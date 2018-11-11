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Сводки от ополчения Новороссии 11 ноября 2018

09:04. 11 ноября 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал:

ВАЖНО: Окрестности Горловки под обстрелом

ВАЖНО: Окрестности Горловки под обстрелом | Русская весна

Сегодня в республиках Донбасса проходят выборы, а украинские оккупанты не прекращают обстрелы с самого утра.

Так, украинский снаряд сегодня в 7:42 (совпадает с мск) прилетел в жилой дом по адресу улица Железнодорожная, дом 66 в посёлке Доломитное под Горловкой.

Об этом «Русской Весне» сообщил глава горловской городской администрации Иван Приходько.

Он уточнил, что пострадавших нет.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Военные ВСУ подорвались на мине: оккупанты сообщают о потерях

Военные ВСУ подорвались на мине: оккупанты сообщают о потерях | Русская весна

На Донбассе, в зоне проведения карательной операции погибли двое военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции.

«В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое — получили ранения», — говорится в сообщении.

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Коминтерново: Четыре года жизни под непрекращающимися бомбёжками и стрельбой

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