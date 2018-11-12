Выживший при Цусиме. Неизвестная история крейсера «Аврора»

24 мая 1900 года в присутствии императора Николая II был спущен на воду крейсер «Аврора».

Главным событием в истории крейсера «Аврора» считается холостой выстрел, ставший сигналом к штурму Зимнего дворца в ходе Великой Октябрьской социалистической революции.О главном же военном событии в истории крейсера — участии «Авроры» в трагическом для русского флота Цусимском сражении — известно значительно меньше.«Аврора» — несомненно, везучий корабль. Крейсер, чьи технические характеристики значительно уступали самым современным кораблям того времени, не просто сумел уцелеть в сражении, но и избежал позорной участии спускания флага перед победившим противником.Корабль, спуск которого на воду состоялся 24 мая 1900 года в присутствии императора Николая II и императриц Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны, был принят в состав русского флота в июне 1903 года и к моменту начала русско-японской войны был одним из новейших.Новейших, но отнюдь не самых совершенных. Проблемы с «Авророй» начались на стадии проектирования и не заканчивались никогда. Сроки выполнения работ по постройке судна неоднократно срывались, а когда дело дошло до испытаний, то инженеры хватались за голову от огромного количества недочётов и недоделок. Из-за перегруженности казённых верфей в Петербурге, где шло строительство «Авроры», работы по её строительству велись в спешке и одновременно при недостатке рабочих рук.Машины и котлы «Авроры» оказались ненадёжными, крейсер так и не достиг планируемых показателей скорости, было немало вопросов и к вооружению корабля.Испытания крейсера в начале 1903 года продолжались, и для доведения «Авроры» до ума требовалось ещё немало времени, но его не было. Обострившаяся обстановка на Дальнем Востоке требовала немедленного усиления Тихоокеанской эскадры, для чего на Балтике формировался специальный отряд кораблей. Морское министерство намеревалось включить в этот отряд и «Аврору», для чего было приказано завершить испытания как можно скорее.16 июня 1903 года «Аврора» официально вошла в состав Российского императорского флота и практически сразу была включена в состав отряда контр-адмирала Вирениуса, сосредотачивавшийся на Средиземном море для скорейшего следования в Порт-Артур.25 сентября 1903 года «Аврора» под командованием капитана 1-го ранга Сухотина покинула Большой Кронштадский рейд, отправившись на соединение с отрядом Вирениуса.В этом походе у «Авроры» возникла масса технических неисправностей, в том числе очередные проблемы с машинами, вызвавшие крайнее недовольство у командования. Находясь в Суэце, экипаж вынужден был устранять проблемы с рулевым приводом. В Джибути 31 января 1904 года «Аврору» застало известие о начале войны с Японией, а 2 февраля — высочайшее повеление о возвращении в Россию.До русской военной базы в Либаве «Аврора» добралась 5 апреля 1904 года, на чём и завершился её первый поход.Военная ситуация для России складывалась неблагоприятно, и русское командование приняло решение о формировании Второй Тихоокеанской эскадры, которой предстояло пройти через три океана и изменить ситуацию на морском театре военных действий.На «Авроре» были проведены работы по устранению технических недостатков и усилению средств вооружения. Новым командиром «Авроры» стал капитан 1-го ранга Евгений Егорьев.2 октября 1904 года Вторая Тихоокеанская эскадра четырьмя отдельными эшелонами вышла из Либавы для следования на Дальний Восток. «Аврора» возглавила третий эшелон кораблей в составе миноносцев «Безупречный» и «Бодрый», ледокола «Ермак», транспортов «Анадырь», «Камчатка» и «Малайя». 7 октября русские корабли были разделены на небольшие отряды. «Аврора» попала в 4-й отряд под командованием контр-адмирала Оскара Энквиста и должна была двигаться вместе с крейсером «Дмитрий Донской» и транспортом «Камчатка».Напряжение, царившее на русских судах, привело к тому, что в Северном море, у берегов Великобритании, русская эскадра приняла рыболовецкие корабли за вражеские миноносцы. В поднявшемся хаосе русские моряки обстреляли не только рыбаков, но и друг друга.В результате такого «дружеского огня» «Аврора» получила повреждения, а судовой священник отец Анастасий был смертельно ранен.Дальнейший поход проходил достаточно спокойно. Команда на «Авроре» подобралась сплочённая, чему немало способствовал её командир.Старший судовой врач Кравченко писал в своём дневнике: «Первое впечатление от "Авроры" самое благоприятное. Команда весёлая, бодрая, смотрит прямо в глаза, а не исподлобья, по палубе не ходит, а прямо летает, исполняя приказания. Всё это отрадно видеть. На первых же порах меня поразило обилие угля. Много его на верхней палубе, а в батарейной палубе ещё больше; три четверти кают-компании завалены им. Духота поэтому нестерпимая, но офицерство и не думает унывать и не только не жалуется на неудобства, а напротив, с гордостью сообщает мне, что до сих пор их крейсер по погрузке был первым, брал первые премии и вообще на очень хорошем счету у адмирала».Досуг на «Авроре» обеспечивала самодеятельная театральная труппа из моряков и офицеров, чьи постановки высоко ценили и моряки с других кораблей.Экипаж «Авроры» был очень силён и в вопросе погрузки угля. Так, 3 ноября на «Аврору» в условиях нестерпимой жары погрузили 1300 тонн угля с темпом 71 тонна в час, что было лучшим результатом на всей эскадре. А в последних числах декабря 1904 года при новой загрузке топлива моряки «Авроры» побили свой же рекорд, показав результат 84,8 тонны угля в час.Если настроения команды и её подготовка тревоги у капитана Егорьева не вызывали, то вот о самом корабле этого сказать было нельзя. Лазарет и операционная устроены были так скверно, что ими в тропиках совершенно нельзя было пользоваться. Пришлось приспособлять новые помещения, устраивать возможную защиту их от артиллерийского огня. Вся провизия была сосредоточена почти в одном месте, а потому в случае затопления этой части судна 600 человек остались бы без еды. Многое в этом роде пришлось исправить. На верхней палубе пришлось устроить из запасных булливиновских противоминных сетей защиту от попаданий деревянных осколков мачт и траверзы из таких же сетей с матросскими койками для защиты прислуги орудий. Выломаны и убраны внутренние деревянные щиты бортов, могущие дать массу осколков», — писал командир «Авроры» в марте 1905 года, когда встреча с неприятелем уже близилась.1 мая 1905 года Вторая Тихоокеанская эскадра после некоторой реорганизации и кратких приготовлений оставила берега Аннама и направилась во Владивосток. «Аврора» заняла своё место с правой наружной стороны колонны транспортов в кильватер крейсеру «Олег». 10 мая при полном штиле состоялась последняя угольная погрузка, уголь принимался с расчётом иметь ко входу в Корейский пролив запас, которого должно было хватить до Владивостока. Вскоре после отделения транспортов крейсера «Олег», «Аврора», «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах» вместе с третьим броненосным отрядом составили левую кильватерную колонну.В ночь на 14 мая 1905 года русская эскадра вошла в Корейский пролив, где её уже ждали японские корабли.Для «Авроры» Цусимское сражение началось с перестрелки с японскими кораблями в 11:14. В начале боя «Аврора» поддержала огнём крейсер «Владимир Мономах», который вёл перестрелку с японским крейсером-разведчиком «Идзуми», заставив последний отойти.С появлением третьего и четвёртого японских отрядов, которые предприняли атаку на русские транспорты, «Аврора», прикрывавшая транспортные суда, оказалась под мощным огнём противника. Крейсер получил первые повреждения.Но по-настоящему тяжело экипажу «Авроры» пришлось около трёх часов дня, когда японские корабли сумели подойти на близкое расстояние и поставить русские крейсеры под перекрёстный огонь. Повреждения следовали одно за другим, в результате одного из попаданий начался пожар в опасной близости от бомбового погреба, чреватый взрывом боезапаса. Лишь благодаря самоотверженности моряков «Авроры» катастрофу удалось предотвратить.В 15:12 75-миллиметровый снаряд попал в трап переднего мостика. Его осколки и обломки трапа попали через смотровую щель в рубку и, отразившись от её купола, разлетелись в разные стороны, ранив всех находившихся в рубке. Командир «Авроры», капитан 1-го ранга Евгений Романович Егорьев, получил смертельное ранение в голову и вскоре скончался. Командование кораблём принял один из старших офицеров.Спустя двадцать минут «Аврора» с трудом увернулась от вражеской торпеды. Попадание 203-милиметрового японского снаряда привело к пробоинам, в результате которых было затоплено отделение носового торпедного аппарата.Несмотря на потери и повреждения, «Аврора» продолжала вести бой. Осколками шесть раз сбивало флаг корабля, но русские моряки снова водружали его на место.Около половины пятого вечера русские крейсеры оказались прикрытыми от огня японцев колонной русских броненосцев, что дало экипажу «Авроры» время отдышаться.Окончательно артиллерийский бой завершился около семи вечера. Поражение русской эскадры было очевидным. Уцелевшие корабли не сохранили общий строй и управление, оставшаяся в строю часть эскадры уходила с места сражения, в буквальном смысле кто куда.К вечеру 14 мая на «Авроре» погибли её командир Евгений Егорьев, а также девять матросов. Ещё пять матросов скончались от ран. Ранения получили 8 офицеров и 74 нижних чина.К десяти вечера крейсерский отряд адмирала Энквиста насчитывал три корабля — помимо «Авроры», это были «Олег» и «Жемчуг». В темноте японские миноносцы пытались атаковать русские суда, и «Авроре» за ночь с 14 на 15 мая пришлось более десяти раз уклоняться от японских торпед.Адмирал Энквист несколько раз попытался повернуть крейсеры на Владивосток, но путь преграждали японцы, а в возможность прорыва флотоводец уже не верил.В результате крейсеры взяли курс на юго-запад, выйдя из Корейского пролива и оторвавшись от миноносцев противника.Ночь была жаркой для врачей «Авроры»: те, кто в горячке боя не обращал внимания на раны, потянулись в лазарет. Оставшиеся в строю занимались мелким ремонтом, ожидая новых атак японцев.За время Цусимского сражения «Аврора» выпустила по врагу 303 152-миллиметровых, 1282 75-миллиметровых и 320 37-миллиметровых снарядов.В полдень 15 мая на «Аврору» перешёл адмирал Энквист со штабом, приняв командование над потерявшим командира крейсером. Около четырёх часов дня в море были похоронены погибшие и умершие от ран матросы; тело капитана Егорьева собирались похоронить на берегу.Русский отряд уходил всё дальше от Владивостока, взяв курс на Манилу. На пути в этот порт 21 мая было предано морю тело капитана Егорьева, так как сохранить его для похорон на берегу более не представлялось возможным.Через два часа с «Авроры» заметили военную эскадру, которую первоначально приняли за японцев, однако корабли оказались американскими — филиппинский порт Манила находился под контролем США. В тот же день «Аврора» и другие русские корабли бросили якорь в порту Манилы.Соединённые Штаты в русско-японской войне официально занимали нейтральную позицию, однако негласно выражали поддержку Японии. Поэтому 24 мая находившийся в Маниле американский адмирал Трэн получил директиву из Вашингтона — русские корабли должны либо разоружиться, либо покинуть порт в течение 24 часов.Адмирал Энквист запросил Петербург и получил следующий ответ: «Ввиду необходимости исправить повреждения разрешаю вам дать обязательство американскому правительству не участвовать в военных действиях. Николай».В данной ситуации это решение было единственно правильным — повреждённые русские корабли уже никак не могли изменить ситуацию, сложившуюся после поражения при Цусиме. Война подходила к неутешительному для России итогу, и требовать от моряков новых жертв было уже бессмысленно.26 мая 1905 года команда «Авроры» дала американской администрации подписку о неучастии в дальнейших боевых действиях, с крейсера были сняты и сданы в американский арсенал замки орудий. Война для экипажей русских судов завершилась.40 раненых с «Авроры» были отправлены в американский госпиталь. Спустя несколько дней нанятые местные рабочие приступили к ремонту крейсера.Чем дольше продолжалось вынужденное пребывание в Маниле, тем сильнее падала дисциплина на «Авроре». Новости о революционных волнениях в России вызвали брожение среди низших чинов, которое офицерам с трудом, но всё-таки удалось успокоить.Ремонт «Авроры» был завершён в августе 1905 года, незадолго до того, как в Портсмуте был подписан мирный договор между Россией и Японией. Русские суда начали подготовку к возвращению домой. Новым командиром «Авроры» был назначен капитан 2-го ранга Барщ.10 октября 1905 года, после окончательного утверждения сторонами русско-японского договора, официальный Вашингтон снял все ограничения на действия русских кораблей.Утром 15 октября «Аврора» в составе отряда кораблей, которым было предписано вернуться на Балтику, взяла курс на Россию.Обратный переход был также длительным. Новый 1906 год «Аврора» встретила в Красном море, где получила приказ следовать в Россию самостоятельно. При этом на её борт перешли 83 моряка с крейсера «Олег», подлежавших демобилизации. После этого «Аврора» превратилась в настоящий «крейсер дембелей» — из экипажа самой «Авроры» должны были демобилизоваться по возвращению в Россию около 300 нижних чинов.В начале февраля 1906 года, во время стоянки во французском Шербуре, произошёл инцидент, пророчески указавший на будущую славу «Авроры» как корабля революции. Французская полиция получила информацию, что экипаж судна закупил партию револьверов для революционеров в России. Обыск на «Авроре», однако, никаких результатов не дал, и крейсер продолжил путь домой.19 февраля 1906 года «Аврора» бросила якорь в порту Либавы, завершив самый длительный в своей истории военный поход, продлившийся 458 дней.10 марта 1906 года, после увольнения всех матросов, подлежащих демобилизации, в экипаже крейсера осталось чуть более 150 человек. «Аврора» была переведена в резерв флота.До главного выстрела крейсера оставалось 11 с половиной лет…

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com