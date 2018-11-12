Главная » Невероятное в мире

Карты, которые доказывают, что нашим потомкам будет где жить

19:25. 12 ноября 2018 Просмотров - 504 Один комментарий Опубликовал:

На нашей планете еще полно свободного места


















Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Демография, карты, население
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... сил. То, что существуют тектонические плиты, доказывает, что наша планета полая в ...рожаницы - воплощение рода, единство потомков предков. Священные рощи для ...оМоФор (светофор) – это ХрестоМатия в картинках, которая наглядно учит как нужно пользоваться...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... сил. То, что существуют тектонические плиты, доказывает, что наша планета полая в ...рожаницы - воплощение рода, единство потомков предков. Священные рощи для ...оМоФор (светофор) – это ХрестоМатия в картинках, которая наглядно учит как нужно пользоваться...
Мотивация диагностики Культуры Словянин
.... То, что существуют тектонические плиты, доказывает, что наша планета полая... Наносить обстановку на карту и уяснять мотивацию ..., колесниц, за которые болели и которые ими содержались: красные... воплощение рода, единство потомков предков. Священные рощи для...
Буквa Н Наша. Не усвоенный Урок
... Путин демонстрирует такую карту на заседании Российского ...“ готово. Сегодня для Наша -Потомков Родов Расы Великой и Рода... слуги кагала начали доказывать гоям что их учение всесильно,...НАША -Белые Люди осознают, что они живут в Мире Людей ,в котором...
Асиа. Истоки нашей цивилизации.
... пазл, который представляет собой картинку, о которой мы практически...что мы совершенно ничего не знали о той цивилизации, которую создали наши...когда-нибудь заканчивается, потомкам построенное не нужно. ...Асии. Что-то дополнительно описывать, доказывать мы всё...
Антон Благин: кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?
... Новейшие открытия "волновой генетики" доказывают, что это можно сделать вербально — ...примерное место рождения которых отмечено на карте Птолемея! Что известно современному человеку ...Деяния отцов – знак для потомков». По поводу нашей главы он писал: «В...

Один комментарий»

  • 1482 1024
    Евгений 12 ноября 2018 в 22:01 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    На планете Земля только 20% человечества живёт на поверхности планеты, из них порядка 15% это славянское население, Россия, Белорусия, Украина, Финляндия, Казахстан, Сербия, Греция, Аляска. Остальные небольшие остатки коренные народности Латинской Америки, частично в Канаде, северная Австралия, частично Филлипины, Индонезия, Малайзия и небольшое количество славян разбросанных по всему миру. 80% людей- это Генно Модифицированные Объекты и общего у них с человечеством только то что они имеют почти такие же физические тела как у человека, но их к человеку отнести нельзя. У человека самое важное это его душа, а физическое тело- это сменная одежда. Все остальные -это сотворённые люди без души, твари, биороботы. Все они плоды бурной деятельности космических паразитов оккупировавших планету Земля. Межпланетные паразиты путём войн, эпидемий, ядерной войны (уничтожение жителей Великой Тартарии ядерным оружием) уничтожали коренное население планеты и заселяли территории ГМО людьми. Планета Земля с помощью дружественных нам цивилизаций и под конролем Галактической Федерации Света уже практически освободила планету от паразитов и планету охраняет сейчас многомиллионый галактический флот, мы этот флот не видим лишь потому, что они могут маскировать свой флот плазменной оболочкой, либо переходить в другое измерение и становиться не видимыми, хотя некоторые корабли специально проявляются, чтобы показать, что мы здесь. После полной очистки планеты от космических паразитов и тёмных сил, они проявятся вступят с нами в контакт и будут оказывать техническую помощь в нашем развитии. Все ГМО люди будут подлежать аннигиляции. Некоторые особо агрессивные будут ликвидированы сразу, а остальным будет дана возможность дожить свой биологический век. На планете сейчас очень быстро растёт частота вибраций, планета уже перешла в 5 измерение и ГМО люди под влиянием высоких частот будут сами уходить в мир иной. Или их переместят на другие планеты 3-го измерения, где они смогут продолжать жить. Так что места на планете будет очень много, тем более что появятся новые технологии и человечество не будет расходовать природные ресурсы для того чтобы выпускать товары с ограниченным сроком годности лишь для того, чтобы выпустить новые товары и продать. При жизни в гармонии с природой, планета может прокормить и обогреть десятки миллиардов человек. Через 2-3 года зимы на планете исчезнут полностью и сельским хозяйством можно будет заниматься в тундре и Антарктиде.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>