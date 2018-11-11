Сводки от ополчения Новороссии 11 ноября 2018

Сегодня в республиках Донбасса проходят выборы, а украинские оккупанты не прекращают обстрелы с самого утра.

Так, украинский снаряд сегодня в 7:42 (совпадает с мск) прилетел в жилой дом по адресу улица Железнодорожная, дом 66 в посёлке Доломитное под Горловкой.

Об этом «Русской Весне» сообщил глава горловской городской администрации Иван Приходько.

Он уточнил, что пострадавших нет.

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