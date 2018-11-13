Платите за НАТО или нет!
17:23. 13 ноября 2018 Просмотров - 182 2 коммент. Опубликовал: brahman
Агент Дональд на связи.
Эммануэль Макрон предлагает создать свою собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но [вспомните] о Германии во время Первой и Второй мировых войн, чем это кончилось для Франции? Они были вынуждены учить немецкий язык в Париже, до того как туда пришли США. Платите за НАТО или нет!»
Трамп не теряет надежды заставить европейцев оплачивать выставленный США счет за оборону. При этом претензии насчет "учить немецкий" весьма позабавили, так как в первую мировую немцы до Парижа не дошли, будучи остановлены французами и англичанами в битве на Марне, при этом косвенно этому успеху способствовали действия русских войск в Восточной Пруссии. США никак не способствовали тому, что Париж был спасен от немецкого наступления – они сидели за океаном и зарабатывали на войне. И в войну они вступили тогда, когда шансы немцев на взятие Парижа были исчезающие малы, даже с учетом начавшегося распада Российской Империи. Но так ведь хочется выставить США главным победителем Кайзеровской Германии, хотя на западном фронте основную тяжесть боев вынесли французы и англичане.
Ну а во вторую учить немецкий в Париже все-таки пришлось, тут с Трампом уже не поспоришь, но опять же к вопросу единой европейской армии это имеет мало отношения. Германия конечно претендует на европейское лидерство, но эти претензии скорее политического и экономического характера.
Тем более, что бабушка Меркель, которую публично путают с женой Макрона (вот она, репутация!), на роль нового Кайзера или Гитлера никак не тянет.
Макрон продолжает делать громкие заявления на тему самостоятельности Европы и Франции прежде всего потому, что его популярность внутри страны продолжает падать и в экономике ему похвастаться особо нечем, поэтому он столь активен в вопросах внешней политике, где он пытается отыгрывать роль самостоятельного политика претендующего на роль рулевого Европы, что конечно не признается Германией или Британией, и тем более всерьез не воспринимается в Вашингтоне, где в ответ на очередные фантазии Макрона следуют окрики через Твиттер. Сама идея европейской армии конечно давно напрашивается и обсуждается западно-европейским истеблишментом фрондирующим Вашингтону еще с середины "нулевых" и периодически озвучивается различными европейскими политиками и аналитическими центрами, но на практике ведущие европейские страны слишком тесно повязаны структурами НАТО.
Поэтому годы идут, а создание единой европейской армии остается на уровне разговоров, которые в США воспринимают как типичную европейскую болтовню о самостоятельности, что наглядно и не в лучшую сторону отличает относительную субъектность Европы в оборонных вопросах от реальной субъектности Китая или России.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Либо запятую поставить. Платите, за НАТО или нет!
Либо вопросительный знак. Платите за НАТО или нет?
Либо переводчика нормального найдите.
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С потерей национальных армий, страны ЕС потеряют видимость суверенитета и многие страны откажутся от создания единой армии ЕС. Будут платить НАТО столько, сколько Трамп скажет.