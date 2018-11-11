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Рассказ, сотканный из воспоминаний участников Великой Отечественной войны

08:54. 11 ноября 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:
Удивительно человечные рассказы участников Великой Отечественной войны.

И ведь как-то раньше обходились без художественного описания танцев с фашистами!

Частная хроника времен войны. Серия 1. Воспоминания генерал-майора М. Прудникова (1977)


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Метки: война, войска, народ, отечество, ссср, фашизм
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