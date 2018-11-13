Чтобы русский народ ни о чем не беспокоился
09:30. 13 ноября 2018 Просмотров - 157 4 коммент. Опубликовал: brahman
Послание японского контр-адмирала по случаю начала иностранной интервенции во Владивостоке.
https://poltora-bobra.livejournal.com/1405702.html – цинк
Благодетелей "сочувствующих русскому народу" с Дальнего Востока полностью прогнали лишь к 1925 году.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Сейчас по всем “фронтам” идёт такая анти ре волюционная пропаганда, что только держись! И рассчитана она, прежде всего, на молодёжь и на тех взрослых уже, которые обучались после победы контр ре волюции в нашей стране. Вытаскивают хроники под соответствующий текст, факты и тд и тп, да и тут тоже достаточно тех, кто рассказывает, как хорошо было до ре волюции жить. Забывают сказать только, кому хорошо жилось. А тут и дитя юриста продвигает “новые” обращения между людьми – барин, хозяин, кулак, сударь, сударыня… далее,наверное, пойдёт – ваше благородие, ваша светлость, ваше царское величие… Не спите, жених грядёт!
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Если до революции народу плохо жилось, то ответьте на вопрос: Почему население России (особенно русское) при монархии увеличивалось, а при большевиках и либераcтах/дepьмoкpaтax сокращается?
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А чем плохо обращение “сударь” и “сударыня” вместо , например, “Эй” ?
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Пожалел волк кобылу, оставил хвост и гриву!