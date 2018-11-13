ВАШ ЖИВОЙ МАКИЯЖ. ЧТО НА ЛИЦЕ ТВОЁМ?

Ресницы.Плохо открываются глаза по утрам? Видите небольшой налёт? Хотите посмотреть ближе?Знакомьтесь:Demodex folliculorum. Обитает в волосяных фолликулах. Вызывает усталость глаз, зуд, отек век и глаз. Малыш имеет удлинённое тело и его размер всего 0,27—048х0,048—0,064 мм.Живут ваши друзья короткой, в несколько недель, но весьма бурной жизнью. За этот короткий срок самка откладывает несколько кладок, с десятками яиц. Через 3 дня вылупляется новая партия, активно кормится и через неделю начинает размножаться. Вас не особо беспокоит их наличие как таковое. Ну почесыватесь иногда, помогая им заселять новые территории, да глаза трёте. Но вот отходы их бурной жизнедеятельности вместе с трупиками, умерших от старости и болезни вызывают раздражение медленно разлагаясь внутри фолликул.Клещ обнаружен у 90% населения планеты, но проблемы создаёт только тем у кого ослаблен иммунитет или особые аллергические реакции на их токсичные следы пребывания. Кроме ресниц клещ любит подбородок, брови, кожу лица. Косвенно связан со многими кожными заболеваниями.Поры носа, лба и щёк.В порах расположены сальные железы. А их в свою очередь больше любит Demodex brevis, и он в 2 раза меньше своего собрата (0,16—0,176х0,048 мм).Вместе со своим собратом, при наличии проблем с иммунитетом могут вызывать Розацею – болезнь характеризуемую большими розовыми и алыми угрями на лице. Которая в запущенном виде переходит в Ринофиму, с образованием наростов и обезображиванием лица. В последние годы всё больше исследований подтверждают связь этого вида клещей с Птириазом.Рот и губы.Человеческий рот содержит до 1000 различных типов бактерий и представляет отдельную экосистему. Здесь происходят настоящие баталии за еду и место для роста и развития цивилизаций. Самым интересным является вид Streptococcus mutans. Они перерабатывают сахарозу (а ещё глюкозу, фруктозу и лактозу) в молочную кислоту, которая разрушает зубную эмаль. В бешеной конкуренции эта грамположительная бактерия изобрела отдельный механизм крепления к вашим зубам. Слюна сама по себе является средством защиты и контроля вашего организма. Она содержит лизосомы – антибактериальные вещества для контроля численности бактерий, ионы фосфата и кальция – латать микротрещины в ваших зубах, множество узконаправленных белков. Некоторые служат пищей для бактерий, некоторые заставляют сворачиваться биопленки, чтобы затем смыть их слюной и проглотить – отправив в кислотный ад вашего желудка.Можно ли заразиться кариесом? Не в том смысле как вы только что подумали. Но можно так же как и с клещами. Постоянный контакт и обмен со слюной в которой содержится другой баланс микроорганизмов при слабом иммунитете приведет к изменению баланса у вас и вызовет рост Streptococcus mutans, которые разрушат эмаль.Уши.Здесь при должном невезении можно обзавестись Sarcoptes scabiei или чесоточным зуднем. Вообще он больше любит тыльную поверхность кистей, меж пальцевое пространство, подмышки и промежность. Но разве не хочется иногда почесать за ушком?По своему строению представляет что то вроде сосуще-грызущего трактора. Из-за чешуек и острых щетинок не может двигаться назад и вынужден постоянно грызть себе ходы вперед – под кожей. Вызывает зуд, способный свести вас с ума в считанные дни. Клещ белого или желтовато-белого цвета, самец до 0,23 мм длины и 0,19 мм ширины, самка до 0,45 мм длины и 0,35 мм ширины.Нос.Ваш нос вырабатывает до 1 литра целебной и полезной слизи в день. Большая часть которой попадает вам же в желудочно-кишечный тракт. Помимо лизоцимов, иммуноглобулинов, гликопротеинов и прочих веществ наша слизь содержит огромное количество веществ. Служащих одной цели – предотвратить вторжение в наши верхние дыхательные пути вирусов, грибков и бактерий. В норме слизь тонкая и прозрачная. Но в условиях мегаполиса – мы чаще всего находимся в условиях борьбы или активного распространения, так что не всё всегда идёт гладко.В случае инфекции слизь становится жёлтой или зелёной сгущается и меняет свой состав. И помимо прочего – постоянно испаряется, распространяя вокруг вас облака инфицированного аэрозоля. Настоящим атомным взрывом в этом плане является обычный чих, содержащий до 40 000 каплей и брызг, наполненных например вирусом Гриппа.Так что в обычной жизни слизистая вашего носа это антисептический агент, заполненный умирающими или размножающимися вирусами и бактериями, которыми вы активно делитесь с окружающими, иногда размазывая их по местам обитания кожных клещей на лице, вызывая видимо их крайнее удивление и отрывая от размножения.

Источник: nashaplaneta.su