Выборы в ЛНР и ДНР

Сегодня в ЛНР и ДНР проходят выборы. Выбирают глав республик и депутатов.1. Особой интриги на выборах нет. В ЛНР победит Пасечник, в ДНР победит Пушилин. Кандидатуры согласованы с Москвой и под них заведены экономические ресурсы. В ЛНР у Пасечника особых конкурентов и не было, а потенциальных конкурентов Пушилина на выборы просто не пустили (ибо тогда в один тур выборы могли явно не пройти), что лишний раз подтвердило симулятивный характер внутренней политической жизни в ДНР. Явка ожидается средней или чуть выше средней (55-65%)2. Сами выборы "международным сообществом" признаны не будут, но оно и не обязательно – решается задача не международного признания, а пролонгирования общественного мандата руководству республик на дальнейшие действия, так как на текущий момент республиками управляют и.о. которых не выбирали. Соответственно, в последующем, руководство республик получит возможность апеллировать к факту своего избрания народом. Само собой приглашение наблюдателей из России и других стран должно показать прозрачность выборов и то, что люди на них голосуют по собственному разумению, а не под дулом автомата, как вещает украинская пропаганда.3. В ходе выборов ожидаются различные провокации со стороны Украины, но маловероятно, что они смогут повлиять на сам факт проведения выборов. Силовые структуры уже несколько дней как переведены на режим усиления, с целью обеспечения максимально возможной безопасности в период подготовки и проведения выборов, а также последующего подсчета голосов.4. Пропаганда со стороны Украины "не ходить на выборы" достаточно вялая. Республиканские власти несколько более активны, так как для них главная задача обеспечить пристойную явку, так как исход выборов не трудно прогнозируем, поэтому зазывают голосовать не за конкретного Пушилина или Пасечника, а скорее просто прийти голосовать, дабы поддержать ногами и галочкой сам факт отдельной от Украины политической жизни.5. Особых изменений политического курса не ожидается. Донецк и Луганск столь же сильно зависят от Москвы, как Киев от Вашингтона, поэтому ДНР и ЛНР будут и дальше следовать в русле определяемого Москвой внешнеполитического курса с бесполезными минскими посиделками и трупным окоченением нормандского формата. Позиционная война на фронте будет продолжаться, ну а в экономике Москва обещает некоторую дополнительную помощь связанную с увеличением зарплат и дальнейшей интеграцией промышленности ДНР и ЛНР в российскую экономику, куда сейчас идет большая часть продукции работающих предприятий (либо для внутреннего потребления, либо на перепродажу в третьи страны).В целом, если выборы 2014 года воспринимались как судьбоносные, то эти выборы выглядят административной рутиной с целью проштамповать уже принятые в Москве решения и пролонгировать текущий политический курс республик. Форма реализации, особенно в ДНР, оставляет желать лучшего.С другой стороны, сам факт выборов еще раз показывает, что политические процессы в ДНР и ЛНР развиваются и будут развиваться отдельно от Украины, которая безвозвратно потеряла Донбасс.

Источник: colonelcassad.livejournal.com