Мозаика “Пловец и чайка”

Источник: colonelcassad.livejournal.com
Было бы смешно, если бы не было грустно. Но закрасили уже https://www.niann.ru/?id=531859
Аффтару, сотварившему, уже закрашенную, фреску немедля выдать малиновые штаны с руковами!
Усматривается во вновь обретенной фреске рука восточного художника )))Интересно, где бригаду подрядчик нанимал: в таджикской или узбекской общине?
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Было бы смешно, если бы не было грустно. Но закрасили уже https://www.niann.ru/?id=531859
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Аффтару, сотварившему, уже закрашенную, фреску немедля выдать малиновые штаны с руковами!
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Усматривается во вновь обретенной фреске рука восточного художника )))
Интересно, где бригаду подрядчик нанимал: в таджикской или узбекской общине?