Как при помощи сантиметровой ленты устанавливается показатель, который с высокой точностью и без всяких анализов демонстрирует состояние всего организма.

Ты знаешь, что такое ИМТ?

Если нет, не знаешь, то прямо сейчас сделай измерительный тест - так ты и установишь этот свой личный показатель, на который теперь ориентируются все врачи.

Итак, ИМТ – это Индекс Массы Тела.

Он вычисляется так:

сначала вычисли индекс роста.

Для этого свой рост (в метрах) возведи в квадрат.

Например, если рост 173 см, то вычисление такое: 1,73 х 1,73 = 2, 9929

Затем свой вес (в кг) раздели на индекс роста.

К примеру, если вес 85 кг, то получится так: 85: 2,9929 = 28,4

И это все вычисления: ИМТ во взятом примере = 28,4

Теперь посмотри, как тебе прочитать свой ИМТ:

если ИМТ 19,5 и меньше – это болезненная худоба (и надо срочно выяснять, почему она имеет место – ведь это показатель гормональных сбоев, что совсем не шутки);

если ИМТ в пределах 20 -25 – это норма, указывающая на здоровые гормональные процессы;

если ИМТ от 26 и до 30 – это явный показатель избыточной массы жировой ткани, и это прямо указывает на сбои в обменных процессах;

Ну а если ИМТ больше 30, то это… ДА, увы – это ожирение.

А ожирение – это ведь не только большие размеры одежды.

Если бы.

Ожирение – это… зажми человека в жестких тисках, а рот и нос замотай так, чтобы нечем было дышать.

И это даст полное представление, что чувствуют при ожирении внутренние органы – они в тисках жира испытывают жестокое удушье, а попросить пощады не могут… А ведь органы еще и работать продолжают, выполняя возложенные на них функции.

Тебе это что-то напоминает? Вот именно: изможденные, искалеченные узники, которые, несмотря на полное истощение, вынуждены непрерывно и тяжело работать – до полного изнеможения, до последней капли сил.

…Этот анекдот родился на основе реального события.

Дело было так:

солидная международная конференция, посвященная настоящей катастрофе человечества – ожирению.

Диетологи, психологи, фитнес-тренеры и врачи лечебной физкультуры бьются насмерть, доказывая друг другу, чьи методы лечения от избыточного веса лучше. И тут встает хирург - и прямо с места, не выходя на трибуну, тихо произносит:

- Ребята, а вы знаете, с чего начинается большинство операций?

Зал мгновенно затих, замер под действием этого сокровенного голоса. И хирург сказал то, от чего всем крутым специалистам - а на конференцию собрались исключительно мировые светила - стало не по себе.

- Обязательной прелюдией почти всех операций, - сказал хирург – являются… раскопки. Чтобы добраться до органа, мы должны прорваться сквозь толщу жира.

А вы хоть раз видели, как выглядят органы, когда мы их выкапываем из-под жира? Это же не органы, а какие-то аномалии! Деформированные, изуродованные, гипоксичные – еле живые! Мы освобождаем их от жировой удавки, кроим, штопаем, делаем пересадки. И… заранее знаем: жир снова наползет – и вся наша работа к чертям собачьим…

Так и вошел в обращение грустный профессиональный анекдот о том, как терапевт говорит хирургу:

- Коля, я вот что решил: чтобы от моего лечения был толк, я, прежде чем лечить, буду всех тучных пациентов отправлять к тебе на липосакцию. Что говоришь? Тяжелые осложнения и высокая смертность? Но все же хоть кто-то, да выживет?

Вот их, Коля, я и вылечу…

Да, вот так обстоят дела:

норма веса – это не эстетическое требование.

Если бы только…

Речь идет о том, сколько лет ты вообще проживешь.

Именно так стоит вопрос – без всяких поблажек.

источник: Рассылка Марты Николаевой-Гариной

…Ладно, прости меня за эту страшную картинку…

Но она абсолютно достоверная – и действительно помогает взять ответственность за свое тело и постоянно помнить, что другого-то в этой жизни не дадут…

А еще этому помогает вот что: сантиметровая лента.

Как раз при помощи сантиметровой ленты устанавливается еще один показатель, который с высокой точностью и без всяких анализов демонстрирует состояние всего организма.

Чтобы вычислить этот показатель, измеряется окружность талии.

Измерь окружность своей талии и полученный результат соотнеси со значением, обозначающим пределы нормы:

предел нормы для женщины: 79-80 см

предел нормы для мужчины: 94 см

На что указывает превышение предела нормы?

На низкий тестостерон. Чем больше обхват талии, тем меньше концентрация тестостерона.

Для мужчины это означает…

Как отнестись, конечно, но обычно мужчины это расценивают как катастрофу, имя которой:

импотенция.

(И это, конечно, только внешнее, поверхностное проявление, а настоящая опасность внутри:

при недостаточной выработке тестостерона

главный удар (да еще какой!) принимают

3 значимых системы мужского организма:

сердечно-сосудистая, уро-генитальная и мышечная).

Для женщины низкий тестостерон означает…

Жир, откладывающийся в области

женского живота, сильно отличается

от жира, который откладывается на бедрах.

Жир на бедрах практически не участвует в обмене веществ и никак женщинам не мешает. Фигуру уродует, но на здоровье не сказывается.

А вот жир на животе…

Это висцеральный жир. Этот жир активен в той же степени, как активна эндокринная железа. Жир на животе не только снижает уровень тестостерона, но и нарушает весь гормональный баланс.

Какие системы и органы от этого страдают?

Все – без исключения.

источник

Предлагаю вашему вниманию выпуск флэш-медийного журнала "Гормональный комплекс «Тибетский пятилистник».

Данный комплекс был собран профессиональным гипнологом, психолингвистом Мартой Николаевой-Гариной.

Я же взял эту разработку из свободного доступа здесь, добавил видео по каждому разделу, упаковал в удобную форму в виде журнала.

В комплекс вошли:

ТИБЕТСКАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА

Тибетская гормональная гимнастика. см.ВИДЕО

ГОРМОНАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ - ВТОРОЙ ПРИЕМ «ТИБЕТСКОГО ПЯТИЛИСТНИКА»

Тибетское гормональное дыхание . См.ВИДЕО

«ПЯТЬ ТИБЕТСКИХ ЖЕМЧУЖИН» - ТРЕТИЙ ПРИЕМ «ТИБЕТСКОГО ПЯТИЛИСТНИКА»

Пять тибетских жемчужин. см.ВИДЕО

ТЕХНИКА «СТАКАН ВОДЫ» - ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИЕМ «ТИБЕТСКОГО ПЯТИЛИСТНИКА»

Ментальная техника обращения к подсознанию "СТАКАН ВОДЫ". см.ВИДЕО

ТЕХНИКА «СВЕЧА» - ПЕРЕЗАГРУЗКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

Упражнение "БЕРЁЗКА" и ее влияние на состояние организма. см.ВИДЕО

Полностью журнал можно скачать в группе ВКонтакте "Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека". Членство в медиатеке платное (СИМВОЛИЧЕСКИ, а в ноябре на ваше усмотрение).

СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц вчетырёх вариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе(исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщиком Flip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), дляМАС с расширением .арр (в архиве zip).

Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4, которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) и телевизорах с плоским экраномчерез подключение флэшки.

Уже выложены следующие журналы:

01. Музыка для снятия стресса

02. Химия чувств и боли в суставах: есть ли связь?

03. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»

04. Виброгимнастика Микулина. Как избежать закупорки вен, инфаркта и инсульта

05. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого

06. Идеальная жиросжигающая не-ДИЕТА или Обновление клеточной структуры

07. В. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения

08. Домашняя аптечка. Лекарство номер один при многих острых состояниях

09. Тибетские поющие чаши

10. В.В.Кирюшин. Коллекция шедевров классической музыки

11. Закон причинно-следственной связи (кармы)

12. Орнитотерапия: что лечат птичьи трели?

13. Суть жизни - Равновесия искать

14. Если болеет ребёнок, лечить надо ПАПУ и МАМУ

15. Очевидные признаки паразитарных поражений. Что делать?

16. Музыка, обеспечивающая выраженные целебные эффекты

Источник: cont.ws