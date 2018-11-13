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Чтобы русский народ ни о чем не беспокоился

09:30. 13 ноября 2018 Просмотров - 157 4 коммент. Опубликовал:


Послание японского контр-адмирала по случаю начала иностранной интервенции во Владивостоке.





https://poltora-bobra.livejournal.com/1405702.html – цинк

Благодетелей "сочувствующих русскому народу" с Дальнего Востока полностью прогнали лишь к 1925 году.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1918, газеты, гражданская война, интервенция, революция, Япония, японская империя
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4 коммент.»

  • 1210 1101
    Дана 13 ноября 2018 в 11:04 Ссылка Пометить
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    Сейчас по всем “фронтам” идёт такая анти ре волюционная пропаганда, что только держись! И рассчитана она, прежде всего, на молодёжь и на тех взрослых уже, которые обучались после победы контр ре волюции в нашей стране. Вытаскивают хроники под соответствующий текст, факты и тд и тп, да и тут тоже достаточно тех, кто рассказывает, как хорошо было до ре волюции жить. Забывают сказать только, кому хорошо жилось. А тут и дитя юриста продвигает “новые” обращения между людьми – барин, хозяин, кулак, сударь, сударыня… далее,наверное, пойдёт – ваше благородие, ваша светлость, ваше царское величие… Не спите, жених грядёт!

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    • 2579 1105
      XAPOH Дана 13 ноября 2018 в 11:50 Ссылка Пометить
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      Если до революции народу плохо жилось, то ответьте на вопрос: Почему население России (особенно русское) при монархии увеличивалось, а при большевиках и либераcтах/дepьмoкpaтax сокращается?

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    • 1991 1777
      жора шапов Дана 13 ноября 2018 в 11:55 Ссылка Пометить
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      А чем плохо обращение “сударь” и “сударыня” вместо , например, “Эй” ?

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  • 2579 1105
    XAPOH 13 ноября 2018 в 11:53 Ссылка Пометить
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    Пожалел волк кобылу, оставил хвост и гриву!

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