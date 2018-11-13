Телесоскоб 09.11.2018

…то, что показывают в вашем телевизоре, может быть заразно.

Вы и сами не заметите, как начнете повторять то,

что в нем говорят, и жить, как вам навязывают.

Мы не в состоянии никого вылечить. Мы только диагностируем.

Берем телеобразец – и под микроскоп.

Меня зовут Антон Гришин. Здравствуйте.

Дмитрий Киселёв, телеведущий и генеральный директор МИА “Россия Сегодня” выступил в эфире ВГТРК и обратился к Российской Академии Образования:

«…определить границы невозможного и границы допустимого в свободе

самовыражения, в свободе слова. Я прямо поставил задачу сузить свободу

слова в России. Нам предстоит создать новую светскую этику, которая будет

принята обществом, сказал он. Нет эффективного общества без внутренних

запретов. И эта задача очень актуальная для Российской академии

образования».

Добавлю от себя – для нас это тоже актуальная задача.

Гости программы – Аскар Туганбаев, медиа-эксперт, интернет-продюсер и Анатолий Вассерман – журналист, публицист.

Источник – http://www.rline.tv/

Источник: vassermans.ru