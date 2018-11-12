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О глаголе „брать” в русском и санскрите

07:43. 12 ноября 2018 Просмотров - 418 3 коммент. Опубликовал:
Некогда большие академические учёные-лингвисты создали так называемое древо языков. И вот, что любопытно: когда из индоевропейского образовывались русский и санскрит, то эти два языка, по мнению академиков, разошлись уже в самом начале деления праязыка.

И, судя по картинке, нам должен быть более понятен, ибо находящийся ближе на древе, английский или шведский, нежели санскрит.

Такая классификация позволяет отнести русский язык к молодым языкам, а вот греческий – к одним из самых древних. И латынь, судя по картинке, явно древнее русского языка.


(Санскрит справа в середине над греческим, а русский справа же, но вверху.)
Но что любопытно: посмотрим на старый-старый глагол „брать”. (Двн. – древне-верхненемецкий.)

Что подмечаем? Русский язык не принимает назализацию (которая весьма характерна, например, для сопливых французов). Видимо, поэтому и ушло в нижней строчке -н- перед -т-. В остальном же что русский, что древний верхненемецкий совпадают полностью.

Кстати, слово -рука-, перевод которого на французский рассмотрим ниже, образовано от „прото-балто-славянского” слова -ronka-. И мы опять видим исчезновение в русском склонной к назализации -н- перед -к-.

А вот сильное отличие „дгевних” греческого и латыни хоть от санскрита, хоть от русского с Двн говорит об их вторичности. Что-то позаимствовали верно, а там, где не поняли сути, – добавили отсебятины.

Любопытно и другое. То ли сознательно, то ли интуитивно, но высокоучёные лингвисты тот же санскрит преподносят нам так, чтобы мы его связь с нашим родным языком вообще бы не смогли разглядеть.

Посмотрите, какой перевод на санскрит того же глагола „брать” предлагает русскоязычный словарь в Сети.


Читатель наверняка обратил внимание на таинственное исчезновение буквы -б- в начале слова.

А уж об английской версии подобного словаря и говорить нечего: там в переводе на санскрит рассматриваемого корня нет вообще!

Нет, мы англичанам явно не братья…

Зато во французском языке мы встречаем глагол -брать- аж дважды: в слове -рука- – -bras-, которое они возводят к латинскому -brachium- и к греческому -βραχίων, brakhíôn-.

А вот если вы посмотрите официальную этимологию упомянутого греческого слова, то, честное слово, лысым легче: волосы дыбом на голове не встанут!

Итак, внимание: греческое -brakhíôn- западные очень учёные лингвисты образуют от… индоевропейского -mreĝ-! А что, действительно почти одно и то же: бракхион и мрег

Что, вы не видите сходства??? Значит, вы – „противник науки, неуч, дилетант, безграмотный” и т.д.

Второй раз глагол -брать- во французском мы встречаем при прямом переводе: -prendre-. Читается с назализированным -н-, следующим после звука… -а-, хотя написано -е-. Конечное „re” – это характерный для французов признак глагола. И в остатке мы видим искажённое русское слово -брать-.

Вывод? Он несложен: не только западные, но, к сожалению, и некоторые отечественные лингвисты старательно скрывают от нас историю происхождения нашего родного русского языка. Однако, как верёвочка ни вьётся,..

В общем, всех приглашаем завтра на утренний пост, где мы дадим слово индологу, доктору исторических наук, которая нам продемонстрирует удивительное сходство русского языка с санскритом.

И конечно, в качестве постскриптума мы не можем себе отказать в удовольствии в очередной раз поместить таблицу древних стоянок неоантропов (не путать с европейскими неандертальцами), т.е. кроманьонцев и современного человека.

Очень, знаете ли, красноречивая таблица получилась…


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: греция, история, лингвистика, русский, санскрит, Франция, этимология, язык
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3 коммент.»

  • 13931 11983
    Вячеслав 12 ноября 2018 в 9:06 Ссылка Пометить
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    Эти учёные, на гoвнe копчёные, будут писать то, что им укажут владельцы пархатых мешков… Они всячески стремятся принизить роль славян в становлении человеческой цивилизации… Санскрит (Samskrta) – искусственный язык Древней Индии. Произошёл от русского узелкового письма, поэтому его буквы выглядят как подвязанные к основной нити повествования узелки. Точнее, по-русски это слово звучит, как “самскрыт”, т.е. язык сам[оуглубленный] (самостоятельный) скрыт[ный]. 30% корней санскрита – русские. В санскрите слово может иметь до 50 значений, таким же многозначием обладает и русский язык. В начале 60-х годов ХХ века Россию посетил индийский санскритолог Дурга Прасад Шастри. После двух недель он сказал переводчику, что не надо больше переводить, что он всё и так понимает…

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    XAPOH 12 ноября 2018 в 12:46 Ссылка Пометить
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    Русский язык, это изконный язык человечества. Все остальные языки произошли от русского языка, путем изменения порядка написания буквиц в слове, искажения написания буквиц и произношения. В общем, черти постарались качественно зaсpaть людям мозги.

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