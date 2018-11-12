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Как доказать, что Советский Союз был союзником Третьего Рейха (методичка)

12:07. 12 ноября 2018 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал:
Как доказать, что Советский Союз был союзником Третьего Рейха  (методичка)

1. Никогда не вспоминать о войне в Испании, где СССР и Германия поддерживали разные стороны, воюя между собой.

2. Никогда не вспоминать о разделе Чехословакии и предшествовавших событиях, отчаянных попытках СССР предотвратить немецкую агрессию.

3. Никогда не вспоминать о роли Польши в агрессии против Чехословакии.

4. Никогда не вспоминать, что абсолютно все крупные европейские страны имели с Германией договора и пакты. И что СССР заключил советско-германский пакт Последним в Европе.

5. Никогда не вспоминать, кто и каким образом продолжал торговать с Германией и после июня 1941 года.

6. Никогда не вспоминать, что церемония передачи Бреста от Германии к СССР не была совместным парадом.

7. Никогда не вспоминать, что 1 мая на параде всегда присутствовали представители иностранных государств.


8. Никогда не вспоминать, что Англия и Франция в августе 1939 года отказались заключить антинемецкие соглашения с СССР.

9. Никогда не вспоминать, что двух дат начала чего бы то ни было не может быть с точки зрения геометрии, логики и здравого смысла — и смело рассказывать про две даты начала Второй Мировой Войны.

10. Никогда не вспоминать, что после немецкого нападения на Польшу Англия и Франция объявили войну Германии, но никак не Советскому Союзу.

11. Никогда не вспоминать, что и объявив войну Германии, Англия и Франция и пальцем ради Польши не пошевелили.

12. Никогда не вспоминать, что из себя представляла Польша к 17 сентября 1939 года.

13. Никогда не вспоминать, каким образом оказались у Польши территории, занятые советскими войсками в 1939 году.

14. Никогда не вспоминать, что у Советского Союза были свои интересы, не было друзей и он никому ничем и ничего не был обязан.

15. Никогда не учитывать мнение Черчилля, Рузвельта, Сталина, Гитлера и Лиги Наций в вопросе взаимоотношений государств в 1938–1941 годах.

16. Никогда не приводить конкретики, цифр, дат и реальных документов. Оперировать фразами «это все знают» и добавлять эмоциональную окраску в характеристики СССР.

17. Никогда не рассматривать события в целом и последовательно, но выдёргивать из них ровно один кусок, обрезая всё, что было до, после и рядом.

18. Никогда и ни при каких обстоятельствах не уточнять, кого именно и в какое время готовил Советский Союз в своих танковых и лётных школах, но всегда на это ссылаться.

19. Самое главное. Никогда не говорить подобных вещей среди людей, читавших и знающих что-то, кроме документов, найденных лично Вьятровичем лично у Вьятровича и не существующих ни в одном экземпляре.


Но есть один печальный нюанс.

Даже так — ни хрена не выйдет.


Макс Бужанский · 2017-05-16

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: вов, вторая мировая война, Германия, история, политика, ссср, фальсификат
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