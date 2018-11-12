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Разделяй и покупай — принципы управления колониями неизменны

11:27. 12 ноября 2018 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал:

Сегодняшняя западная цивилизация выросла из Рима. Римское право, римская история, архитектура — все родом из Римской империи. Даже государственный строй, причем любой (!), взят Западом из богатого наследия Рима. Демократия и республика, диктатура как форма управления, монархия, империя (принципат) — все это было если не придумано, то развито и апробировано древними римлянами.

Что же удивляться, если принципы политической жизни и управления также позаимствованы сегодняшней западной цивилизацией у другой, канувшей в Лету формы организации человеческого бытия. Намедни прочитал одну книгу: она называется «Социальный кризис Римской империи в I веке н. э.», издана издательством Московского университета в 1954 году. Книга академическая, но очень интересно написанная. Особенно если прочитать её с прицелом сегодняшнего дня.

Все очень и даже очень актуально.

Для тех, кто плохо знаком с римской цивилизацией, напомню: для осуществления своего господства римляне в отношениях с соседними государствами придумали и постоянно применяли один и тот же принцип — divide et impera. Что значит — «разделяй и властвуй». Прилежные англосаксонские ученики позаимствовали его и раз от раза употребляют в повседневной прикладной политике.

На практике этот принцип выглядел так: хочет Рим установить господство в Галлии и старается местные племена стравить между собой. После чего использует одних против других — и покоряет страну. Чтобы господство сохранялось, римляне поддерживают недоверие и вражду между галлами и тем самым удерживают эту территорию в подчинении.

Кстати, форм подчиненности было несколько. Некоторые территории римляне включали в состав своего государства, именуя их провинциями. Другие сохраняли свой суверенитет на бумаге, на деле же являясь марионеточными образованиями.

Так вот, книга, выпущенная в 1954 году, раскладывает римские методы, что называется, по полочкам. Ну разве не о событиях последнего времени пишет её автор, описывая способы формирования Римом продажной и зависимой от него управленческой элиты других стран?

«Уже во II в. до н. э. мелкие царьки зависимых от Рима государств обращались к римскому сенату и народу с посольствами, а к концу столетия стали появляться в городе лично, добиваясь удовлетворения своих просьб… [они]приезжали в Рим и даже жили в нем… Август начал привлекать туда детей наследников своих вассалов. Приближая их к своему дому, зачастую даже заботясь об их воспитании и устраивая их личную жизнь путем выгодных для своих политических целей браков, он старался привязать их к себе, своему семейству и верхушке римско-италийской аристократии узами дружбы, делая их послушным и верным орудием своей политики.

Будучи тесно связаны с Римом, зачастую совершенно оторвавшись от культуры, обычаев и интересов своих племен, сделавшись чуждыми своей родине и ее интересам, воспитанники Августа могли удержаться на своих иллюзорных тронах только благодаря римской поддержке. О ведении самостоятельной политики они не могли и мечтать, и им оставалось только послушно выполнять указания римского правительства, строго контролировавшего всю их деятельность. Малейшее непослушание влекло за собой лишение власти, ссылку, а зачастую и смерть».

Воспитывали в Риме, обласкивали, женили (как тут не вспомнить Виктора Ющенко(третий президент Украины. — Прим. ФАН) и Михаила Саакашвили (грузинский и украинский государственный и политический деятель. — Прим. ФАН) с их «импортными» женами), потом ставили у власти. В итоге получались «элиты» и «главы государств», которые удержаться у власти могли только «на римских штыках». Никакой самостоятельности. Четкое выполнение указаний из «римского обкома» — вот залог выживаемости таких «лидеров». Разве что-то поменялось за тысячи лет с той поры? Разве сегодня США не осуществляют ровно такую же политику?

Когда автор вышеупомянутой книги Анатолий Бокщанин писал в 1954 году подобные строки, то ведь думал, что описывает прошлое, а писал в том числе и о будущем: «Краткие замечания античных историков и эпиграфические данные дают представление о чрезвычайно трудном положении этих иллюзорных правителей, вынужденных зачастую поступаться интересами населения своей страны, заслуживая тем самым ненависть и презрение». 

Когда вы не понимаете, почему президент некоей «независимой» страны совершает действия, идущие ей в ущерб, вспомните старые добрые римские правила господства. Помимо воспитания детей, были в римских арсеналах и другие сильнодействующие средства. Например, дарование римского гражданства отдельным представителям знати. Получалась ситуация, до боли напоминающая сегодняшние дни. Когда тот же Саакашвили, лишенный грузинского и украинского гражданства, спокойно ездит в США, путешествует и живет в Европе.

Или же, говоря языком римского времени: «Римляне и в среде германцев попытались опереться на местную племенную знать. Многие из германских племенных вождей вступили на службу в римские вспомогательные отряды, а некоторые получили даже права римского гражданства». 

Еще одним из способов упрочения и сохранения влияния были римские гарантии. Куда приходил Рим, там он твердо гарантировал спокойствие рабовладельцам. Всюду, где бы ни появлялись римляне, они утверждали или устанавливали рабовладельческие порядки. И если местная знать вела себя хорошо и подчинялась, то Рим всегда был готов её защитить и гарантировать её «капиталы» и «активы». Именно таким образом Цезарь, к примеру, смог покорить ту самую Галлию.

«Используя симпатии растущей рабовладельческой знати, Цезарь, вторгнувшись в Галлию, смог в каждой её общине найти себе союзников. Одни представители знати удерживали свои племена от борьбы с римлянами и служили им в качестве шпионов, как, например, пиктон Дураций или тревир Сингеторикс. Другие предавали, подобно арверну Эпасианакту, свои города и их защитников. Третьи, подобно эдую Дивитиаку, служили Цезарю в качестве проводников и доносчиков». 

Все способы установления и удержания римского господства основывались на одном и том же базисе: управлять туземцами за счет самих туземцев. Руками элиты держать в подчинении территорию, страну и население, используя их в целях римского сената и народа. Неслучайно поднабравшийся мудрости у своих британских кураторов из МИ-6 Борис Абрамович Березовский (советский и российский государственный и политический деятель, предприниматель. — Прим. ФАН) практиковал принцип «покупки» руководителя структуры, а не самой структуры.

В итоге действий и поступков римлян элита попавших под влияние Рима стран начинала себя чувствовать более сопричастной жизни Рима, а не собственных государств. Они начинали видеть в римлянах гарантию их благополучия, а в своих соплеменниках — угрозу ему!

Именно это происходит и сегодня.

Автор: Николай Стариков
Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru

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