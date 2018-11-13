Оккупация как оправдание
19:09. 13 ноября 2018 Просмотров - 699 8 коммент. Опубликовал: Серый
Ю́рий Ю́рьевич Бо́лдырев (род. 29 мая 1960, Ленинград) — советский и российский государственный и политический деятель, публицист, один из лидеров российского национально-патриотического движения.
Интервью Ю.Ю. Болдырева 2012 года , не потерявшее свою актуальность и сейчас,
Необходимо объединяться всем, кто за свою Родину! И никакого примирения не может быть с подзападными силами, которые отдают пакеты акций российских ключевых стратегических компаний катарским инвестиционным фондам, договариваются совместно использовать нашу территорию с теми, кто претендует на эту самую территорию или с участвовавшими в организации сдачи оптом наших природных ресурсов стратегическому противнику через протаскивание Закона «О соглашениях о разделе продукции»...!
Источник: www.youtube.com
loading...
Ю́рий Ю́рьевич Бо́лдырев (род. 29 мая 1960, Ленинград) — антисоветский и антироссийский деятель…(вернее будет)
Явлинский-Болдырев-Лукин – ядовитое такое”Яблоко”
loading...
Толстый тролль или глуп не по годам ?
Скорее тролль.. Уж очень вовремя попал в кампанию очернения Болдырева.
Хотя … тупость тоже не исключена….
Может быть и то, и другое вместе.
https://svpressa.ru/persons/yuriy-boldyrev/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://yuriboldyrev.ru/biografiya/
https://svpressa.ru/authors/yuriy-boldyrev/
loading...
Приветствую.Мне бы не хотелось,конечно…Но Воплощение не дремлет.Добро пожаловать в рубрику Вселенская Несправедливость-рубрику “нытиков”,по его высочайшему определению.Вам не кажется,что убрать с ЯП несколько ников и это будет вполне обычный,никчемный,никому не нужный “прокремлевский” сайт…Уже…до невменяемости доходит.
loading...
……..” И поэтому вы – не русские.
А я – русская.
Вам не нравится наш Президент.
А какой вообще бы вам понравился?
Тот, который отсидев 10 лет в тюрьме, метнулся в Швейцарию и там строит планы по свержению Путина?
Вам ведь, тролли, совершенно не важно, что у него руки по локоть в крови.
Или, может быть, ваш Навальный – достойный кандидат в президенты? ” ……..
Воплощение просматривает материал , перед тем , как его разместить ? Или это сугубо коммерческий проект ?
В приведённом отрывке из “Я русская. Ответ интернет троллям всех мастей ” …
Вот кроме Путина, просто некому. А если не Путин, то обязательно придут Ходорковский или Навальный….
Как-будто из 145 миллионов жителей России нет ни одного порядочного, умного. Манипуляция населением прокремлёвскими троллями ,этот якобы ответ троллям. И это размещается … Для чего ?
Да и вопрос возникает. Я не люблю мужичка на каблуках, да если и не только я, то все не любящие автоматически становятся не русскими. А вот хочешь быть русским, уж будь добр возлюби …. . Не было Пу, где были все русские – мучались от нереализованной любви, смутно их терзавшей ? А когда не станет Пу, куда денутся … Со своей многотысячелетней культурой, Пушкиным и Лермонтовым, Достоевским и Тургеневым ?
Смысл сайта … В чём ?
loading...
У вас просто болит душа.Вам кажется-”Как-так,неужели не видно,неужели не понятно,ЭТО ВИДНО ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ”.Я вас разочарую.К сожалению, рано страдать душой.Прям неадекватно.
Помните,может быть,я вам написал-”И вы,и я,знаем что будет”.Вы-предполагаете.Ну…не знаю…как-то побеждайте эмоции.Во-первых,эмоции возбуждают тролли,во-вторых,берегите себя.И последнее…Воплощение и его “отец нации”-это не тот “отец нации”,и не той нации,за которую у вас должно болеть сердце.Что один,что второй-там от людей,только поп.
У вас не должно болеть сердце.Здесь Бога-нет.Здесь русских…единицы.
Не принимайте близко к сердцу.Принимайте близко к мозгу.
Вам нужно писать в конце-С уважением Ъ”,или без скотского пиетета и так уважение чувствуется….
loading...
Надуваешь, Серый, свои унылые серые пузыри, навешиваешь на них своих кумиров. Плывут они, постепенно сдуваясь вместе с кумирами,источая при этом твою серую сущность.
loading...
Посмотрел только первый ролик. С Болдыревым согласен. Читателей нет, поэтому заканчиваю писать.
loading...
Такие,как Болдырев -умных,прожженых хватает в России.Беда одна- все работают против России. в своё время и он приложил руку к развалу России,а пора бы уже и на “покой”.