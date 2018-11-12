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Сводки от ополчения Новороссии 12 ноября 2018

11:28. 12 ноября 2018 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:

«Мы живем в подвале – это и есть моя квартира», – житель Спартака

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Карта обстрелов 12 ноября 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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ВСУ нанесли удары по окраинам Донецка и Горловки

ВСУ нанесли удары по окраинам Донецка и Горловки | Русская весна

Минувшим вечером вооруженные формирования Украины открыли огонь по окраинам Донецка и н. п. Зайцево под Горловкой, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В результате обстрела произошло возгорание нежилого дома по адресу ул. Полетаева, 173. Из-за продолжающего обстрела пожарные расчеты МЧС ДНР не могли подъехать к месту происшествия для тушения пожара. По имеющейся информации, жертв среди мирного населения нет.

Глава администрации Горловки Иван Приходько уточнил, что обстрел со стороны ВСУ производился из миномёта и пулемёта „Утёс”.

«Зайцево. Ул. Полетаева 173 — горит. Прямое попадание снаряда. Продолжается обстрел из миномёта в районе ул Полетаева. Так же ВСУ работает из Утёса».

Также сообщается, что киевские каратели вечером открыли огонь по северному пригороду Донецка — району населённого пункта Спартак. 

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населённых пунктов Авдеевка — Спартак. Выпущено две мины калибром 120 мм, а также используются крупнокалиберные пулемёты», — сказано в заявлении СЦКК.

Также оккупанты открыли огонь примерно в 20:40 из направления вентиляционного ствола шахты «Бутовская», уточнили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинские силовики обстреляли Зайцево. Горит дом

архивное фото

Украинские силовики ведут обстрел окраин подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловки, горит дом, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

“Сегодня в 21.00 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по Зайцево (окраины Горловки — ред.). В результате обстрела произошло возгорание нежилого дома… Из-за продолжающего обстрела пожарные расчеты МЧС ДНР не могут подъехать к месту происшествия для тушения пожара. По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет”, — сказал представитель ведомства
.

Выборы глав и депутатов Народных советов прошли в ДНР и ЛНР в воскресенье. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

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