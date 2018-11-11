Сводки от ополчения Новороссии 11 ноября 2018
- 08:47 ВАЖНО: Окрестности Горловки под обстрелом.
- Вчера 21:22 Военные ВСУ подорвались на мине: оккупанты сообщают о потерях.
- Вчера 19:49 Коминтерново: Четыре года жизни под непрекращающимися бомбёжками и стрельбой.
ВАЖНО: Окрестности Горловки под обстрелом
Сегодня в республиках Донбасса проходят выборы, а украинские оккупанты не прекращают обстрелы с самого утра.
Так, украинский снаряд сегодня в 7:42 (совпадает с мск) прилетел в жилой дом по адресу улица Железнодорожная, дом 66 в посёлке Доломитное под Горловкой.
Об этом «Русской Весне» сообщил глава горловской городской администрации Иван Приходько.
Он уточнил, что пострадавших нет.
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Военные ВСУ подорвались на мине: оккупанты сообщают о потерях
На Донбассе, в зоне проведения карательной операции погибли двое военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции.
«В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое — получили ранения», — говорится в сообщении.
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Коминтерново: Четыре года жизни под непрекращающимися бомбёжками и стрельбой
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