Сводки от ополчения Новороссии 12 ноября 2018
- 12:06 «Мы живем в подвале – это и есть моя квартира», – житель Спартака.
- 10:24 Карта обстрелов 12 ноября 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 01:47 ВСУ нанесли удары по окраинам Донецка и Горловки.
- Вчера 21:46 Украинские силовики обстреляли Зайцево. Горит дом.
«Мы живем в подвале – это и есть моя квартира», – житель Спартака
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Карта обстрелов 12 ноября 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ нанесли удары по окраинам Донецка и Горловки
Минувшим вечером вооруженные формирования Украины открыли огонь по окраинам Донецка и н. п. Зайцево под Горловкой, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В результате обстрела произошло возгорание нежилого дома по адресу ул. Полетаева, 173. Из-за продолжающего обстрела пожарные расчеты МЧС ДНР не могли подъехать к месту происшествия для тушения пожара. По имеющейся информации, жертв среди мирного населения нет.
Глава администрации Горловки Иван Приходько уточнил, что обстрел со стороны ВСУ производился из миномёта и пулемёта „Утёс”.
«Зайцево. Ул. Полетаева 173 — горит. Прямое попадание снаряда. Продолжается обстрел из миномёта в районе ул Полетаева. Так же ВСУ работает из Утёса».
Также сообщается, что киевские каратели вечером открыли огонь по северному пригороду Донецка — району населённого пункта Спартак.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населённых пунктов Авдеевка — Спартак. Выпущено две мины калибром 120 мм, а также используются крупнокалиберные пулемёты», — сказано в заявлении СЦКК.
Также оккупанты открыли огонь примерно в 20:40 из направления вентиляционного ствола шахты «Бутовская», уточнили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинские силовики обстреляли Зайцево. Горит дом
архивное фото
Украинские силовики ведут обстрел окраин подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловки, горит дом, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Выборы глав и депутатов Народных советов прошли в ДНР и ЛНР в воскресенье. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.
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