Платите за НАТО или нет!

Агент Дональд на связи.Трамп не теряет надежды заставить европейцев оплачивать выставленный США счет за оборону. При этом претензии насчет "учить немецкий" весьма позабавили, так как в первую мировую немцы до Парижа не дошли, будучи остановлены французами и англичанами в битве на Марне, при этом косвенно этому успеху способствовали действия русских войск в Восточной Пруссии. США никак не способствовали тому, что Париж был спасен от немецкого наступления – они сидели за океаном и зарабатывали на войне. И в войну они вступили тогда, когда шансы немцев на взятие Парижа были исчезающие малы, даже с учетом начавшегося распада Российской Империи. Но так ведь хочется выставить США главным победителем Кайзеровской Германии, хотя на западном фронте основную тяжесть боев вынесли французы и англичане.Ну а во вторую учить немецкий в Париже все-таки пришлось, тут с Трампом уже не поспоришь, но опять же к вопросу единой европейской армии это имеет мало отношения. Германия конечно претендует на европейское лидерство, но эти претензии скорее политического и экономического характера.Тем более, что бабушка Меркель, которую публично путают с женой Макрона (вот она, репутация!), на роль нового Кайзера или Гитлера никак не тянет.Макрон продолжает делать громкие заявления на тему самостоятельности Европы и Франции прежде всего потому, что его популярность внутри страны продолжает падать и в экономике ему похвастаться особо нечем, поэтому он столь активен в вопросах внешней политике, где он пытается отыгрывать роль самостоятельного политика претендующего на роль рулевого Европы, что конечно не признается Германией или Британией, и тем более всерьез не воспринимается в Вашингтоне, где в ответ на очередные фантазии Макрона следуют окрики через Твиттер. Сама идея европейской армии конечно давно напрашивается и обсуждается западно-европейским истеблишментом фрондирующим Вашингтону еще с середины "нулевых" и периодически озвучивается различными европейскими политиками и аналитическими центрами, но на практике ведущие европейские страны слишком тесно повязаны структурами НАТО.Поэтому годы идут, а создание единой европейской армии остается на уровне разговоров, которые в США воспринимают как типичную европейскую болтовню о самостоятельности, что наглядно и не в лучшую сторону отличает относительную субъектность Европы в оборонных вопросах от реальной субъектности Китая или России.

Источник: colonelcassad.livejournal.com