О глаголе „брать” в русском и санскрите

Некогда большие академические учёные-лингвисты создали так называемое древо языков. И вот, что любопытно: когда из индоевропейского образовывались русский и санскрит, то эти два языка, по мнению академиков, разошлись уже в самом начале деления праязыка.И, судя по картинке, нам должен быть более понятен, ибо находящийся ближе на древе, английский или шведский, нежели санскрит.Такая классификация позволяет отнести русский язык к молодым языкам, а вот греческий – к одним из самых древних. И латынь, судя по картинке, явно древнее русского языка.