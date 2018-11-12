Сводки от ополчения Новороссии 12 ноября 2018

Минувшим вечером вооруженные формирования Украины открыли огонь по окраинам Донецка и н. п. Зайцево под Горловкой, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В результате обстрела произошло возгорание нежилого дома по адресу ул. Полетаева, 173. Из-за продолжающего обстрела пожарные расчеты МЧС ДНР не могли подъехать к месту происшествия для тушения пожара. По имеющейся информации, жертв среди мирного населения нет.

Глава администрации Горловки Иван Приходько уточнил, что обстрел со стороны ВСУ производился из миномёта и пулемёта „Утёс”.

«Зайцево. Ул. Полетаева 173 — горит. Прямое попадание снаряда. Продолжается обстрел из миномёта в районе ул Полетаева. Так же ВСУ работает из Утёса».

Также сообщается, что киевские каратели вечером открыли огонь по северному пригороду Донецка — району населённого пункта Спартак.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населённых пунктов Авдеевка — Спартак. Выпущено две мины калибром 120 мм, а также используются крупнокалиберные пулемёты», — сказано в заявлении СЦКК.

Также оккупанты открыли огонь примерно в 20:40 из направления вентиляционного ствола шахты «Бутовская», уточнили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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