Славяне и арьи – соседство или родство?
Славяне и арьи – соседство или родство?
Авторы ряда популярных книг и статей, равно как и некоторые лекторы, выступающие даже с эстрады, доносят до читателей и слушателей не соответствующие действительности сведения о том, например, что все народы Европы произошли от индийцев, что культура Индии была порождена европейцами, или даже сообщают, что санскрит, именуемый языком индийской культуры, образовался из русского языка.
Видимо, пришло время вмешаться в это распространение фальшивых сведений, а поэтому предлагаемая статья посвящена итогам открытий и работ отечественных и индийских ученых, пришедших к выработке общего во многом взгляда на факты зарождения и развития индоевропейских языков.
Главное внимание уделяется русскому языку и санскриту, совпадению и сходству их лексики. Этому особенно необходимо уделить внимание, потому что в печати бесконтрольно стали появляться и спекулятивно использоваться такие термины, как “арьи, арийцы, арийская культура”, что вводит в заблуждение не только обычных читателей, но и политиков, писателей и других представителей нашей общественности.
[Начало статьи, как видим, – это яростное возмущение учёного-историка. Однако дальнейшее изложение явно противоречит такой филиппике. – Прим. ss69100.]
В публикациях встречаются утверждения, что даже славяне, и в частности русские, являются арийцами, потомками неких “благородных ариев”.
И эта тенденция, к сожалению, расширяется, доходя до того, что в некоторых книгах стал встречаться лозунг “мы – арийцы!” и появились рассуждения на тему “арийского мышления”, “арийского мировосприятия” и т.п. И этот мотив стал всё чаще вплетаться в диспуты о национальной идее, о патриотизме и на другие подобные темы.
Все, кто сообщает о близости санскрита и русского языка, обычно не знают, чем подтвердить свою информацию, а ведь известная близость санскрита к индоевропейским языкам уже во многом выявлена наукой за два с лишним последних века.
Следует остановиться поподробнее на исторических причинах возникновения таких схождений, как и на результатах поисков тех ученых, которые объясняют условия, место и время сложения этого во многом поразительного сходства.
Спросим вначале: арьи – кто это такие? Об арийцах все узнали еще до начала Второй мировой войны из выступлений германских нацистов. Они утверждали, что это люди нордического расового типа, несгибаемо мужественные, издревле живущие в землях Германии и Скандинавии и призванные владеть миром как высшая раса, как прямые потомки арьев.
Что представляли собой эти мифические прапредки германцев и почему теоретики расизма именуют их высшей расой? Чтобы понять это, следует обратиться к тем представлениям о древних арьях, что публиковали индийские ученые.
Так, археолог и известный историк Д.Д. Косамби писал: “Археологические данные свидетельствуют, что эти коренные арьи во II тысячелетии представляли собой воинственный кочевой народ. Их главным источником пищи и мерилом богатства был крупный рогатый скот, вместе с которым в поисках пастбищ они кочевали по обширным пространствам материка…
Арьи не были цивилизованным народом по сравнению с народами великих культур III тысячелетия, на которых они часто нападали, что способствовало гибели этих культур…
Арьи заимствовали все полезные для них достижения местной техники, после чего двигались дальше. Опустошения, которые они наносили, были так велики, что после их ухода побежденные часто уже не могли восстановить разрушенное…
Арьи до своего прихода в Индию уничтожили не одну городскую цивилизацию” (Д.Д. Косамби. Культура и цивилизация древней Индии. Пер. с англ., М., “Прогресс”, 1968, с. 84–87).
[Если кто не знает, откуда растут ноги у индийской гуманитарной науки сегодняшнего дня, то мы сообщим всего несколько фактов из биографии цитируемого учёного.
Косамби – из касты брахманов, против которой он… восстал! Затем этот несостоявшийся брахман закончил Гарвардскую школу, после – Кембридж. Т.е. этот лингвист – плоть от плоти английский русофоб. Теперь понятно, отчего он ТАК написал об ариях. О тех самых „белых богах, пришедших с Севера”, как описано в индийских Ведах. – Прим. ss69100.]
Другой, не менее известный индийский ученый Рахула Санскритьяяна в своей книге “От волги [Так в тексте. – Прим. ss69100.] до Ганга” (пер. с англ., М., 2002) поясняет, что пришедшие в Индию арьи даже не знали бронзы и пользовались деревянной и глиняной посудой, выменивая или захватывая бронзовые изделия у местного доарийского населения.
Он подробно прослеживает весь путь арьев, начиная от севера Восточной Европы мимо Южного Урала и через Среднюю Азию до Индии. В книге описано, что в Индии они встретили создателей древней цивилизации, относящихся по внешним признакам к австралоидной и негро-австралоидной расам. [Интересно, а какой вклад в общечеловеческую цивилизацию внесли представители „австралоидной и негро-австралоидной” рас? В философии, науке, технологиях, искусстве? Что-то есть конкретное, материальное и доказательное, или же это домыслы досужих „учёных”? - Прим. ss69100.]
Арьи вторглись в северо-западные области незнакомого им субконтинента и стали вступать в боевые контакты с этим населением, создавшим развитую городскую цивилизацию, известную в науке как цивилизация Долины Инда или цивилизация Хараппы.
Великая эпическая поэма «Махабхарата» содержит ряд описаний жестоких расправ пришедших в страну завоевателей с местными жителями. Когда это вторжение произошло, никто точно сказать не может. Многие индийцы полагают, что война между примкнувшими и не примкнувшими к арьям местными племенами (известная как Война Махабхараты) имела место в конце 4 тыс. до н.э., другие датируют ее 3 тыс. до н.э., а по мнению иных – серединой 2 тысячелетия.
[Т.е. на высокоразвитые города, чьи жители давно знакомы с металлом, напали орды людей каменного века. Которые не только покорили превосходящую их по технологиям цивилизацию, но и навязали высокообразованным народам свой язык и религию? Да так навязали, что и в наши дни содержание арийского гаплотипа среди представителей высших каст Индии доходит до 80%?
Интересно, а уважаемый доктор наук не видит никакого противоречия в логике своего исторического повествования? – Прим. ss69100.]
Вот здесь, на северо-западе и севере Индийского субконтинента, начался великий процесс синтезирования двух разновеликих и разнохарактерных культур, началось смещение представителей двух рас – нордической и неточно определяемой местной, начался процесс, в результате которого Индия, по определению Индиры Ганди, стала представлять собой “великое цивилизационное единство”.
Что принесли с собой арьи в Индию? Весомым вкладом в это “цивилизационное единство” стали два элемента их культуры – язык и религия. Их языком был, судя по принесенным в Индию гимнам Ригведы, ведический санскрит (вероятно, в сочетании с разговорными формами речи). А религия представляла собой почитание многих божеств, воспеваемых в Ригведе.
Почему некоторые индийские ученые стали уделять внимание древнейшей истории арьев, связывая ее с Восточной Европой? И почему западные ученые начали прослеживать сходство между санскритом и европейскими языками?
Всеми было принято название “индоевропейская семья языков”, где частица “индо” вошла в это название вполне закономерно. Здесь следует обратиться к пояснениям этой закономерности, выдвигаемым в широко известном труде индийского историка и археолога Б.Г. Тилака “Арктическая родина в Ведах”, впервые изданном в 1903 году.
В этой книге Тилак переводит и анализирует гимны Ригведы, содержащие множество указаний на то, что их авторам были известны природные реалии Арктики, точно и систематически отраженные в молитвах, обращаемых к тем богам, которым приписывалась роль проявителей сил атмосферных и земных явлений.
Более того, Тилак выявил в гимнах путь нарастания длительности “месяцев солнца” по мере продвижения древних жителей Приполярья с севера к югу.
И самым важным его заключением следует признать указание на то, что прапредки всех индоевропейцев прошли путь своего изначального формирования в период последнего межледниковья, которое длилось от 100 до 35 тысяч лет до н.э. Начало последнего ледникового периода вытеснило людей к югу, на материк, где и началось их дальнейшее расселение.
Это и были прапредки народов, чьи языки определены как принадлежащие к индоевропейской семье. Тилак с такой глубиной мог понять и расшифровать содержание жреческих текстов всей ведической литературы, возможно, в силу того, что он был рожден и вырос в семье брахманов и с детства слышал певческое исполнение брахманами и пояснения ими гимнов.
Дальнейшее его образование расширило его знакомство с Ведами и дополнительно помогло вникнуть в сокровенный смысл их многих аллегорий и метафор, в условный тайный язык заклинательных обращений к богам, недоступный для понимания западных исследователей.
Он благодарит в своей книге европейских ученых за их исследования – например, Макса Мюллера за помощь и участие в разработках. Но все же именно Тилак был первым и единственным пояснителем истинного содержания Ригведы и всего комплекса ведической литературы.
В течение ХХ века все исследователи Вед спорили о его труде, то принимая, то отклоняя его анализ. Многие начали писать об отражении древнейших времен в фольклоре, обычаях и верованиях народов, но после внедрения Византией христианства, например, в русскую среду церковники и власть истребили почти все богатство народной памяти, сохранявшееся в язычестве, и этот источник проникновения взглядом в глубину тысячелетий почти полностью иссяк. Тем ценнее для нас труд Тилака, давший нам возможность заглянуть в начало формирования истории всех прапредков индоевропейцев, и славян в их числе.
В ХХ веке представители всех наук о глубокой древности (палеоклиматологи, геологи, океанологи, гляциологи и др.) подтвердили, что до последнего оледенения царил теплый климат в областях высоких северных широт.
Существовавшая там некогда суша была после таяния ледника поглощена океаном, и от нее остались в наших северных морях лишь острова и обширные площади шельфов и мелей. На этих древнейших землях некогда складывались и развивались человеческие коллективы наших общих прапредков, начиная от семейных и семейно-родовых групп, которые уже тогда могли контактировать друг с другом, постепенно вырабатывая нужные для взаимного понимания между группами сходные элементы речи.
Эти процессы в их начальной форме Тилак относит к периоду последнего межледниковья. Известно, что последний ледник был сравнительно небольшим, покрыв земли Скандинавии и дойдя до северной оконечности Урала.
Вытесненные ледником на материк люди продолжали путь своего исторического развития – вероятно, здесь, а возможно и раньше, в Арктике, начали формироваться родоплеменные и племенные объединения, которые в дальнейшем и расселились по землям Западной и Восточной Европы.
Этот процесс длился несколько тысячелетий, в течение которых отселявшиеся к Западу группы постепенно теряли свои связи с древними арьями, славянами и балтами, унося с собой какую-то часть сложившихся в глубочайшей древности общих элементов речи.
Языковеды установили, что в языках литовцев и латышей сохранилось довольно много слов, сближающихся с санскритом, но наибольшее число таких схождений выявляется в славянских языках, и в том числе в русском. На чем мы здесь и остановимся.
Постепенно продвигаясь с севера к югу, древние славяне стали землепашцами (как и другие европейские народы), тогда как арьи развили кочевое и полукочевое скотоводство, занимаясь им на землях Восточной Европы вплоть до Урала.
Эти совершенно разные хозяйственно-культурные комплексы и признаются показателями того, что невозможно ни в коей мере говорить как о единстве славян и арьев, так и о том, что славяне являются “потомками арьев”. То есть это ошибка – утверждать, что славяне, прибалты или германцы являются потомками арьев. [А как насчёт содержания гаплотипа R1a у русских в частности и славян вообще и уже упомянутых брахманов? Т.е. гаплотипы есть, а народы, славяне и арии – разные??? – Прим. ss69100.]
Длительность общений со славянами в той древности была обусловлена природой – кочевья арьев ограничивались с востока Уралом. И когда они докочевали до Черного моря, а затем, в III–II тыс. до н.э., ушли в сторону Индии, древние связи со славянами были прерваны. В силу давнего и близкого соседства славян и арьев именно в славянских языках обнаружено такое значительное количество сходных с иноязычными арьями элементов речи.
Из числа славянских языков мы останавливаемся здесь на русском языке. Не проводя в нем, как говорится, археологических раскопок, а просто на поверхности современной литературной и разговорной речи можно обнаружить множество примеров такого сходства и прямых совпадений.
Особый интерес представляют те термины родства и свойства, которые, очевидно, зарождались в период формирования семьи и рода, с чего мы здесь и начнем приведение необходимых примеров, выбирая их из русского и санскрита.
Наличие некоторых из этих терминов выявляются и в западных языках, но лишь в нашей речи мы находим такие прямые соответствия.
Так, санскритское слово матрь мы видим и в английском, и в немецком в форме mother и mutter, слово sunu – сын мы там встречаем как sun и Sohn; но в русском мы видим близкое к matri наше слово матерь, а также в pramatri – нашу праматерь, видим слово tata, а по-нашему тятя.
И более того: наш деверь (брат мужа) на санскрите звучит как деврь, наши зять и свояк звучат как джати и свака, а сноха, сношенька у них будет снукха и снуша.
В личных и указательных местоимениях разница тоже невелика.
Русский Санскрит
Сам сама
Тот самый татсама
Свой сва
Твой тва
Вас вас
Нас нас
Кто, какой,
как ка
Тот тад (тат)
Этот этад (этат)
Та, то та
Числительные, необходимые в хозяйстве, тоже во многом крайне сходны:
Русский Санскрит
Первый пурва
Два два
Две дви
Двое двая
Оба убха
Три три
Третий трета
Трое трая
Тройка трика
Четыре чатур
Четверо чатвар
Кратный крату
Все эти примеры сами по себе достаточно иллюстративны и выразительны, но в обоих языках равнозначно применяются и приставки, и суффиксы, которые придают новообразованным словам не только близкий, но и почти одинаковый смысл (не говоря уже о значительном сходстве звучания).
Обратимся здесь к глаголам:
Русский Санскрит
Падать пад
Отпадать утпад
Плыть плу
Проплыть правлу
Переплыть параплу
Стоять стха
Противостоять пратистха
Выстоять авастха
Дать, давать да
Отдать утда (удда)
Передать парада
Любить лубх
Полюбить упалубх
Прыскать прьш
Спрыскивать спрбш
Существительные тоже во многом сходны и взаимно соответственны:
Русский Санскрит
Мед мадху
Небо набха
Небеса набхаса
Носик насика
Огонь агни
Пена пхена
Печенье пачана
Смерть мритью
Сушка шашка
Чашка чашака
и др.
Прилагательные:
Русский Санскрит
Дровяной дравья
Другой друха
Живой джива
Кровавый кравья
Новый нава
Юный юна
Эти слова, как и многие другие, встречаются во всех славянских языках, применительно к фонетическим особенностям каждого из них, но такое их количество, как в славянских, невозможно обнаружить в речевом запасе западноевропейских народов.
[Обратите внимание: там, где у автора конкретные факты, т.е. словарь, то всё выглядит нормально. А вот где встречаются некие историкоподобные академические описательно-фантазийные домыслы – там логика очень и очень сильно хромает.
Поэтому, из-за отстутствия строгой логики в рассуждениях, мы не будем обращать внимание на гневную филиппику автора в самом начале статьи. – Прим. ss69100.]
Наталья Романовна
ГУСЕВА,
индолог, доктор исторических наук
Источник.
.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Придётся обобщить то, что раньше выкладывал…
Русский – Русские – это не славяне. Сегодня славян называют «русскими», но это кривда. Понятие «русские» ввёл лже-Петр I (для других дел), хотя в Российской империи были: малороссы, великороссы, белороссы, поляки, финны – это славяне, граждане Российской империи. Все остальные народы назывались русскими подданными Российской империи, поэтому были: русские башкиры, русские татары, русские удмурты, русские якуты, русские чукчи, русские евреи. А большевики принадлежность перевели на славян, стали великороссов записывать русскими. Т.е. «русский» – это прилагательная форма, те которые попросили защиты у великороссов (Великой Руси), встали под покровительство Российской короны. А в ХХ веке большевики ввели «русский» как национальность, потому что слово «великоросс» им поперёк глотки… Русский – (Русь+Скит), т.е. человек со скита Руси. Русский – это прилагательное, а не национальность. Можно сказать: русский грузин, т.е. живущий в ските Руси и находящийся под покровительством Русов (в Российской империи многие народы входили в её состав и служили под ее флагом). Ядром Российской державы является Великая Русь, народ которой называют великороссами, т.е. русскими. Народ Белой Руси называют белороссами или белорусами, а народ Украины (южной окраины России) – Малой Руси, называют малороссами или украинцами. Ныне твари, реализуя свой лозунг: “Разделяй и властвуй”, стараются разъединить народы России с целью их закабаления и уничтожения…
Санскрит (Samskrta) – искусственный язык Древней Индии. Произошёл от русского узелкового письма, поэтому его буквы выглядят как подвязанные к основной нити повествования узелки. Точнее, по-русски это слово звучит, как “самскрыт”, т.е. язык сам[оуглубленный] (самостоятельный) скрыт[ный]. 30% корней санскрита – русские. В санскрите слово может иметь до 50 значений, таким же многозначием обладает и русский язык. В начале 60-х годов 20 века Россию посетил индийский санскритолог Дурга Прасад Шастри. После двух недель он сказал переводчику, что не надо больше переводить, что он и так всё понимает…
Ариец – западноевропейская терминология слова Арий – представитель РАСы, последователь Ведической культуры.
Славяне – славящие Бога и Предков. ”И мы шли, и не были нахлебниками, а были Славянами – Русами, которые Богам славу поют и потому – суть Славяне”. Книга Велеса.
Славяно-Арии – люди РАСЫ, белокожие народы: Светорусы имеют небесный (синий) цвет глаз, Рассены – огненный (карий), Да’Арийцы – серебряный (серый), Х’Арийцы – изумрудный (зелёный).
Славянин – славящий ”Ян” и ”Ин”, т.е. славящий Всевышнего во всех проявлениях: ”ян” – положительная, мужская, солнечная, созидательная энергия Всевышнего, ”ин” – отрицательная, женская, лунная, разрушительная энергия Всевышнего. Т.е. это не национальность, а скорее вероисповедание. ”Мы славим Богов и никогда Их ни о чём не просим – поэтому мы суть Славяне”.
А вот, как говорится, информация для размышления… В Индии на окраине Дели, около башни Кутб-Минар стоит колонна, состоящая из чистого железа. В ней 99,72% железа, остальные 0,28% составляют примеси. На её черно-синей поверхности можно заметить лишь едва различимые пятнышки коррозии. Этот колосс весит 6,8 тонны. Нижний диаметр составляет 41,6 см, к вершине сужается до 30 см. Высота колонны 7,5 м. Удивительное состоит в том, что в настоящее время в металлургии чистое железо производится весьма сложным методом и в небольших количествах, однако железо такой чистоты, как у колонны, современными технологиями получить невозможно.
Кто и когда изготовил эту железную колонну, неизвестно….
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Сейчас каждого человека можно назвать различными словами: гражданин, личность, человек, индивид, защитник Родины и много других эпитетов. К чему это я, сейчас поймете.
Когда было ведическое общество и мировоззрение (в индийском эпосе эти времена назывались Сатья-Юга), был один народ и один язык. Русь была на всей земле. Никаких желтых, черных, красных не было и никто из них не прилетал на нашу земли. Все расы и подрасы – это мутации, искажения. Все языки – это различные искаженные версии РУСкого языка.
У древних Русов было много названий, которыми они могли себя охарактеризовать. Но с уверенность можно сказать, что не называли себя таким набором слов “Славяне и Арии”.
Наши предки называли себя следущими словами РУСЫ (русые), Православные, Крестьяне, Арии, сКОЛОвяне. Арий, значит ярый, то есть, тот, кто почитал Отца нашего небесного – Ярило (Солнце). Слово «Арии» произошло не от слова орать (пахать) – мы ведь уже знаем, что наши предки были умнее нас и занимались беспахотным земледелием (пермакультура). Термин «сКОЛОвяне» позднее трансформировался в привычное для нас «Славяне». Крестьянин от слов: крест, инь и ян. Крест (не распятие!!) символизирует соединение мужского и женского начала, он и называется «крест животворящий», то есть, крест, творящий Жизнь!
У наших предков была одна единственная вера – ведание Ра, то есть они понимали «правила игры» в этой Вселенной. Нынешнее христианство и остальные религии – это искаженные и запутанные версии изначальной веры, вследствие чего человечество стало неверно воспринимать окружающий мир и ушло от естественного в искусственное.
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Надо же… Васёк перекрашивается на глазах… И кто же, в твоём понятии, православные? Интересно, а каким таким мутациям (слово-то какое – попы это называют чудом) подверглись негры, в результате которых появились именно жёлтые – в Азии, белые – именно в Европе и красные – именно в Америке? И как негры приплыли в Америку, чтобы там мутировать себя со страшной силой?
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В «тёмную» эпоху единый русский народ разделился на нации и расы. Нации появлялись искусственно, под чутким руководством жрецов и правителей. А вот с появлением рас всё намного сложнее. Из-за социальных и природных катаклизмов от единого народа стали откалываться сообщества людей, потомки которых, через продолжительное время под влиянием местных климатических особенностей изменились (мутировали) в расы и подрасы. У представителей этих людских сообществ, со временем появились отличительные от белого человека характеристики: форма лица и черепа, цвет кожи и волос, группа крови. Данную теорию подтверждает интересная закономерность: чем дальше продвигаешься с севера на юг Африки, тем чернее наблюдаются народы, проживающие на этом континенте. Монголоидная раса так же богата разнообразием: по цвету кожи, разрезу глаз, форме лица. Процесс создания рас и подрас был довольно длительным и занял последние полторы тысячи лет. В этом процессе не всем людским сообществам удалось трансформироваться в нужную расу – у некоторых осталась «европейская» внешность. Таких примеров достаточно: хотоны в Монголии, айны в Японии, калаши в Афганистане, амазахи на севере Африке. В наше время, со сменой эпох начался еле заметный обратный процесс, то есть люди монголоидной и негроидной рас начали рожать совершенно белых детей. Например, в Лондонском госпитале у чернокожей пары Анжелы и Бена Ихекборо (они выходцы из Нигерии) родилась дочка – белокожая блондинка.
https://www.proza.ru/2018/05/03/1965
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Всё с тобой ясно… Ты, видать, съел чего-нибудь… И ссылаться надо, как ты говоришь, на научные выводы, а не на свою же писанину…
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“Всё с тобой ясно… Ты, видать, съел чего-нибудь” – Это пишет мне человек, который утверждает, что серые и цветные прилетели с других созвездий. У которого в доказательствах ТОЛЬКО фантазии Хиневича ))))))Рассмешил))))))))))))))))))))))))))))
Мне вот интересно, ты агитируешь среди своих знакомых про СМЗХ, РАСА и прочее?? В психушке ещё не лежал??
Представляю твою хиневическую агитацию с твоим каким-нибудь знакомым:
- Братан, ты не представляешь, там серые всякие налетели!!! Было СМЗХ!! МЫ Великая Раса, ну почти как ВЕЛИКОбритания!!!! Наша планета называлась мидгард-земля. Ты являешься рассеном, это я понял по цвету глаз и твоему роду деятельности.
- Вячеслав, информация, конечно, интересная, но где ты это взял???
- Как где, епт!!!! У Алесандра Хиневича, Трехлебова, Левашова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Прочитал славяно-арийские веды, там такое!!!!!!!!
- Вячеслав, ладно, хорошо. А кто профинансировал тираж САВ?? Есть ли подтверждения ваших постулатов: Великая РАСА, Мидгард, СМЗХ, новые названия месяцев-чертогов и прочее?? Должны были остаться летописи, указы, надписи на камнях, выдержки из сказок, былин?? Фразы и выдержки из творчества поэтов и писателей?? Может геоглиф “Мидгард” нашел Валерий Чудинов??
- Ээээээ, братан, я не понял, ты за нас или не за нас???Просыпаться надо, ёптеть!!! Ты оСЕРел что-ли???
- Вячеслав, подозрительно как-то это все выглядит. Информация конечно интересная. Но!!! Такое ощущение, что это провокация, намешана правда и ложь. Ну как тебе объяснить, “набросан мусор на жемчуг”. Много вопросов!! Откуда деньги на красочный сериал у саентолога Сергея Стрижака “Игры Богов”? Левашов жил в США 15 лет. У заядлого курильщика Патера Дия брат – Евгений Хиневич живет в Израиле, а племянник служит в Израильской армии. Они сами “палятся” в “Одноклассниках”. http://antiingl.livejournal.com/968.html
- Брат, да Александр Хиневич не курит, а прокуривает!!! Это большая разница!!!!
-Вячеслав, ты ещё скажи, что не насилует, а так, “на пол шишки”, ведь “на пол шишки” не считается!!
- Братан, у тебя одна извилина, ты не проснулся, мы с тобой другого уровня развития!!! Ты отстаёшь!!!! Да, ты сееееееерррррррыййййй!!!!!!!
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Ты тут где-то ссылался на Тюняева и назвал его Валерой… Так вот его зовут АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ… Горе луковое…
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Православие это не правь славить. Наши предки ничего не славили, они почитали (природу,предков, РОД, солнце). И слово Православие писалось раньше немного по другому, как например Славяне раньше писалось сКОЛОвяне. Об этом говорил Задорнов. Валерий Чудинов говорит о изначальном слове “соколовяне”. И вообще слава не очень такое хорошее, да и портящее людей явление. У твоих инглингов кругом буржуйные явления и словечки: слава, славить, великая(раса, асса), величие, крутость, самость.
Следует уточнить, что Православие это не просто почитание Солнца. Православие является истинной верой, которая помогала человеку понять, изведать себя и окружающий мир: природу, космос, Вселенную, тонкие материи. Православный человек всем своим естеством понимал, что такое хорошо и что такое плохо, так как ведал. Если мы сейчас понимаем, что биться головой об стену нельзя, так как будет больно, можно получить травму, да и окружающие плохо подумают. Так и наши православные предки понимали, ведали, что нельзя уничтожать природу, поедать трупы животных, везти беспорядочную половую жизнь, обманывать и прочее, ввиду того, что после содеянного обязательно в будущем будут негативные последствия. Если разобрать слово «ПРАВОСЛАВИЕ» на составные части, то получится – ПРАВОЕ (правильное) СЛОВО (слово = логос – закон природы). Получается, что православие – это своего рода инструкция, как устроен окружающий мир и как правильно в этом мире жить. Это не было «предрассудками», как пытались убедить многих людей во времена СССР, когда наличие Бога отрицалось. Это не было отсталым и примитивным культом «идолопоклонников», как нас пытается убедить современная РПЦ. Это было настоящее достоверное знание об окружающем мире. Между прочим, любой атеист, живущий по совести и по природе – уже православный. Жить по закону природы – это осознанная свобода. В своё время русский ученый Дмитрий Менделеев считал, что природа – это своего рода священное писание Бога, хочешь понять замысел Творца – изучай природу
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Ты своих предков к нашим не подмазывай… Задорнов – знаток в своём жанре, из библейских, к твоему сведению и с многочисленными ошибками в своих опусах о дохристианской Руси… Ты в своих опусах защищаешь библию, а тут – вон как переметнулся на другую сторону…
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“Ты в своих опусах защищаешь библию, а тут – вон как переметнулся на другую сторону…”
Славик, ты балабол и лжец!!!!Я никогда не защищал и не хвалил Библию. Я только цитировал ее, как цитирую САВ, Пушкина, Тютчева, Путина, КОБ, Жданова, Сталина, Троцкого, Мао, чтобы что-то подтвердить или опровергнуть!!!
Вы когда говорите о пагубной роли ростовщичества, наверняка цитируйте доктрину Второзакония-Исайи??
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И где же это ты цитировал наши Веды? А братья твои в канаве лошадь доедают…
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Ариец, в точном переводе и значении – благородный (человек).
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А вот и побуквенное значение:
арий – землепашец
а – ас, совершенный человек,начало
ар – земля
р – рецы, речь, соединение земного и небесного, вибрация
и – союз, равновесие, единство
й – вселенная и вселенские понятия
ариец – землепашец
а – ас, совершенный человек,начало
ар – земля
р – рецы, речь, соединение земного и небесного, вибрация
и – союз, равновесие, единство
е – есть, это, связующий образ, сила
ц – ци, высшая структура определяющая что либо, целостность
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Вячеслав, вы тоже не совсем правы.
Сделав образный разбор буквиц (что абсолютно верно), вы не дали целостного понимания термина “Ариец”.
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Это смотря, как посмотреть… Арий или Ария, то есть Ар и Я. Арии – земляне или потомки Богов, живущие на земле, последователи Ведической культуры. Есть два арийских рода: Да`Арийцы – имеют серебряный, серый цвет глаз и Х`Арийцы – имеют зелёный цвет радужной оболочки глаз.
Ариец – западноевропейская терминология слова Арий – представитель РАСы, последователь Ведической культуры…
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Вы не совсем правы!!!!
Ариец, а правильно Яриец – это прямой потомок Бога Яра.
Учите Рᴕскiæ езык, и тогда вам не потребуется перевод с Рᴕскаго на русский.
Запомните Боги рождают Богов. Поэтому Арийцы, это прямые потомки Богов Небесных, а отсюда следует: и благородство, и духовность, и совестьлевость, и душевность, и сострадание, а также обостренное чувство справедливости и не приятие лжи и кривды!