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Сроки ремонта “Адмирала Кузнецова” и гибель “Хельге Ингстад”

14:13. 13 ноября 2018 Просмотров - 160 Один комментарий Опубликовал:


МО РФ прояснило ситуацию с авианосцем "Адмирал Кузнецов" после ЧП с затоплением плавдока ПД-50 и упавшим на палубу краном.
Согласно заявлению зам.министра обороны, повреждения от аварии на ПД-50 незначительные и ремонт будет продолжен. При этом были названы новые сроки сдачи корабля.

Ноябрь 2018.

Ремонтные работы завершатся в четвертом квартале 2022 года.
Модернизация тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" должна завершиться в четвертом квартале 2022 года. Об этом сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа в 2018 году заключен государственный контракт с акционерным обществом "Центр судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности с отдельными модернизационными работами тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" со сроком завершения обязательств по контракту в четвертом квартале 2022 года", – цитирует Интерфакс выступление Алексея Криворучко на селекторном совещании в Минобороны РФ.
По словам Алексея Криворучко, в ходе ремонта на крейсере заменят и отремонтируют элементы главной энергетической установки, модернизируют электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, а также средства, обеспечивающие эксплуатацию авиакрыла.

https://www.korabel.ru/news/comments/admiral_kuznecov_budet_remontirovatsya_esche_chetyre_goda.html

Сентябрь 2018.

Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВРК) "Адмирал Кузнецов" введен в плавучий док на ремонт с модернизацией, сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.
"Да, он встал в док", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что работы по ремонту и модернизации корабля планируется завершить к концу 2020 года. В первом полугодии 2021 года будут проведены испытания, и корабль будет передан ВМФ РФ.

https://ria.ru/defense_safety/20180920/1528952193.html – цинк

Как не трудно заметить, сроки сдачи корабля флоту сдвинулись почти на 1.5 года. Повлияла ли авария на изменения сроков окончания ремонта и модернизации, не разъясняют.

У соседей дела оказались еще хуже. "Хельге Ингстад", несмотря на канаты, которыми его привязали к берегу, пошел на дно.











Что случилось с "Хельге Ингстад"?
Он утонул.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авианосцы, адмирал кузнецов, норвегия, Россия, северный флот
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