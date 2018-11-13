Главная » Невероятное в мире, Творчество

Мозаика “Пловец и чайка”

08:54. 13 ноября 2018 Просмотров - 262 3 коммент. Опубликовал:


Мозаика на фасаде бассейна в Нижнем Новгороде. До и после реставрации.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: идиоты, нижний новгород, творцы, юмор
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

3 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>