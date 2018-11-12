Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 ноября 2018
07:58. 12 ноября 2018 Просмотров - 497 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 00:19 Макеты российских ЗРК в пустыне Негев.
- Вчера 19:55 Красный блокпост.
- Вчера 22:45 Ходейда. Погром на коммуникациях.
Макеты российских ЗРК в пустыне Негев
Израильские макеты имитирующие советские/российские ЗРК в пустыне Негев.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Красный блокпост
Курдский блокпост на территории Рожавы.
Выставлен одной из коммунистических групп марксистско-ленинской направленности близкой к РПК.
Другой вопрос, что курдское руководство SDF/YPG весьма далеко от идей данных товарищей.
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Ходейда. Погром на коммуникациях
Видео вчерашних атак хуситов на коммуникации группировки штурмующей Ходейду.
Как обычно много сгоревшей техники, трофеи, покойники и т.д. и т.п.
Но не все столь радужно. Больницу "22 мая" на окраине Ходейды хуситы вчера потеряли, так что борьба идет на встречных курсах.
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