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Русская битва за престол, тайный знак Путина, запрет критики прививок

08:51. 13 ноября 2018 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Четвёртый выпуск

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран рассказывает о встрече Путина и Трампа в Париже, значении выборов на Донбассе, о том, кому выгоден запрет критики прививок и новинке издательства “Концептуал” – книге Дмитрия Григорьева “Смута. Русская битва за престол”.

Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

Смута. Русская битва за престол, Григорьев Дмитрий Андреевич

Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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