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Воспалительный процесс – естественная реакция иммунной системы. Захар Белинский (Арирадъ). Часть 1

08:54. 13 ноября 2018 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:

Зачем организму воспаление.

Автор-сказитель – Захар Белинский (Арирадъ)
Часть 2 – https://youtu.be/hlCUEbzaxRY

Воспаление – вредное явление с точки зрения официальной медицины. Врачи снимают воспаление, предупреждая воспалительные процессы, применяя противовоспалительные средства, тем самым, загоняя болезненный процесс вглубь организма. И фактически переводят заболевание в разряд хронических, усугубляя болезненное состояние организма и разрушая человека, укорачивая срок его жизни. Причём, можно смело утверждать, что руководители современной медицины, как коммерческой отрасли, делают подобное абсолютно сознательно. Сознательно разработали миф о якобы вреде воспалительного процесса, и перевернули понятие о лечении человека с ног на голову, поскольку вместо действий, направленных на полное излечение пациента, лишь удаляют симптомы и скрытое усугубление болезни.
На самом деле, воспаление – это биологически целесообразный защитный процесс, поскольку все заболевания –это проявление борьбы организма против внутренних и внешних болезнетворных факторов и попытка компенсировать, вызванные этими факторами, поражения.
Воспаление – это суть благо для человеческого организма.

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Источник: www.youtube.com

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