачи снимают воспаление, предупреждая воспалительные процессы, применяя противовоспалительные средства, тем самым, загоняя болезненный процесс вглубь организма. И фактически переводят заболевание в разряд хронических, усугубляя болезненное состояние организма и разрушая человека, укорачивая срок его жизни. Причём, можно смело утверждать, что руководители современной медицины, как коммерческой отрасли, делают подобное абсолютно сознательно. Сознательно разработали миф о якобы вреде воспалительного процесса, и перевернули понятие о лечении человека с ног на голову, поскольку вместо действий, направленных на полное излечение пациента, лишь удаляют симптомы и скрытое усугубление болезни.

На самом деле, воспаление – это биологически целесообразный защитный процесс, поскольку все заболевания –это проявление борьбы организма против внутренних и внешних болезнетворных факторов и попытка компенсировать, вызванные этими факторами, поражения.

Воспаление – это суть благо для человеческого организма.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843

https://www.paypal.me/slavradio/



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com