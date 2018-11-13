Русская битва за престол, тайный знак Путина, запрет критики прививок

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Четвёртый выпуск

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран рассказывает о встрече Путина и Трампа в Париже, значении выборов на Донбассе, о том, кому выгоден запрет критики прививок и новинке издательства “Концептуал” – книге Дмитрия Григорьева “Смута. Русская битва за престол”.



Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

Смута. Русская битва за престол, Григорьев Дмитрий Андреевич

Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР



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