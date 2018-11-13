Оккупация как оправдание

Ю́рий Ю́рьевич Бо́лдырев (род. 29 мая 1960 , Ленинград ) — советский и российский государственный и политический деятель, публицист , один из лидеров российского национально-патриотического движения.

Интервью Ю.Ю. Болдырева 2012 года , не потерявшее свою актуальность и сейчас,

Необходимо объединяться всем, кто за свою Родину! И никакого примирения не может быть с подзападными силами, которые отдают пакеты акций российских ключевых стратегических компаний катарским инвестиционным фондам, договариваются совместно использовать нашу территорию с теми, кто претендует на эту самую территорию или с участвовавшими в организации сдачи оптом наших природных ресурсов стратегическому противнику через протаскивание Закона «О соглашениях о разделе продукции»...!

Источник: www.youtube.com