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Двигатель Юрия Баурова работал против законов физики?

08:48. 13 ноября 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

В 2013 году, ряд российских СМИ публиковали материалы, посвященные дню Космонавтики, в которых рассказывали о разработках Юрия Баурова, члена Российской академии космонавтики, руководителя лаборатории перспективных энергетических систем ЦНИИмаша. Так чем же смог вызвать Бауров интерес в такой день?

Юрий Алексеевич Бауров

Юрий Алексеевич Бауров

Одним занимательным опытом, проведенным в стенах ЦНИИмаша в Королеве еще в 2003 году. Суть эксперимента простая — демонстрация двигателя нового типа (с возможным применением в космическом пространстве). На лабораторном столе, на точных весах, был установлен и закреплен механизм, созданный Юрием Бауровым.

Двигатель Баурова

Двигатель Баурова

В присутствии сотрудников лаборатории, ученых и журналистов, сам Бауров включал рубильник, подавая электрический ток, двигатель начинал работать, частота вращения возрастала… пять тысяч оборотов и, словно по волшебству, стрелка весов чуть сдвигалась, показывая уменьшение веса устройства. Не намного, всего на 0,025% от массы стокилограммового двигателя, около двадцати пяти граммов.

Рисунок к патенту №2091976. Способ генерирования механической энергии и устройство для его осуществления. Автор Бауров Ю.А.

Рисунок к патенту №2091976. Способ генерирования механической энергии и устройство для его осуществления. Автор Бауров Ю.А.

Смехотворные цифры? Ничуть, если провести сравнение, говорил Бауров в интервью. Появившаяся тяга в тридцать раз больше, чем у лучших космических электрореактивных установок для корректировки орбит космических аппаратов. Мало того — двигатель не требовал топлива. То есть — вообще никакого. Только первоначальный импульс, необходимый для раскручивания, после которого работал без подвода энергии извне. А вот это звучит фантастически. Неужто, опять “вечный”двигатель?

Двигатель Баурова

Двигатель Баурова

Нет, изобретатель так не считал. Бауров – кандидат технических наук, работник одного из ведущих космических институтов с мировым именем. Автор ряда патентов, и не только российских, а и зарубежных. Публикации о двигателе обошли ведущие мировые научные журналы, эксперименты повторно показывались в разных городах, странах и институтах. Да и руководство ЦНИИМаша, пусть и осторожно, но дало «добро» на демонстрацию СМИ разработок Баурова. Значит, в отличии от выдуманных “вечных”, это устройство действительно работало.

Рисунок к патенту №2091976. Способ генерирования механической энергии и устройство для его осуществления. Автор Бауров Ю.А.

Рисунок к патенту №2091976. Способ генерирования механической энергии и устройство для его осуществления. Автор Бауров Ю.А.

Просто работу двигателя Баурова объяснить понятиями официальной физики пока не могут. Кроме «основного» демонстрируемого эффекта (развитие тяги), двигатель Баурова позволял увеличивать КПД энергоустановок, в которых он применялся. В 2013 году Юрий Алексеевич жил в Италии, куда его «переманили» для работы над высокоэффективными установками… правда, не для космоса, а для теплиц. Бауров всегда был нацелен на практическое применение своих изобретений. Не пустили в космос – будет работать на Земле.

"Теория бюона". Автор Ю.А.Бауров

“Теория бюона”. Автор Ю.А.Бауров

Юрий Алексеевич Бауров, при всей своей нацеленности на результат, автор собственной теоретической модели физического пространства, с помощью которой, в частности, пытается объяснить возникновение «непонятной» официальной физике энергии, питающей двигатель. Ведь «скрытую» массу и энергию Вселенной пока до конца не объясняет ни одна из предложенных современной физикой моделей.

Еще один “сумасшедший ученый”, скажет кто-то. Но ведь двигатель работал! К сожалению, почему на самом деле свернули работы по этому устройству, данных нет. И, что сегодня происходит в жизни и научных исследованиях Юрия Алексеевича Баурова, узнать тоже не удалось.

Источник: www.kramola.info

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