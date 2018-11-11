Рассказ, сотканный из воспоминаний участников Великой Отечественной войны
08:54. 11 ноября 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Удивительно человечные рассказы участников Великой Отечественной войны.
И ведь как-то раньше обходились без художественного описания танцев с фашистами!
Частная хроника времен войны. Серия 1. Воспоминания генерал-майора М. Прудникова (1977)
.
И ведь как-то раньше обходились без художественного описания танцев с фашистами!
Частная хроника времен войны. Серия 1. Воспоминания генерал-майора М. Прудникова (1977)
.