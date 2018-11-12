Карты, которые доказывают, что нашим потомкам будет где жить
19:25. 12 ноября 2018 Просмотров - 504 Один комментарий Опубликовал: brahman
На нашей планете еще полно свободного места
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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На планете Земля только 20% человечества живёт на поверхности планеты, из них порядка 15% это славянское население, Россия, Белорусия, Украина, Финляндия, Казахстан, Сербия, Греция, Аляска. Остальные небольшие остатки коренные народности Латинской Америки, частично в Канаде, северная Австралия, частично Филлипины, Индонезия, Малайзия и небольшое количество славян разбросанных по всему миру. 80% людей- это Генно Модифицированные Объекты и общего у них с человечеством только то что они имеют почти такие же физические тела как у человека, но их к человеку отнести нельзя. У человека самое важное это его душа, а физическое тело- это сменная одежда. Все остальные -это сотворённые люди без души, твари, биороботы. Все они плоды бурной деятельности космических паразитов оккупировавших планету Земля. Межпланетные паразиты путём войн, эпидемий, ядерной войны (уничтожение жителей Великой Тартарии ядерным оружием) уничтожали коренное население планеты и заселяли территории ГМО людьми. Планета Земля с помощью дружественных нам цивилизаций и под конролем Галактической Федерации Света уже практически освободила планету от паразитов и планету охраняет сейчас многомиллионый галактический флот, мы этот флот не видим лишь потому, что они могут маскировать свой флот плазменной оболочкой, либо переходить в другое измерение и становиться не видимыми, хотя некоторые корабли специально проявляются, чтобы показать, что мы здесь. После полной очистки планеты от космических паразитов и тёмных сил, они проявятся вступят с нами в контакт и будут оказывать техническую помощь в нашем развитии. Все ГМО люди будут подлежать аннигиляции. Некоторые особо агрессивные будут ликвидированы сразу, а остальным будет дана возможность дожить свой биологический век. На планете сейчас очень быстро растёт частота вибраций, планета уже перешла в 5 измерение и ГМО люди под влиянием высоких частот будут сами уходить в мир иной. Или их переместят на другие планеты 3-го измерения, где они смогут продолжать жить. Так что места на планете будет очень много, тем более что появятся новые технологии и человечество не будет расходовать природные ресурсы для того чтобы выпускать товары с ограниченным сроком годности лишь для того, чтобы выпустить новые товары и продать. При жизни в гармонии с природой, планета может прокормить и обогреть десятки миллиардов человек. Через 2-3 года зимы на планете исчезнут полностью и сельским хозяйством можно будет заниматься в тундре и Антарктиде.