Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 ноября 2018

Макеты российских ЗРК в пустыне Негев

Израильские макеты имитирующие советские/российские ЗРК в пустыне Негев.

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Красный блокпост

Курдский блокпост на территории Рожавы.Выставлен одной из коммунистических групп марксистско-ленинской направленности близкой к РПК.Другой вопрос, что курдское руководство SDF/YPG весьма далеко от идей данных товарищей.

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Ходейда. Погром на коммуникациях

Видео вчерашних атак хуситов на коммуникации группировки штурмующей Ходейду.

Как обычно много сгоревшей техники, трофеи, покойники и т.д. и т.п.

Но не все столь радужно. Больницу "22 мая" на окраине Ходейды хуситы вчера потеряли, так что борьба идет на встречных курсах.

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