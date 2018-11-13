Телесоскоб 09.11.2018
…то, что показывают в вашем телевизоре, может быть заразно.
Вы и сами не заметите, как начнете повторять то,
что в нем говорят, и жить, как вам навязывают.
Мы не в состоянии никого вылечить. Мы только диагностируем.
Берем телеобразец – и под микроскоп.
Меня зовут Антон Гришин. Здравствуйте.
Дмитрий Киселёв, телеведущий и генеральный директор МИА “Россия Сегодня” выступил в эфире ВГТРК и обратился к Российской Академии Образования:
«…определить границы невозможного и границы допустимого в свободе
самовыражения, в свободе слова. Я прямо поставил задачу сузить свободу
слова в России. Нам предстоит создать новую светскую этику, которая будет
принята обществом, сказал он. Нет эффективного общества без внутренних
запретов. И эта задача очень актуальная для Российской академии
образования».
Добавлю от себя – для нас это тоже актуальная задача.
Гости программы – Аскар Туганбаев, медиа-эксперт, интернет-продюсер и Анатолий Вассерман – журналист, публицист.
Источник – http://www.rline.tv/
Источник: vassermans.ru