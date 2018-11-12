Славяне и арьи – соседство или родство?

Авторы ряда популярных книг и статей, равно как и некоторые лекторы, выступающие даже с эстрады, доносят до читателей и слушателей не соответствующие действительности сведения о том, например, что все народы Европы произошли от индийцев, что культура Индии была порождена европейцами, или даже сообщают, что санскрит, именуемый языком индийской культуры, образовался из русского языка. Видимо, пришло время вмешаться в это распространение фальшивых сведений, а поэтому предлагаемая статья посвящена итогам открытий и работ отечественных и индийских ученых, пришедших к выработке общего во многом взгляда на факты зарождения и развития индоевропейских языков. Главное внимание уделяется русскому языку и санскриту, совпадению и сходству их лексики. Этому особенно необходимо уделить внимание, потому что в печати бесконтрольно стали появляться и спекулятивно использоваться такие термины, как “арьи, арийцы, арийская культура”, что вводит в заблуждение не только обычных читателей, но и политиков, писателей и других представителей нашей общественности. [Начало статьи, как видим, – это яростное возмущение учёного-историка. Однако дальнейшее изложение явно противоречит такой филиппике . – Прим. ss69100 .]



В публикациях встречаются утверждения, что даже славяне, и в частности русские, являются арийцами, потомками неких “благородных ариев”.



И эта тенденция, к сожалению, расширяется, доходя до того, что в некоторых книгах стал встречаться лозунг “мы – арийцы!” и появились рассуждения на тему “арийского мышления”, “арийского мировосприятия” и т.п. И этот мотив стал всё чаще вплетаться в диспуты о национальной идее, о патриотизме и на другие подобные темы.

Все, кто сообщает о близости санскрита и русского языка, обычно не знают, чем подтвердить свою информацию, а ведь известная близость санскрита к индоевропейским языкам уже во многом выявлена наукой за два с лишним последних века.



Следует остановиться поподробнее на исторических причинах возникновения таких схождений, как и на результатах поисков тех ученых, которые объясняют условия, место и время сложения этого во многом поразительного сходства.

Спросим вначале: арьи – кто это такие? Об арийцах все узнали еще до начала Второй мировой войны из выступлений германских нацистов. Они утверждали, что это люди нордического расового типа, несгибаемо мужественные, издревле живущие в землях Германии и Скандинавии и призванные владеть миром как высшая раса, как прямые потомки арьев.

Что представляли собой эти мифические прапредки германцев и почему теоретики расизма именуют их высшей расой? Чтобы понять это, следует обратиться к тем представлениям о древних арьях, что публиковали индийские ученые.



Так, археолог и известный историк Д.Д. Косамби писал: “Археологические данные свидетельствуют, что эти коренные арьи во II тысячелетии представляли собой воинственный кочевой народ. Их главным источником пищи и мерилом богатства был крупный рогатый скот, вместе с которым в поисках пастбищ они кочевали по обширным пространствам материка…



Арьи не были цивилизованным народом по сравнению с народами великих культур III тысячелетия, на которых они часто нападали, что способствовало гибели этих культур…



Арьи заимствовали все полезные для них достижения местной техники, после чего двигались дальше. Опустошения, которые они наносили, были так велики, что после их ухода побежденные часто уже не могли восстановить разрушенное…



Арьи до своего прихода в Индию уничтожили не одну городскую цивилизацию” (Д.Д. Косамби. Культура и цивилизация древней Индии. Пер. с англ., М., “Прогресс”, 1968, с. 84–87).



[Если кто не знает, откуда растут ноги у индийской гуманитарной науки сегодняшнего дня, то мы сообщим всего несколько фактов из биографии цитируемого учёного.



Косамби – из касты брахманов, против которой он… восстал! Затем этот несостоявшийся брахман закончил Гарвардскую школу, после – Кембридж. Т.е. этот лингвист – плоть от плоти английский русофоб. Теперь понятно, отчего он ТАК написал об ариях. О тех самых „белых богах, пришедших с Севера”, как описано в индийских Ведах. – Прим. ss69100.]

Другой, не менее известный индийский ученый Рахула Санскритьяяна в своей книге “От волги [Так в тексте. – Прим. ss69100.] до Ганга” (пер. с англ., М., 2002) поясняет, что пришедшие в Индию арьи даже не знали бронзы и пользовались деревянной и глиняной посудой, выменивая или захватывая бронзовые изделия у местного доарийского населения.

Он подробно прослеживает весь путь арьев, начиная от севера Восточной Европы мимо Южного Урала и через Среднюю Азию до Индии. В книге описано, что в Индии они встретили создателей древней цивилизации, относящихся по внешним признакам к австралоидной и негро-австралоидной расам. [Интересно, а какой вклад в общечеловеческую цивилизацию внесли представители „австралоидной и негро-австралоидной” рас? В философии, науке, технологиях, искусстве? Что-то есть конкретное, материальное и доказательное, или же это домыслы досужих „учёных”? - Прим. ss69100.]



Арьи вторглись в северо-западные области незнакомого им субконтинента и стали вступать в боевые контакты с этим населением, создавшим развитую городскую цивилизацию, известную в науке как цивилизация Долины Инда или цивилизация Хараппы.

Великая эпическая поэма «Махабхарата» содержит ряд описаний жестоких расправ пришедших в страну завоевателей с местными жителями. Когда это вторжение произошло, никто точно сказать не может. Многие индийцы полагают, что война между примкнувшими и не примкнувшими к арьям местными племенами (известная как Война Махабхараты) имела место в конце 4 тыс. до н.э., другие датируют ее 3 тыс. до н.э., а по мнению иных – серединой 2 тысячелетия.



[Т.е. на высокоразвитые города, чьи жители давно знакомы с металлом, напали орды людей каменного века. Которые не только покорили превосходящую их по технологиям цивилизацию, но и навязали высокообразованным народам свой язык и религию? Да так навязали, что и в наши дни содержание арийского гаплотипа среди представителей высших каст Индии доходит до 80%?



Интересно, а уважаемый доктор наук не видит никакого противоречия в логике своего исторического повествования? – Прим. ss69100.]

Вот здесь, на северо-западе и севере Индийского субконтинента, начался великий процесс синтезирования двух разновеликих и разнохарактерных культур, началось смещение представителей двух рас – нордической и неточно определяемой местной, начался процесс, в результате которого Индия, по определению Индиры Ганди, стала представлять собой “великое цивилизационное единство”.

Что принесли с собой арьи в Индию? Весомым вкладом в это “цивилизационное единство” стали два элемента их культуры – язык и религия. Их языком был, судя по принесенным в Индию гимнам Ригведы, ведический санскрит (вероятно, в сочетании с разговорными формами речи). А религия представляла собой почитание многих божеств, воспеваемых в Ригведе.

Почему некоторые индийские ученые стали уделять внимание древнейшей истории арьев, связывая ее с Восточной Европой? И почему западные ученые начали прослеживать сходство между санскритом и европейскими языками?



Всеми было принято название “индоевропейская семья языков”, где частица “индо” вошла в это название вполне закономерно. Здесь следует обратиться к пояснениям этой закономерности, выдвигаемым в широко известном труде индийского историка и археолога Б.Г. Тилака “Арктическая родина в Ведах”, впервые изданном в 1903 году.



В этой книге Тилак переводит и анализирует гимны Ригведы, содержащие множество указаний на то, что их авторам были известны природные реалии Арктики, точно и систематически отраженные в молитвах, обращаемых к тем богам, которым приписывалась роль проявителей сил атмосферных и земных явлений.



Более того, Тилак выявил в гимнах путь нарастания длительности “месяцев солнца” по мере продвижения древних жителей Приполярья с севера к югу.



И самым важным его заключением следует признать указание на то, что прапредки всех индоевропейцев прошли путь своего изначального формирования в период последнего межледниковья, которое длилось от 100 до 35 тысяч лет до н.э. Начало последнего ледникового периода вытеснило людей к югу, на материк, где и началось их дальнейшее расселение.

Это и были прапредки народов, чьи языки определены как принадлежащие к индоевропейской семье. Тилак с такой глубиной мог понять и расшифровать содержание жреческих текстов всей ведической литературы, возможно, в силу того, что он был рожден и вырос в семье брахманов и с детства слышал певческое исполнение брахманами и пояснения ими гимнов.



Дальнейшее его образование расширило его знакомство с Ведами и дополнительно помогло вникнуть в сокровенный смысл их многих аллегорий и метафор, в условный тайный язык заклинательных обращений к богам, недоступный для понимания западных исследователей.



Он благодарит в своей книге европейских ученых за их исследования – например, Макса Мюллера за помощь и участие в разработках. Но все же именно Тилак был первым и единственным пояснителем истинного содержания Ригведы и всего комплекса ведической литературы.

В течение ХХ века все исследователи Вед спорили о его труде, то принимая, то отклоняя его анализ. Многие начали писать об отражении древнейших времен в фольклоре, обычаях и верованиях народов, но после внедрения Византией христианства, например, в русскую среду церковники и власть истребили почти все богатство народной памяти, сохранявшееся в язычестве, и этот источник проникновения взглядом в глубину тысячелетий почти полностью иссяк. Тем ценнее для нас труд Тилака, давший нам возможность заглянуть в начало формирования истории всех прапредков индоевропейцев, и славян в их числе.

В ХХ веке представители всех наук о глубокой древности (палеоклиматологи, геологи, океанологи, гляциологи и др.) подтвердили, что до последнего оледенения царил теплый климат в областях высоких северных широт.



Существовавшая там некогда суша была после таяния ледника поглощена океаном, и от нее остались в наших северных морях лишь острова и обширные площади шельфов и мелей. На этих древнейших землях некогда складывались и развивались человеческие коллективы наших общих прапредков, начиная от семейных и семейно-родовых групп, которые уже тогда могли контактировать друг с другом, постепенно вырабатывая нужные для взаимного понимания между группами сходные элементы речи.

Эти процессы в их начальной форме Тилак относит к периоду последнего межледниковья. Известно, что последний ледник был сравнительно небольшим, покрыв земли Скандинавии и дойдя до северной оконечности Урала.



Вытесненные ледником на материк люди продолжали путь своего исторического развития – вероятно, здесь, а возможно и раньше, в Арктике, начали формироваться родоплеменные и племенные объединения, которые в дальнейшем и расселились по землям Западной и Восточной Европы.



Этот процесс длился несколько тысячелетий, в течение которых отселявшиеся к Западу группы постепенно теряли свои связи с древними арьями, славянами и балтами, унося с собой какую-то часть сложившихся в глубочайшей древности общих элементов речи.



Языковеды установили, что в языках литовцев и латышей сохранилось довольно много слов, сближающихся с санскритом, но наибольшее число таких схождений выявляется в славянских языках, и в том числе в русском. На чем мы здесь и остановимся.

Постепенно продвигаясь с севера к югу, древние славяне стали землепашцами (как и другие европейские народы), тогда как арьи развили кочевое и полукочевое скотоводство, занимаясь им на землях Восточной Европы вплоть до Урала.



Эти совершенно разные хозяйственно-культурные комплексы и признаются показателями того, что невозможно ни в коей мере говорить как о единстве славян и арьев, так и о том, что славяне являются “потомками арьев”. То есть это ошибка – утверждать, что славяне, прибалты или германцы являются потомками арьев. [А как насчёт содержания гаплотипа R1a у русских в частности и славян вообще и уже упомянутых брахманов? Т.е. гаплотипы есть, а народы, славяне и арии – разные??? – Прим. ss69100.]

Длительность общений со славянами в той древности была обусловлена природой – кочевья арьев ограничивались с востока Уралом. И когда они докочевали до Черного моря, а затем, в III–II тыс. до н.э., ушли в сторону Индии, древние связи со славянами были прерваны. В силу давнего и близкого соседства славян и арьев именно в славянских языках обнаружено такое значительное количество сходных с иноязычными арьями элементов речи.

Из числа славянских языков мы останавливаемся здесь на русском языке. Не проводя в нем, как говорится, археологических раскопок, а просто на поверхности современной литературной и разговорной речи можно обнаружить множество примеров такого сходства и прямых совпадений.



Особый интерес представляют те термины родства и свойства, которые, очевидно, зарождались в период формирования семьи и рода, с чего мы здесь и начнем приведение необходимых примеров, выбирая их из русского и санскрита.



Наличие некоторых из этих терминов выявляются и в западных языках, но лишь в нашей речи мы находим такие прямые соответствия.

Так, санскритское слово матрь мы видим и в английском, и в немецком в форме mother и mutter, слово sunu – сын мы там встречаем как sun и Sohn; но в русском мы видим близкое к matri наше слово матерь, а также в pramatri – нашу праматерь, видим слово tata, а по-нашему тятя.



И более того: наш деверь (брат мужа) на санскрите звучит как деврь, наши зять и свояк звучат как джати и свака, а сноха, сношенька у них будет снукха и снуша.

В личных и указательных местоимениях разница тоже невелика.

Русский Санскрит

Сам сама

Тот самый татсама

Свой сва

Твой тва

Вас вас

Нас нас

Кто, какой,

как ка

Тот тад (тат)

Этот этад (этат)

Та, то та

Числительные, необходимые в хозяйстве, тоже во многом крайне сходны:

Русский Санскрит

Первый пурва

Два два

Две дви

Двое двая

Оба убха

Три три

Третий трета

Трое трая

Тройка трика

Четыре чатур

Четверо чатвар

Кратный крату

Все эти примеры сами по себе достаточно иллюстративны и выразительны, но в обоих языках равнозначно применяются и приставки, и суффиксы, которые придают новообразованным словам не только близкий, но и почти одинаковый смысл (не говоря уже о значительном сходстве звучания).





Обратимся здесь к глаголам:

Русский Санскрит

Падать пад

Отпадать утпад

Плыть плу

Проплыть правлу

Переплыть параплу

Стоять стха

Противостоять пратистха

Выстоять авастха

Дать, давать да

Отдать утда (удда)

Передать парада

Любить лубх

Полюбить упалубх

Прыскать прьш

Спрыскивать спрбш

Существительные тоже во многом сходны и взаимно соответственны:

Русский Санскрит

Мед мадху

Небо набха

Небеса набхаса

Носик насика

Огонь агни

Пена пхена

Печенье пачана

Смерть мритью

Сушка шашка

Чашка чашака

и др.

Прилагательные:

Русский Санскрит

Дровяной дравья

Другой друха

Живой джива

Кровавый кравья

Новый нава

Юный юна

Эти слова, как и многие другие, встречаются во всех славянских языках, применительно к фонетическим особенностям каждого из них, но такое их количество, как в славянских, невозможно обнаружить в речевом запасе западноевропейских народов.

[Обратите внимание: там, где у автора конкретные факты, т.е. словарь, то всё выглядит нормально. А вот где встречаются некие историкоподобные академические описательно-фантазийные домыслы – там логика очень и очень сильно хромает.



Поэтому, из-за отстутствия строгой логики в рассуждениях, мы не будем обращать внимание на гневную филиппику автора в самом начале статьи. – Прим. ss69100.]

Наталья Романовна

ГУСЕВА,

индолог, доктор исторических наук