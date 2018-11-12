Николай Стариков назвал одну из причин неонацистского заговора в Германии

Источник: riafan.ru

В Германии раскрыт военный заговор, в котором участвовали около двухсот военных, большая часть из которых придерживается неонацистских взглядов. Сообщается, что заговорщики готовили громкие политические убийства, в числе объектов покушения называют лидера фракции Левой партии в бундестаге (парламенте) Германии Дитмара Бартча. Об этом сообщает немецкое издание Focus.



Издание приводит информацию, что у подозреваемых найдено большое количество оружия, а также запасы топлива. Расследование ведет Федеральное ведомство уголовной полиции Германии.

Помимо главы левых в бундестаге Дитмара Барча, в списке жертв также были министр иностранных дел Германии Хайко Маас, экс-президент Йоахим Гаук и один из лидеров партии «Зеленых» Клаудия Рот. Эти подробности сообщает The Daily Mail. Этот британский таблоид называет участников заговора неонацистами и сообщает, что, помимо политических убийств, заговорщики планировали серию нападений на лидеров объединений мигрантов.

Как сообщает Focus, заговор удалось раскрыть, расследуя дело арестованного ещё в апреле этого года военного по имени Франко А. Сообщалось, что Франко А. — офицер бундесвера, который был задержан по подозрению в подготовке серии терактов на почве расовой ненависти. Являясь гражданином Германии, подозреваемый заявлял, что он якобы сирийский беженец; по версии следствия, целью этой дезинформации было его намерение свалить на мигрантов вину за совершенные им теракты.

Писатель, политолог, блогер Николай Стариков считает, что одной из причин недовольства военных мог стать именно кризис с мигрантами, который в настоящее время переживает Европа, и, как считают многие, во многом по вине нынешнего руководства Германии.

В то же время достаточно скудная информация о заговоре пока не дает возможности в полной мере оценить ситуацию, отмечает политолог.

«Мне кажется, здесь не нужно спешить с выводами, нужно дать следствию поработать и обнародовать новые данные, — отметил Стариков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Есть все основания полагать, что перед нами какая-то очень сложная, как сказал бы [первый президент РФ] Борис Николаевич Ельцин, «загогулина» внутренней германской жизни».

Но это только одна сторона вопроса, отметил собеседник ФАН. Предпосылки возможного заговора кроются в нынешнем миграционном кризисе, серьезно затронувшем Германию, подчеркивает эксперт.

«С другой стороны, конечно же, немецкое общество сегодня устало от бесконечного наплыва беженцев, которые творят с немцами все, что угодно. И тут, конечно, чаша терпения переполняется в первую очередь у людей, носящих мундиры, которые чувствуют не только возмущение, но и ответственность перед своим собственным народом за решение этих проблем. А уж какие силы за этим стоят, какие идеи вкладываются в головы немецких военных, действительно ли существовал этот военный заговор, думаю, мы можем обсуждать только после того, как пройдет определенный промежуток времени, и мы получим больший объем информации», — резюмировал Николай Стариков.

Европейский миграционный кризис, затронувший Германию в значительной степени, разразился весной 2015 года. В это время в Европу хлынул поток беженцев и нелегальных мигрантов из раздираемой гражданской войной Сирии, а также из других стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии.

На фоне неготовности Европы принять такое количество людей с совершенно другой ментальностью, религией и культурой, львиную долю беженцев вынуждена была принять на себя Германия. Это вызвало серьезное недовольство значительной части немецкого общества, особенно в связи с резким ухудшением криминогенной обстановки.

Нынешний миграционный кризис уже назван крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны.

Автор: Ирина Петрова



Источник: nstarikov.ru